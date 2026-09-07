Golpe de la derecha patriótica en Alemania: la AfD arrasa en Sajonia y roza la mayoría absoluta

Los pronósticos se han cumplido, pero el terremoto político ha sido incluso mayor de lo esperado. Alternativa para Alemania (AfD) ha arrasado en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt con el 43,8 % de los votos, más del doble del 20,8 % que obtuvo en 2021.

La formación liderada en este Land por Ulrich Siegmund se convierte con enorme diferencia en la primera fuerza política y deja a la CDU a más de 26 puntos de distancia. Es el mejor resultado conseguido por AfD en unas elecciones regionales alemanas.

Pero hay un detalle decisivo: AfD no ha conseguido la mayoría absoluta.

AfD gana, pero necesita votos ajenos

El resultado provisional completo otorga a AfD 39 de los 83 escaños del Parlamento regional. Necesitaría 42 diputados para disponer de mayoría absoluta y gobernar sin depender de nadie.

Por tanto, la espectacular victoria de Ulrich Siegmund no significa automáticamente que vaya a convertirse en ministro-presidente de Sajonia-Anhalt.

Y ahí comienza el verdadero embrollo político.

CDU, SPD, Los Verdes y La Izquierda mantienen su rechazo a colaborar con AfD, lo que deja abierta una complicada batalla para formar Gobierno.

Batacazo histórico de la CDU

Si AfD es la gran vencedora, la CDU es la gran derrotada.

Los democristianos, que gobiernan Sajonia-Anhalt desde 2002, se desploman hasta el 17,2 %, frente al 37,1 % conseguido en las elecciones anteriores. Obtienen apenas 15 diputados y firman el peor resultado de su historia en este Estado federado.

El golpe tiene además una evidente lectura nacional. La CDU es el partido del canciller Friedrich Merz, y el resultado confirma las dificultades que atraviesan los conservadores frente al ascenso de AfD en el este de Alemania. Reuters califica el resultado como un serio revés para el canciller.

El hundimiento resulta todavía más llamativo al observar los distritos electorales: la CDU no ha conseguido ganar ni uno solo de los 41 mandatos directos. AfD se impuso en 38 circunscripciones, incluida la de su candidato Ulrich Siegmund.

Así queda el Parlamento

Con el escrutinio provisional terminado, AfD alcanza el 43,8 % y 39 escaños.

La CDU queda segunda con el 17,2 % y 15 diputados.

Por detrás aparecen el SPD, con el 9,3 % y ocho escaños; Los Verdes, con el 8,9 % y ocho diputados; y La Izquierda, con el 8,6 % y otros ocho representantes.

La gran incógnita durante buena parte de la noche fue la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), que finalmente superó por poco la barrera electoral: 5,3 % y cinco diputados.

El FDP, en cambio, se desploma hasta el 2,6 % y desaparece del Parlamento regional.

El BSW tiene ahora la llave

La entrada del BSW resulta determinante. Sus cinco diputados impiden que AfD alcance por sí sola la mayoría absoluta y complican extraordinariamente las alternativas.

La suma de CDU, SPD y Los Verdes alcanza únicamente 31 diputados, muy lejos de los 42 necesarios. Incluso incorporando a La Izquierda, llegarían a 39.

El partido fundado por Sahra Wagenknecht queda así situado en una posición potencialmente decisiva para desbloquear el Parlamento.

La situación tiene además una peculiaridad política: el BSW se ha mostrado crítico con la política de aislamiento absoluto de AfD, aunque eso no significa que exista de momento un acuerdo para formar Gobierno con Siegmund.

Siegmund todavía puede llegar al poder

AfD afronta ahora una situación paradójica: ha arrasado en las urnas, pero puede quedarse fuera del Gobierno.

Siegmund necesita que alguna otra formación rompa el denominado cordón sanitario o que fracasen las negociaciones entre sus adversarios.

Y existe una última posibilidad especialmente interesante.

La Constitución regional establece que, si fracasan las primeras votaciones para elegir ministro-presidente y tampoco se acuerda poner fin anticipadamente a la legislatura, se celebra posteriormente una nueva votación en la que resulta elegido quien obtenga la mayoría de los votos emitidos.

Eso abre teóricamente una puerta a Ulrich Siegmund, especialmente si sus adversarios son incapaces de consensuar un candidato común.

Participación récord

La otra gran noticia de las elecciones ha sido la movilización.

La participación alcanzó el 77,8 %, frente al 60,3 % de 2021, lo que supone un récord histórico en Sajonia-Anhalt. Cerca de 1,7 millones de ciudadanos estaban llamados a votar.

Y la elevada participación parece haber beneficiado especialmente a AfD: según los primeros análisis de transferencia de voto, el partido consiguió movilizar alrededor de 170.000 antiguos abstencionistas y arrebató aproximadamente 82.000 votantes a la CDU.

El resultado deja una fotografía política difícil de ignorar: AfD ha pasado del 20,8 % en 2021 al 43,8 % en 2026, mientras la CDU se desploma del 37,1 % al 17,2 %.

Un vuelco completo en apenas cinco años.

La cuestión ya no es si AfD puede ganar unas elecciones regionales en Alemania. Acaba de hacerlo de forma aplastante.

La pregunta que domina ahora la política alemana es otra: ¿podrán los demás partidos impedir que gobierne el vencedor?