Irán lanza un ultimátum a Corea del Sur: habrá “graves consecuencias” si envía tropas a Ormuz

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, dejó claro este lunes que cualquier presencia militar o participación en operaciones de otro país en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz será interpretada por Irán como un respaldo directo a la parte que considera responsable de la agresión, y advirtió que ello “tendrá graves consecuencias”.

En un mensaje publicado en coreano en la plataforma X, Bagaei añadió que ningún Estado que se respete a sí mismo y a su soberanía debería ceder ante la presión y las amenazas de Estados Unidos ni actuar como cómplice de lo que Teherán describe como “terribles crímenes” contra el pueblo iraní.

La posición de Seúl: opción sobre la mesa, pero sin decisión final

Por su parte, el Ministerio de Exteriores surcoreano respondió que su Gobierno mantiene una comunicación estrecha con la comunidad internacional y con los países implicados para contribuir a la pronta restauración de la paz y la estabilidad en Oriente Medio, así como a garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz para todos los buques, incluidos los propios.

Corea del Sur confirmó el viernes que está evaluando un posible despliegue de tropas en el estrecho de Ormuz, pero condicionó cualquier movimiento a que no comprometa su capacidad de defensa nacional. Un funcionario presidencial, que habló bajo anonimato, explicó que, bajo esa premisa, Seúl podría realizar contribuciones militares a los esfuerzos para asegurar la libertad de navegación en ese paso estratégico, aunque subrayó que la decisión “aún está en curso” y que no se ha solicitado aún la aprobación parlamentaria requerida por ley.

Según han trascendido algunos medios, las opciones sobre la mesa incluyen activos no combatientes: aviones de patrulla marítima, un buque de apoyo logístico y unidades especializadas en detección y neutralización de minas, además de equipos de desactivación de explosivos y sistemas no tripulados. La idea sería contribuir de forma segura, sin participar directamente en combates.europapress+2

El factor Trump y la escalada regional

El debate en Seúl se produce en un contexto de fuerte presión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha reprochado públicamente a las autoridades surcoreanas que no se hayan sumado a su política de “desnuclearización” de Irán, en medio de una escalada militar entre Washington y Teherán que se ha intensificado en la última semana.

En los últimos días se han registrado ataques estadounidenses contra territorio y buques iraníes, así como bombardeos de respuesta de Irán contra objetivos y embarcaciones estadounidenses en Oriente Medio, en un pulso por el control del estrecho de Ormuz. Irán, que bloqueó el paso tras el inicio de la guerra a finales de febrero, ha convertido el cierre del estrecho en su principal herramienta de presión: exige permisos para cruzar y ha atacado a buques que intentan saltarse el bloqueo, logrando paralizar casi todas las exportaciones de petróleo.

Estados Unidos, por su parte, ha establecido un cerco a puertos y buques iraníes y, según coinciden expertos en petróleo y Oriente Medio, en las últimas semanas ha conseguido restablecer parte del tráfico marítimo a través de una ruta meridional cercana a Omán.

Qué está en juego

Para Corea del Sur, la ecuación es delicada: por un lado, la necesidad de proteger las rutas por las que llegan sus importaciones energéticas; por otro, el riesgo de verse arrastrada a un conflicto abierto y de tensar aún más las relaciones con Irán. Para Teherán, cualquier movimiento surcoreano en la zona es leído como una extensión de la estrategia estadounidense, de ahí el tono de ultimátum en las declaraciones de Bagaei.

Mientras Seúl sigue evaluando opciones y manteniendo abiertos los canales diplomáticos —también con Irán—, la advertencia iraní deja claro que un despliegue, aunque sea limitado y no combatiente, podría tener un coste político y de seguridad significativo.