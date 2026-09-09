Europa quiebra sus barreras: el cordón sanitario contra la ultraderecha se desgasta

La situación se repite sin cesar: la ultraderecha avanza en las elecciones, los partidos tradicionales enfrentan un dilema y las calles se llenan de protestas masivas. El viejo cordón sanitario que una vez protegía Europa ya no actúa con la misma eficacia.

Lo que durante años fue una línea roja consensuada por gran parte del espectro político europeo se ha transformado en un campo de batalla. Gobiernos, parlamentos y votantes debaten si es mejor mantener aislada a la extrema derecha o permitir su participación plena en el sistema institucional, con todas las implicaciones que esto conlleva. Como indicaba recientemente el Financial Times en un extenso reportaje sobre el desgaste del cordón sanitario en la UE, la suma de crisis y acuerdos estratégicos ha vaciado de contenido lo que antaño se presentaba como un dique democrático frente a la ultraderecha, pero que en la actualidad exhibe grietas palpables en varios países europeos.

De Francia y Bélgica a Alemania: un muro que ya no es homogéneo

El cordón sanitario surgió de manera más o menos explícita en naciones como Francia y Bélgica: un pacto informal entre partidos de centro-derecha, socialdemócratas, liberales y verdes para no llegar a acuerdos con las fuerzas de ultraderecha, ni incluirlas en coaliciones de gobierno, ni legitimar sus propuestas. Este modelo se mantuvo durante más de veinte años.

Hoy, el panorama es notablemente desigual:

En Francia , el aislamiento de Marine Le Pen se ha mantenido en la presidencia, aunque su partido lidera la oposición y define la agenda migratoria.

, el aislamiento de se ha mantenido en la presidencia, aunque su partido lidera la oposición y define la agenda migratoria. En Bélgica , el veto a Vlaams Belang sigue formalmente en pie, pero la presión electoral ha convertido a este partido en un actor ineludible en cualquier cálculo de poder.

, el veto a sigue formalmente en pie, pero la presión electoral ha convertido a este partido en un actor ineludible en cualquier cálculo de poder. En Países Bajos , la llegada al poder de Geert Wilders en 2023 marcó un hito al normalizar que un partido de extrema derecha sea líder de una coalición nacional.

, la llegada al poder de en 2023 marcó un hito al normalizar que un partido de extrema derecha sea líder de una coalición nacional. En Italia y Suecia, las fuerzas ultraderechistas ya gobiernan en coalición o con un apoyo decisivo, sin que desde hace tiempo se hable de cordón sanitario.

La apabullante victoria de AfD en Sajonia-Anhalt, donde alcanzó más del 43-44 % de los votos, tocando la mayoría absoluta, ha llevado el debate al límite en Alemania. Allí, el cordón, conocido como Brandmauer, era uno de los pocos que seguía funcionando con reglas claras: ningún acuerdo, ninguna coalición, ningún gobierno compartido con la ultraderecha. Sin embargo, esa línea se enfrenta ahora a un contexto donde un partido vetado es la primera fuerza en un Land y aspira a gobernar en solitario.

Es una paradoja evidente: el cordón sanitario impide que AfD acceda a gobiernos, pero no frena su crecimiento continuo, sino que lo acompaña en cada elección.

Bruselas observa a Berlín: el cordón sanitario entra en una fase europea

El debate ya no es exclusivamente nacional. Las instituciones europeas y los grupos parlamentarios se cuestionan qué hacer cuando los partidos de ultraderecha dejan de ser actores marginales y se convierten en bloques que pueden moldear mayorías legislativas. En la propia Eurocámara se han observado movimientos que, de hecho, levantan parte del cordón sanitario, especialmente cuando grupos conservadores y reformistas buscan apoyos para ciertas votaciones.

En este contexto, el caso alemán actúa como una prueba de resistencia para toda la UE:

Si los partidos tradicionales mantienen el veto y bloquean un gobierno unicolor de AfD , corren el riesgo de presentarse como un “establishment” que niega el poder a la fuerza más votada, alimentando así el discurso de victimización y “el pueblo contra las élites”.

, corren el riesgo de presentarse como un “establishment” que niega el poder a la fuerza más votada, alimentando así el discurso de victimización y “el pueblo contra las élites”. Si levantan el veto y permiten que AfD gobierne en solitario, rompen uno de los tabúes fundacionales de la política europea de posguerra: que ninguna formación que blanquee el legado nazi o cuestione principios básicos del Estado de derecho pueda dirigir un ejecutivo.

Mientras tanto, el porcentaje de voto a partidos de ultraderecha en Europa ya superan el 23 % en promedio, de acuerdo a estudios comparativos de politólogos en más de treinta países. La tendencia es clara: desde mediados de los noventa, el apoyo se ha quintuplicado. El cordón sanitario se mantuvo formalmente en muchos lugares, pero la realidad muestra que las ideas de la ultraderecha se han filtrado en la agenda pública a pesar del veto, en especial en temas como inmigración, seguridad y soberanismo.

Efecto boomerang: cuando el cordón alimenta al “único outsider”

Varios analistas comparten un diagnóstico perturbador: el cordón sanitario actúa a corto plazo como un muro, pero a medio plazo se convierte en un trampolín electoral. Al excluir a una formación del juego de pactos, el sistema transforma a esa fuerza en:

El “único outsider” genuino, habilitado para capitalizar el voto de protesta. El receptor natural de cualquier voto que se sienta antiestablishment, aunque no se identifique con toda su agenda. El beneficiario de amplios gobiernos de coalición que son percibidos como frágiles, lentos y poco eficaces.

El resultado es un efecto boomerang: el cordón mantiene a la ultraderecha fuera del poder, pero concentra el descontento en una opción aislada. Cuando esa opción pasa del 20 % al 40 %, el coste democrático del veto se incrementa notablemente. La cuestión ya no es cómo frenar a la ultraderecha, sino cómo gestionar que una parte significativa de la ciudadanía se sienta identificada con partidos que han sido excluidos del sistema.

Simultáneamente, los partidos que sostenían el cordón se ven forzados a formar coaliciones cada vez más incómodas y extensas. Estas alianzas, que pretenden evitar pactar con la ultraderecha, terminan representando casi todo el espectro político, salvo a los extremos, pero carecen de una narrativa clara y resultan ineficaces en cuestiones esenciales como salarios, vivienda, transición ecológica o seguridad. Esta mezcla de parálisis y la sensación de “todos contra uno” reitera la idea de que solo la ultraderecha puede ofrecer un cambio auténtico.

La calle se moviliza: protestas masivas y los límites del cordón simbólico

La otra cara del debilitamiento del cordón sanitario se observa en las calles. Tras el triunfo de AfD en Sajonia-Anhalt, miles de personas se manifestaron en Berlín y otras ciudades para denunciar el avance de la extrema derecha y alertar sobre las implicaciones históricas y democráticas de su éxito. Sindicatos, organizaciones de derechos humanos y partidos democráticos unieron fuerzas bajo lemas que recuerdan explícitamente los peligros del fascismo.

Sin embargo, estas protestas coexisten con la normalización institucional de la ultraderecha en otros países. La imagen de ministros de partidos radicales en gobiernos europeos, mientras se levantan pancartas contra AfD en la Puerta de Brandeburgo, captura la contradicción del momento: el cordón sanitario se ha vuelto más simbólico que efectivo, más un gesto que una estrategia.

La cuestión central es si la política europea puede seguir apoyándose en cordones y barreras, o si es necesario revisar el enfoque y enfocarse en:

Combatir la inseguridad económica que alimenta el voto de protesta.

Optimizar la gestión de la inmigración y la integración sin adoptar el marco discursivo de la ultraderecha.

Fortalecer instituciones democráticas que respondan con mayor rapidez y visibilidad a las demandas sociales.

Sin esos cambios profundos, cualquier cordón corre el riesgo de convertirse en un muro de papel.

Un “animal político” que ya habita en casa: curiosidades incómodas del cordón sanitario

El cordón sanitario europeo se comporta como un peculiar animal político, lleno de particularidades que revelan mucho sobre la situación actual:

Se concibió para mantener fuera a la ultraderecha, pero en su lugar ha incorporado muchas de sus ideas, asumidas por partidos tradicionales.

Funciona como un escudo moral para los gobiernos, pero es utilizado por la ultraderecha como prueba tangible de que el sistema está “amañado” contra sus votantes.

Es más rígido en países con memoria traumática fuerte, como Alemania; y casi inexistente en aquellos donde la ultraderecha se percibe como una “derecha algo más dura”.

Se manifiesta con solemnidad en épocas electorales y se matiza con creatividad en los parlamentos cuando se necesitan votos para aprobar presupuestos o reformas concretas.

En este delicado juego de equilibrios, Europa vive con un cordón sanitario que ha dejado de ser un muro sólido y se ha convertido en un tejido de múltiples remiendos. Y el verdadero desafío, más allá de mantener o romper diques, es decidir qué tipo de democracia se quiere construir cuando las viejas barreras ya no son suficientes para contener los nuevos vientos.