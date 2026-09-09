Reino Unido planta cara a Israel: veta los productos de los asentamientos y desata una tormenta diplomática

El Gobierno británico ha dado un paso sin precedentes al prohibir la importación de cualquier producto originario de los asentamientos israelíes en Cisjordania, una medida que entrará en vigor en un plazo de seis a nueve meses y que afectará principalmente a bienes agrícolas como dátiles, cítricos, hierbas aromáticas y vino.

El ministro de Exteriores, Ed Miliband, defendió la decisión ante la Cámara de los Comunes asegurando que Londres no busca castigar al pueblo israelí, sino frenar lo que describió como una “ocupación ilegal” y una agenda expansionista que pone en riesgo la viabilidad de la solución de dos estados.

Miliband fue aún más lejos al calificar de “limpieza étnica” el desplazamiento forzoso de palestinos en ciertas zonas de Cisjordania, perpetrado, según sus palabras, por “colonos terroristas” a los que el Ejecutivo de Netanyahu habría permitido actuar con impunidad. La nueva legislación británica no se limita a los productos: también prevé sanciones contra empresas y particulares que presten servicios de construcción, financiación, infraestructuras o publicidad destinados a la expansión de los asentamientos.

La dura réplica de Israel

La respuesta de Tel Aviv fue inmediata y contundente. El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, anunció el cierre del consulado británico en Jerusalén Este, la retirada de representantes del Reino Unido del International Gaza Support Center en Kiryat Gat y el fin de los programas británicos de entrenamiento a fuerzas de la Autoridad Palestina en Cisjordania. Saar acusó a Londres de interferir en las elecciones legislativas israelíes, previstas para finales de octubre, y tachó de “mentira escandalosa” la acusación de limpieza étnica vertida por Miliband.

Además, Israel prohibirá la entrada al país a doce parlamentarios británicos, entre ellos el ex líder laborista Jeremy Corbyn, la diputada Diane Abbott y los cinco diputados del Partido Verde, a los que acusó de promover actividades “antisemitas y antiisraelíes”. El presidente israelí, Isaac Herzog, calificó la medida británica de “grave error de cálculo”, mientras que desde Washington el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió de que EE.UU. no seguirá los pasos de Londres y podría adoptar represalias con “enorme impacto económico” para empresas británicas.

Doce países se suman a la ofensiva

Poco después del anuncio británico, los ministros de Exteriores de doce naciones emitieron una declaración conjunta en París en la que expresaron su intención de imponer restricciones al comercio con los asentamientos considerados ilegales según el derecho internacional. El texto fue suscrito por Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suecia, y pide a Israel que detenga de inmediato la expansión de los asentamientos para preservar la solución de dos estados.infobae+4

Francia y Canadá confirmaron que también prohibirán la entrada de productos fabricados en los asentamientos, mientras que el resto de firmantes se comprometieron a introducir medidas a nivel nacional o a respaldar restricciones europeas coordinadas. La iniciativa coincide con los planes israelíes de construir unas 1.200 viviendas en la zona E1, un área estratégica al este de Jerusalén que, según Miliband, “atravesaría el corazón de Palestina” y haría inviable cualquier futuro Estado palestino.

Reacciones divididas en Reino Unido

La decisión ha sido recibida con alivio por organizaciones de derechos humanos y cooperación. Human Rights Watch la describió como un “cambio positivo y largamente esperado”, mientras que ActionAid UK la consideró un “primer paso” para que Londres deje de ser cómplice de la ocupación ilegal, aunque llegó “con mucho retraso”. Sin embargo, el Consejo de Liderazgo Judío acusó al Gobierno de convertir a los judíos británicos en un objetivo más vulnerable y calificó la medida de “profundamente irresponsable”.

Mientras tanto, la presidencia palestina acogió con satisfacción la decisión británica y la describió como un paso importante para hacer frente al “sistema colonial” israelí. Con este movimiento, Reino Unido se coloca a la vanguardia de una ofensiva diplomática occidental que podría redefinir las reglas del juego en un conflicto que, tras décadas de estancamiento, vuelve a colocar la solución de dos estados en el centro del debate internacional.