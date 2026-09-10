Irán desata la mayor ofensiva contra una base de EE.UU. en Jordania

La Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) anunció este miércoles una ofensiva simultánea contra una base estadounidense en Jordania y una veintena de embarcaciones en aguas del Golfo, como respuesta directa a los bombardeos que dejaron fuera de combate cinco petroleros de la república islámica.

Según la agencia estatal IRNA, el ataque terrestre se dirigió a hangares, zonas de preparación y pistas de despliegue de cazas F-35, F-16 y F-15, con el objetivo de “castigar al agresor” y causar “graves daños” al enemigo.

Por su parte, el Ejército jordano confirmó que sus sistemas de defensa aérea derribaron 18 de los 20 misiles lanzados contra su territorio, mientras que los dos restantes impactaron en áreas deshabitadas sin provocar víctimas. Fuentes estadounidenses indicaron que todo el personal militar estaba a salvo.

El estrecho de Ormuz, convertido en zona de guerra

Minutos después del ataque a Jordania, los Guardianes de la Revolución abierto informaron que sus fuerzas habían fuego contra dos buques de guerra estadounidenses, ocho petroleros y otros diez navíos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, una vía por la que circula el 20% de las exportaciones mundiales de hidrocarburos. Teherán calificó a esas embarcaciones de “infractoras” por no respetar la “zona prohibida” que mantiene bloqueada desde el inicio del conflicto.

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) corroboró que varios mercantes en el norte del golfo Arábigo y el golfo de Omán quedaron “inoperables” tras ser alcanzados por fuego militar, y señaló además un buque a 44 kilómetros al noroeste de Port Rashid (Emiratos Árabes Unidos) que ardía en llamas, presumiblemente por un ataque.

Petróleo por encima de los 100 dólares

La escalada de las últimas horas empujó el miércoles el precio del crudo por encima de la barrera psicológica de los 100 dólares el barril. El Brent del mar del Norte, referencia internacional, llegó a tocar los 100,19 USD, lo que reaviva los temores sobre el encarecimiento de la gasolina y el impacto en las economías dependientes de la importación de energía.

Advertencias y contraamenazas

Antes de los ataques, el CGRI había lanzado un ultimátum a los petroleros atracados en puertos de Kuwait y Baréin, a los que acusó de “acoger terroristas y ser cómplices de sus fechorías”. “Les advertimos que abandonan sus buques, porque serán atacados”, dijo la prensa estatal iraní.

En respuesta, el secretario del Estado de EE.UU. UU., Marco Rubio, advirtió durante una visita a Colombia que “cada vez que Irán intente atacar buques de la Armada estadounidense, perderá petroleros”, en alusión a la destrucción de los cinco cargueros iraníes anunciada por el Centcom el martes. El comando estadounidense justificó esos bombardeos como represalia por los recientes intentos de Teherán de alcanzar un navío militar norteamericano con misiles balísticos.

Un dron capturado y el bloqueo del estrecho

En paralelo, los Guardianes de la Revolución informaron la captura de un dron submarino no tripulado de fabricación estadounidense en el estrecho de Ormuz. Fuentes de Washington reconocieron la pérdida de un aparato no tripulado “de modelo antiguo” en la zona, aunque sin confirmar si se trataba del mismo equipo mencionado por Irán.

El paso marítimo, vital para el comercio global de petróleo, permanece prácticamente paralizado desde que comenzó la guerra hace seis meses. Irán exige ahora que cualquier barco solicite autorización para transitar por el estrecho, una condición que rechazan de plano Washington y varios países de la región.

Negociaciones en punto muerto

Las conversaciones para desescalar el conflicto siguen estancadas, mientras ambos bandos disputan el control de Ormuz y amplían sus respectivas listas de sanciones. El gobierno de EE. UU., que ya aplica un bloqueo a los puertos iraníes, inclusión este martes a todo el sector aéreo de Irán en su lista negra y amenazó con sancionar a cualquier organización que colabore con las aerolíneas de la república islámica.

Con los ataques a bases terrestres, la ofensiva marítima masiva y el precio del crudo disparado, la región entra en una de las fases más peligrosas del conflicto desatado el 28 de febrero, cuando bombardeos conjuntos de EE.UU. UU. e Israel contra objetivos iraníes encendieron la mecha.