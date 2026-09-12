Mar Rojo: los fanáticos hutíes aliados de Irán avanzan en Yemen y pueden cerrar ya el estrecho de Bab el-Mandeb

La conquista de la ciudad portuaria de Mocha por los rebeldes hutíes ha vuelto a convertir la costa del Mar Rojo en una zona de alta peligrosidad para el comercio internacional.

En un informe de CNN sobre la captura de la localidad y el avance hacia el estrecho, se detalla que los combatientes han afianzado posiciones estratégicas en la ribera yemení del Mar Rojo, muy cerca del paso de Bab el-Mandeb.

Este cambio de control no es únicamente una cuestión militar local.

Lleva consigo la posibilidad de que un grupo armado afín a Irán adquiera mayor influencia en uno de los principales corredores de energía y mercancías del mundo, justo cuando las cadenas de suministro siguen tensas debido a diversos conflictos y alteraciones en los precios.

Un avance rápido hacia el “cuello de botella”

Recientemente, fuentes del gobierno yemení y organismos internacionales han confirmado que los hutíes han tomado Mocha y han avanzado hacia las islas de Hanish y la zona de Dhubab, que se encuentra justo enfrente de la isla de Perim, en el centro del estrecho. Esta geografía los acerca directamente al estrecho que conecta el Mar Rojo con el golfo de Adén y, a su vez, con el océano Índico.

Algunos datos son fundamentales para comprender el impacto que esto podría tener:

Bab el-Mandeb es clave en el tránsito de una parte esencial del petróleo que se exporta desde Arabia Saudí hacia Asia.

El estrecho es un paso indispensable para el tráfico que utiliza la ruta Mar Rojo–Suez–Mediterráneo .

. Yemen tiene control sobre la orilla oriental del paso, mientras que la occidental pertenece a Djibouti y Eritrea, lo que impose limitaciones al dominio total del estrecho por un único actor.

La captura de Mocha y el avance hacia posiciones con vista directa sobre el canal otorgan a los hutíes más que solo territorio: les proporcionan una capacidad de disuasión frente a navieras, compañías aseguradoras y gobiernos que dependen de esta ruta para el transporte de petróleo, gas y productos alimenticios.

De guerra local a palanca geopolítica

El conflicto en Yemen ha estado desgastando al país durante años, pero lo que está en juego ahora va más allá de la guerra civil. El grupo hutí, respaldado por Irán, ya controlaba gran parte del norte de Yemen, incluyendo Saná y el puerto de Hodeidah. La ofensiva actual busca cerrar el cerco sobre toda la costa del Mar Rojo.

Las acciones recientes se desarrollan de la siguiente manera:

Lanzamiento de una ofensiva terrestre para capturar Mocha y regiones del interior de Taiz. Avance hacia las colinas y posiciones que dominan el estrecho, en medio de combates que desplazan a fuerzas apoyadas por Arabia Saudí. Proliferación hacia islas y localidades costeras que acercan al grupo a una mayor influencia sobre los accesos al Bab el-Mandeb.

Diplomáticos y analistas regionales señalan que esta ofensiva ofrece a Irán la posibilidad de acercarse al control de dos puntos de estrangulamiento marítimo clave: Hormuz, en el golfo, y Bab el-Mandeb, en el extremo sur del Mar Rojo. Esto aumenta la capacidad de presión sobre las rutas que abastecen tanto a Europa como a Asia.

Qué significa para el comercio global

Pese a que el portavoz hutí asegura que “la libertad de navegación y el comercio internacional en el Mar Rojo siguen siendo seguros” y que sus acciones se limitan a ciertos objetivos, gobiernos y mercados no son tan optimistas. La combinación de control territorial y los antecedentes de ataques contra buques vinculados a Arabia Saudí o aliados occidentales en la región alimentan el temor a un “segundo Hormuz”.

Desde el punto de vista económico, los analistas destacan varios vectores de riesgo:

Costes de seguros :

: – Las primas para buques que navegan por el Mar Rojo podrían incrementarse si se percibe un riesgo constante de ataques o bloqueos.

– Los operadores podrían optar por desviar sus rutas hacia el cabo de Buena Esperanza, enfrentándose a trayectos más largos y costosos.

Mercados energéticos :

: – Parte del petróleo saudí ya se ha desviado a otras rutas a causa de las tensiones en Hormuz.

– Un estrechamiento en Bab el-Mandeb afectaría a los suministros destinados a Europa y Asia, lo que podría impactar en los precios.

Alimentos y mercancías :

: – La ruta Mar Rojo–Suez también transporta trigo, fertilizantes y productos manufacturados.

– Cualquier interrupción prolongada podría agravar la inflación alimentaria en los países importadores.

Aún no se ha declarado un cierre formal de la ruta, pero el mero riesgo de bloqueo en un área donde los hutíes tienen la capacidad de lanzar misiles y drones contra buques ya inquieta a las navieras. Algunas están comenzando a considerar desvíos preventivos si la línea de combate se acerca más a Perim y Dhubab.

Reacciones regionales y margen de maniobra

La ofensiva hutí empuja de nuevo a Arabia Saudí y a sus aliados a decidir cuánto están dispuestos a arriesgar para frenar el avance. El portavoz de la coalición saudí ha denunciado nuevos ataques con misiles y drones contra ciudades del sur del reino y contra buques vinculados a intereses saudíes en el Mar Rojo. Al mismo tiempo, la presidencia yemení reconoce que la defensa de la costa ha pasado a ser un “interés árabe e internacional”.

Hay varios factores que condicionan la respuesta:

Capacidad militar en la zona :

: – La coalición liderada por Riad ya se encuentra desgastada tras años de combates aéreos y terrestres en Yemen.

– Una operación para recuperar Mocha y las alturas sobre el estrecho demandaría de recursos y tiempo.

Presión internacional :

: – Los estados que dependen del corredor, incluidos países europeos y potencias asiáticas, están observando de cerca cualquier signo de riesgo que afecte a la navegación.

– Cualquier despliegue naval adicional requeriría coordinación con los estados africanos ribereños.

Para los hutíes, consolidar su presencia en Mocha, Dhubab y áreas cercanas a Perim les permite abrir una ventana de negociación: pueden convertir su control del litoral en un elemento de intercambio en futuras conversaciones de paz, o usarlo como palanca para obtener concesiones en materia de sanciones y reconocimiento político.

Lo que puede venir y un estrecho bajo la lupa

Si el grupo logra completar el control de las localidades clave frente al estrecho, obtendrá algo que no había tenido antes: la capacidad de influir realmente en el flujo de barcos entre el Índico y el Mediterráneo. Aún sin dominar la ribera africana, podrían:

Amenazar con ataques selectivos contra embarcaciones de países rivales.

Imponer inspecciones o “peajes” informales bajo el pretexto de la seguridad.

Utilizar el riesgo de un cierre parcial como herramienta para presionar en negociaciones regionales.

En este contexto, tres evoluciones parecen probables a corto plazo:

Militarización del paso: mayor presencia de buques de guerra en la zona para proteger mercantes y disuadir ataques. Diplomacia acelerada: intentos de vincular concesiones políticas en Yemen con garantías de libre navegación. Estrategias de diversificación: navieras y productores de energía están reconsiderando rutas y contratos para minimizar su riesgo en el corredor.

Mientras tanto, el propio Bab el-Mandeb sigue cumpliendo con su apodo de “Puerta de las lágrimas”: un punto donde unos pocos kilómetros de agua pueden determinar el pulso entre una guerra local, ambiciones regionales y un comercio global que anhelaría que este estrecho permaneciera, simplemente, abierto.