La conexión entre España y Marruecos ha experimentado un cambio significativo desde que el dispositivo móvil de Pedro Sánchez fue comprometido por el software espía Pegasus.

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Según una investigación exclusiva, qye firma el veterano Manuel Cerdán en The Objective, las subvenciones y ayudas financieras hacia Rabat han ascendido a más de 1.000 millones de euros en el periodo 2021-2026, justo tras el escándalo del caso Pegasus.

La combinación de este espionaje sofisticado, decisiones financieras significativas y las tensiones en las fronteras de Ceuta y Canarias han generado inquietud en el debate social.

Esta inquietud no solo se debe a la magnitud del dinero involucrado, sino también a la ausencia de aclaraciones sobre la política que justifica estos movimientos.

Pegasus, 2,6 gigas de datos y un caso judicial estancado

La infección del dispositivo del presidente se produjo entre octubre de 2020 y mayo de 2021, alcanzando un punto crítico en mayo de 2021, cuando se extrajeron alrededor de 2,6 gigabytes de datos, según documentos enviados a la Audiencia Nacional. Dicha información podría incluir millones de mensajes, correos, archivos y grabaciones, aunque las cifras precisas sobre el contenido no están claramente documentadas en las fuentes judiciales.

Este caso llegó a la Audiencia Nacional, donde el juez José Luis Calama inició diligencias para descubrir quién estaba detrás del espionaje a Sánchez y a los ministros de Interior, Defensa y Agricultura, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas. La investigación fue archivada en dos ocasiones, en 2023 y en enero de 2026, debido a la falta de cooperación de Israel, país donde se encuentra la empresa creadora de Pegasus, NSO Group.

Paralelamente, la gestión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, bajo la dirección de Jesús Alonso, ha sido objeto de críticas. En octubre de 2024, un intermediario del ex número dos de la inteligencia marroquí, Mehdi Hijaouy, ofreció información valiosa sobre el espionaje –respondiendo al “quién, cómo y qué”– a cambio de frenar su extradición. Sin embargo, Alonso no trasladó dicha propuesta al juez, lo que ha suscitado descontento interno y críticas muy contundentes sobre una posible falta de acción en una investigación tan crucial.

Algunos elementos clave del proceso judicial se resumen de la siguiente manera:

Dos archivos del procedimiento por falta de cooperación internacional, en particular de Israel

Ofertas de información de un exalto cargo marroquí que no se incorporaron formalmente al caso

Un debate abierto sobre si el Estado ha hecho lo suficiente para esclarecer quién se halla tras el hackeo

En este clima de interrogantes, el viraje financiero hacia Marruecos ha sumado otra capa de tensión política.

De las subvenciones a los créditos FIEM: el salto de los mil millones

Los datos que recopila The Objective indican que Marruecos se ha convertido en el principal destinatario de asistencia financiera española tras el episodio de espionaje. La cifra total es contundente:

Entre 2021 y 2026, las operaciones de financiación vinculadas a Marruecos ascienden a 1.015 millones de euros, principalmente a través de créditos del FIEM (Fondo para la Internacionalización de la Empresa).

Incluso antes de este incremento, se habían registrado transferencias importantes:

Entre 2021 y 2022, el Ministerio del Interior envió 60 millones de euros en subvenciones directas al Ministerio del Interior de Marruecos, destinadas al control fronterizo y a la seguridad.

en subvenciones directas al Ministerio del Interior de Marruecos, destinadas al control fronterizo y a la seguridad. Estas ayudas colocaron a Marruecos como el mayor receptor individual de subvenciones españolas en el extranjero por primera vez.

Posteriormente, distintas decisiones ampliaron el volumen y alcance del apoyo económico, tal como se ha ido informando en la prensa:

Autorización para un sistema de préstamos a Rabat para la compra de trenes por unos 750 millones de euros, con respaldo español. Impulso de financiación para proyectos de infraestructuras esenciales, como una gran planta desalinizadora en Casablanca, valorada en 340 millones de euros.

Estas cifras se alinean con el cómputo superior a los 1.000 millones de euros en el periodo 2021-2026 mencionado por The Objective. El patrón que aparece en los datos es evidente: una intensificación extraordinaria en la cooperación financiera con Marruecos en los años posteriores al espionaje del móvil de Sánchez.

La justificación oficial para estas acciones se basa en tres tipos de argumentos:

Impulso a la internacionalización de empresas españolas de infraestructuras y transporte mediante créditos FIEM.

Refuerzo de la cooperación en control migratorio y combate contra las mafias de inmigración irregular.

Estabilización de una relación crucial en el Mediterráneo occidental, sobre todo tras las crisis en Ceuta y tensiones por el Sáhara Occidental.

Lo que se echa en falta, y lo que se nota en el debate público, es una explicación política clara y transparente que una todas estas decisiones a una estrategia coherente de país.

Ceuta, chantaje y la sospecha política

La dimensión política del caso Pegasus se ha entrelazado de forma ineludible con episodios como la llegada masiva de migrantes a Ceuta en 2021 y la nueva crisis fronteriza de 2026. Varios analistas han comentado sobre la “sumisión” o “chantaje” que Marruecos podría estar ejerciendo sobre España, relacionando el espionaje con la posterior postura del Gobierno en cuestiones delicadas como:

La gestión de las avalanchas de migrantes en Ceuta y la frontera del Tarajal

y la frontera del Tarajal El giro respecto al Sáhara Occidental y el apoyo al plan de autonomía marroquí

y el apoyo al plan de autonomía marroquí La escalada de asistencia financiera a Rabat en medio de controversias políticas internas

Es importante aclarar que estas interpretaciones responden, en gran medida, a perspectivas políticas y mediáticas: no hay documentos oficiales que demuestren de manera concluyente que el contenido del móvil del presidente haya condicionado directamente ninguna de estas decisiones. Sin embargo, sí se ha verificado la cantidad de datos extraídos y el aumento notable de la financiación a Marruecos en los años posteriores.

El riesgo institucional mencionado en muchos análisis es doble:

La posibilidad de que un jefe de gobierno se vea expuesto a presiones externas si parte de su información sensible ha sido robada.

Que decisiones que involucran miles de millones de euros se tomen sin un relato claro que distinga entre estrategia económica y necesidad política.

Un cierre con más preguntas que respuestas

La mezcla de espionaje, una justicia estancada y dinero público ha derivado en una narrativa que entrelaza seguridad nacional, política exterior y economía en un mismo entramado. Las revelaciones de The Objective sobre los mil millones comprometidos con Marruecos surgen en un momento en que el país debe debatir hasta qué punto puede aceptar que su presidente haya sido objeto de espionaje sin que se tomen consecuencias visibles para el responsable.

Mientras el caso Pegasus permanece archivado y las ayudas financieras continúan, la relación entre Madrid y Rabat ha emergido como uno de los grandes temas furtivos de la política española: se habla mucho del ruido, pero aún queda un extenso camino por recorrer para entender la música de fondo que lo acompaña.