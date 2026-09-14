Soldados norcoreanos para el frente ruso: se prepara una nueva oleada

La guerra en Ucrania ha evolucionado más allá de ser un simple conflicto entre Rusia y Kyiv. La posible llegada de decenas de miles de soldados de Corea del Norte abre un nuevo y complicado capítulo para Europa y Asia. Los analistas y los servicios de inteligencia prevén un conflicto que se internacionaliza, con Kim Jong‑un y Vladímir Putin tejiendo un pacto estratégico que combina munición, recursos humanos y tecnología.

Un reportaje de la BBC ofrece un panorama que explica cómo se ha llegado hasta este punto: la presencia de miles de norcoreanos que ya han luchado en suelo ruso, sufriendo importantes bajas, y aun así, Pyongyang planea acudir con más efectivos.

De Kursk a Vorónezh: cómo empezó todo

La ofensiva ucraniana de 2024 en la región rusa de Kursk marca el inicio de este proceso, constituyendo la primera incursión de tal magnitud en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Ante el desbordamiento de sus fuerzas, Moscú se vio obligado a recurrir a un aliado inesperado: Corea del Norte.

Los informes de medios internacionales y autoridades de inteligencia apuntan a que:

Entre 11.000 y 16.000 soldados norcoreanos fueron enviados a Kursk entre finales de 2024 y la primavera de 2025.

fueron enviados a Kursk entre finales de 2024 y la primavera de 2025. Tanto Ucrania como Corea del Sur estiman que de 2.300 a 3.000 de estos soldados perdieron la vida, junto con miles más heridos, lo que representa un costo humano notable para un país con recursos limitados.

Las tropas norcoreanas fueron empleadas para realizar:

Asaltos directos a posiciones ucranianas, utilizando tácticas de ataques masivos de infantería. Actividades de ingeniería y desminado para consolidar el territorio recuperado.

Su colaboración con las fuerzas rusas resultó clave para expulsar a las tropas ucranianas de las zonas ocupadas en Kursk. Desde entonces, los contingentes norcoreanos han permanecido en Rusia, organizados en brigadas que protegen la frontera y permiten que las unidades rusas sean enviadas al frente en Ucrania.

Por qué se habla ahora de una “nueva oleada”

No es inesperado que haya tropas norcoreanas en Rusia, sino la escala del despliegue que se está planeando. En los últimos meses:

Volodímir Zelenski ha alertado sobre la posibilidad de enviar entre 30.000 y 50.000 soldados norcoreanos adicionales al territorio ruso.

ha alertado sobre la posibilidad de enviar entre adicionales al territorio ruso. Las preparaciones tienen lugar en regiones como Vorónezh, que cuenta con la logística necesaria para abastecer las operaciones en el frente oriental de Ucrania.

La BBC también menciona la evaluación de los servicios de inteligencia ucranianos que indica que actualmente hay alrededor de 8.500 militares norcoreanos en Rusia, organizados en cuatro brigadas, con la posibilidad de refuerzos significativos. Rusia podría utilizar estos grupos para:

Custodiar fronteras y zonas de retaguardia.

Manejar drones y sistemas de misiles contra blancos en Ucrania.

Realizar tareas de ingeniería, fortificación y logística.

Al mismo tiempo, Pyongyang ha incrementado el envío de artillería, cohetes y misiles balísticos, mientras se llevan a cabo negociaciones para más transferencias de tecnología militar y beneficios económicos.

Qué gana Kim Jong‑un, qué gana Putin

Este movimiento trasciende lo meramente militar. Es un intercambio político y económico que subyace:

Corea del Norte se beneficia de:

se beneficia de: – Combustible, alimentos y divisas en medio de sanciones severas.

– Potencial acceso a tecnología vinculada a misiles, satélites y sistemas de defensa antiaérea.

– Una mayor visibilidad internacional como un aliado estratégico de Rusia frente a Occidente.

Rusia se beneficia de:

se beneficia de: – Tropas renovadas listas para asumir tareas de gran desgaste, sin coste político interno.

– Acceso a munición masiva que contrarresta la presión de la producción occidental en apoyo a Ucrania.

– Un mensaje claro de resistencia ante las sanciones y el aislamiento diplomático.

Para Kim Jong‑un, enviar soldados al extranjero le brinda la oportunidad de probar su ejército en combate real por primera vez desde la guerra de Corea, a la vez que refuerza la narrativa propagandística interna sobre el respaldo a una “nación hermana”. Para Putin, la llegada de miles de norcoreanos ayuda a disimular las pérdidas y a mantener ofensivas prolongadas en el Donbás y otras áreas.

Impacto en la guerra y en el tablero internacional

El envío de más soldados norcoreanos no reconfigura por sí solo el equilibrio en la guerra, pero sí influye en varias dinámicas:

En el campo de batalla

– Fortalece las posiciones defensivas rusas en regiones como Kursk, Bryansk o Bélgorod, al tiempo que libera brigadas para atacar en Ucrania.

– Aumenta la capacidad de realizar ataques con drones y misiles contra infraestructuras ucranianas, desde el sector energético hasta el transporte.

En la política internacional

– Complica la postura de países como Corea del Sur , que observan cómo el enemigo del norte se involucra de hecho en Europa.

, que observan cómo el enemigo del norte se involucra de hecho en Europa. – Refuerza la narrativa rusa de que no está aislada, sino que está formando un bloque con Irán y Corea del Norte.

– Aumenta la tensión dentro de la OTAN en cuanto a cómo reaccionar ante un conflicto donde intervienen tropas de naciones censuradas por la ONU.

Este posible incremento de soldados llega en un periodo de desgaste para Ucrania, con elevadas pérdidas y una creciente necesidad de respaldo occidental. Si Moscú logra incorporar decenas de miles de norcoreanos sin afectar su relación con China, la guerra podría tornarse mucho más prolongada y costosa.

Un actor lejano que ya no está tan lejos

La idea de que soldados norcoreanos mueran en territorio ruso por una guerra en Ucrania habría parecido irreverente hace unos años. Hoy se presenta como una realidad en expansión, bien documentada. Para los europeos, la implicación es clara: un régimen aislado de Asia oriental está afectando directamente la seguridad del continente. Para los ucranianos, representa enfrentarse a un ejército adicional, lo que se suma a la presión motivada por la propaganda y con escaso margen para cuestionar instrucciones.

En Pyongyang, el régimen erige memoriales en honor a sus caídos, exhibe medallas y presenta el conflicto como parte de una lucha estratégica global contra Occidente. En Moscú, las tropas norcoreanas se convierten en otro recurso dentro de un conflicto que ha mermado a varias generaciones de soldados rusos. Desde Kyiv, la eventual llegada masiva de estos efectivos se suma a la larga lista de amenazas que marcarán el próximo invierno en el frente.

En medio de este entramado de intereses, los soldados norcoreanos son la pieza más frágil: cruzan medio mundo para luchar en una guerra ajena, en una alianza que se mantendrá solo mientras sea útil para sus líderes. Cuando esto ya no sea así, su sacrificio quedará como uno de los capítulos más extraños y oscuros en el devenir de este conflicto.