Geran-3, el dron ruso que está revolucionando la guerra en el cielo ucraniano: ¿Qué se sabe de esta nueva arma?

Los bombardeos nocturnos en Kyiv se han transformado en una rutina casi diaria, pero en las últimas semanas se ha notado un cambio: el ruido y la rapidez de los drones que sobrevuelan la capital indican un avance tecnológico en el conflicto. Un análisis reciente de BBC Verify sobre información proporcionada por la Fuerza Aérea ucraniana revela que Rusia ha lanzado sus nuevos drones rápidos, propulsados por reactores, contra Ucrania de forma ininterrumpida durante el mes de agosto. Este desarrollo supone un cambio significativo que las defensas ucranianas intentan asimilar, tal y como destaca BBC Mundo en su reportaje.

La información más reciente presenta un panorama rotundo: los Geran-3 y sus versiones posteriores no son simplemente un nuevo modelo, sino el centro de una táctica de desgaste que combina volumen, alcance y velocidad, saturando así la defensa aérea ucraniana y atacando objetivos civiles y militares de manera casi cotidiana.

Qué son exactamente los Geran-3

El Geran-3 es una variante a reacción de los drones kamikaze iraníes conocidos como Shahed-238, que han sido adaptados y producidos por Rusia basándose en el fuselaje del Geran-2, un modelo de hélice que se deriva del célebre Shahed-136. La diferencia principal se sitúa en el tipo de propulsión:

Motor turborreactor Telefly JT80 de origen chino.

de origen chino. Velocidad estimada de 300–370 km/h, notablemente más rápida que los modelos a hélice.

Alcance operativo cercano a los 1.000 km, lo que permite cubrir casi la totalidad del territorio ucraniano desde bases en Rusia.

La inteligencia ucraniana ha identificado en estos drones alrededor de 45–50 componentes extranjeros, con una considerable presencia de microchips y sensores provenientes de Estados Unidos y naciones europeas, además de China. Esta combinación de tecnología importada y producción local a gran escala se alinea con la estrategia rusa de optar por sistemas que sean relativamente económicos, reutilizables en su diseño y fabricados en serie.

Poco se ha modificado el fuselaje, heredado del Geran-2, lo que ha llevado a ciertos analistas a calificar al Geran-3 como un modelo de transición hacia drones más sofisticados como los Geran-4 y Geran-5, que ya están diseñados desde el principio para vuelo de alta velocidad sostenido.

Cómo y dónde se están usando contra Ucrania

Durante agosto, los registros de la Fuerza Aérea ucraniana indicaron por primera vez ataques diarios con los nuevos drones Geran que Moscú ha estado utilizando. El ritmo de su implementación se ha incrementado de manera alarmante:

Ataques con drones a reacción:

– 350 en junio.

– 1.600 en julio.

– 2.800 en agosto, según el ejército ucraniano.

En apenas cuatro días, Rusia lanzó aproximadamente 1.500 drones contra Ucrania, más de la mitad de ellos a reacción.

En ataques recientes, se han contabilizado más de 450 drones de distintos tipos lanzados en una sola noche en todo el país.

Las ofensivas combinan varios modelos, pero los Geran-3 y sus sucesores se erigen como la vanguardia, especialmente contra:

Infraestructura energética y ferroviaria.

Almacenes logísticos y depósitos de combustible.

Áreas urbanas con alta densidad poblacional, donde el impacto psicológico se suma al físico.

El 1 de septiembre, una de estas oleadas de drones y misiles cobró al menos 12 vidas y dejó a 20 personas heridas, entre ellas seis víctimas en un depósito ferroviario en Kyiv, según afirmó el presidente Volodímir Zelenski. Para Moscú, estos ataques cumplen una doble función: castigar las retaguardias ucranianas y forzar a Kiev a gastar munición costosa para neutralizar plataformas que son, en comparación, bastante asequibles.

Además, Rusia ha reforzado su infraestructura de lanzamiento. Análisis provenientes de grupos de inteligencia abierta apuntan a nuevas bases y posiciones de lanzamiento para los drones Geran-3, 4 y 5 en regiones como Oriol, con depósitos de combustible dual y sistemas de navegación satelital Kometa-M12 diseñados para resistir interferencias electrónicas.

Ventajas técnicas y retos para la defensa ucraniana

En comparación con los Shahed de hélice, los Geran-3 presentan varias ventajas técnicas que complican la labor de las defensas ucranianas:

Velocidad y perfil de vuelo

– Velocidad de crucero cercana a 300–370 km/h.

– Vuelo a baja altura, con una firma radar reducida, sin hélice visible y menor huella acústica.

Navegación y resistencia a la guerra electrónica

– Navegación satelital mejorada y sistemas resistentes al jamming, que les permiten mantener el rumbo incluso bajo interferencias.

– En algunos casos, cuentan con módems de comunicación que facilitan la corrección de trayectoria en tiempo real.

Uso táctico en masa

– En ataques recientes, hasta la mitad de los drones utilizados eran modelos a reacción, parte de ofensivas que lanzaban cientos de aparatos en pocas horas.

Este conjunto de características convierte a cada Geran-3 en un objetivo más difícil de detectar, seguir y derribar que los Shahed anteriores. Ucrania se encuentra ante el desafío de decidir qué utilizar para interceptarlos:

Misiles tierra-aire como Patriot o IRIS-T , efectivos pero muy costosos.

o , efectivos pero muy costosos. Artillería antiaérea y sistemas de corto alcance, que son menos fiables contra objetivos rápidos y pequeños.

Drones interceptores específicos, que Kiev ha comenzado a usar.

En este último ámbito, Ucrania ha logrado un hito: por primera vez, un dron interceptor de fabricación nacional del sistema Sting ha derribado un Geran-3 durante un ataque nocturno, según fuentes ucranianas. Este éxito representa un avance tanto simbólico como técnico, aunque aún es limitado ante el volumen de drones que Rusia despliega cada semana.

Mientras tanto, los propios responsables ucranianos reconocen que la combinación de drones a reacción y misiles balísticos está poniendo a prueba al máximo su sistema de defensa aérea, que se ve obligado a repartir recursos entre la protección de ciudades, infraestructuras críticas y puntos militares.

Lo que viene: del Geran-3 al Geran-4 y Geran-5

La historia no termina con el Geran-3; al contrario, se presenta como un primer escalón. La inteligencia ucraniana y los medios especializados coinciden en que:

Rusia ha detenido o reducido la producción del Geran-3 para centrarse en los Geran-4 y Geran-5 , que han sido rediseñados para soportar mejor las exigencias de vuelos a alta velocidad.

y , que han sido rediseñados para soportar mejor las exigencias de vuelos a alta velocidad. Los nuevos modelos alcanzan velocidades de hasta 500–600 km/h y radios de acción de 850–950 km, con una producción estimada de unos 3.000 drones a reacción al mes en total.

Se han identificado motores turborreactores chinos como el Telefly LX-WP-160 y el TF-TJ2000A en estas plataformas.

Además, informes recientes indican planes para fabricar hasta 11.000 drones de ataque en un solo mes, abarcando toda la familia Geran y otros sistemas. Se trata de una escalada industrial que busca mantener una presión constante sobre Ucrania. El propósito es evidente: saturar la defensa aérea hasta convertir cada noche en un desafío de resistencia, más que de protección plena.

Para Kiev, la respuesta debe centrarse en tres líneas clave:

Aumentar la producción de drones interceptores y sistemas de bajo costo para continuar el ritmo de los ataques. Reevaluar el despliegue de radares y baterías antiaéreas para anticipar rutas y patrones de uso de los Geran-3 y sus sucesores. Intensificar la presión diplomática y económica sobre la cadena de suministro de componentes extranjeros que nutren estos sistemas.

En esta lucha de velocidad, cantidad y adaptación, el Geran-3 probablemente será recordado como el modelo que marcó la llegada de los drones a reacción en este conflicto, el instante en que el sonido del frente dejó de ser el zumbido pausado de una hélice para asemejarse más al rugido fugaz de un motor de avión.