Trump desafía el miedo a la IA: «Que destruya a la humanidad es una patraña»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido contra quienes alertan de los riesgos que puede entrañar el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial (IA). El mandatario ha rechazado frontalmente los escenarios más alarmistas y ha calificado de «patraña» la posibilidad de que esta tecnología termine tomando el control del mundo o provocando la desaparición de la humanidad.

«Que la IA tome el control del mundo, destruya a la humanidad y todas esas cosas malas, es una PATRAÑA», escribió Trump en su plataforma Truth Social.

En otro mensaje, el presidente estadounidense denunció lo que considera una «conspiración enfermiza» contra la inteligencia artificial y los centros de datos. Según Trump, el principal beneficiado de las críticas y las restricciones sería China, en un momento en el que Washington y Pekín compiten por el liderazgo tecnológico.

Trump comparó estas advertencias con las acusaciones que recibió durante su primer mandato sobre sus supuestos vínculos secretos con Rusia. En su opinión, ambas cuestiones forman parte de campañas destinadas a desacreditarle o frenar sus objetivos políticos.

Sus declaraciones se producen en plena inquietud en los mercados financieros, después de que las compañías tecnológicas hayan sufrido descensos ante las crecientes peticiones para moderar el ritmo de expansión de la IA y evaluar con mayor detenimiento sus posibles consecuencias.

Choque con los gigantes tecnológicos

Uno de los principales defensores de una ralentización coordinada es Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, quien ha reclamado más tiempo para analizar los riesgos asociados a los sistemas de IA cada vez más avanzados.

Su posición ha encontrado eco entre destacados ejecutivos tecnológicos, entre ellos Sam Altman, de OpenAI; Elon Musk, de xAI; Demis Hassabis, de Google DeepMind, y Satya Nadella, de Microsoft.

Entre los escenarios que preocupan a algunos especialistas figuran la posibilidad de que sistemas extremadamente avanzados actúen fuera del control humano, desarrollen capacidades de manera autónoma o sean utilizados para fabricar patógenos o facilitar ataques capaces de provocar conflictos de enorme gravedad.

Trump, sin embargo, mantiene que Estados Unidos no puede permitirse frenar su desarrollo mientras China avanza en el mismo campo.

El presidente estadounidense dirigió además sus críticas contra Amodei, al que acusó de adoptar ahora una posición excesivamente prudente después de que su Administración, según afirmó, hubiera impedido que determinadas empresas del sector realizaran «cosas malas, o potencialmente malas».

Trump insistió en que la principal garantía para controlar el desarrollo de la IA pasa por el liderazgo político y afirmó que Estados Unidos cuenta con el presidente adecuado para mantener esa supervisión.

«¡QUIEN GANE LA IA, GANA!», proclamó, asegurando que Estados Unidos lleva ventaja sobre China y que su intención es conservarla.

La batalla por el liderazgo tecnológico

El mandatario estadounidense también se mostró contrario a determinadas inversiones internacionales relacionadas con la inteligencia artificial. En particular, cuestionó los planes de Google en Finlandia, país que, según Trump, ofrece un marco regulatorio menos restrictivo.

«No estoy contento con esto y quiero que cambien de idea», señaló.

Mientras Washington debate hasta dónde debe llegar la regulación, desde China también han surgido advertencias sobre los riesgos de la IA. El jefe de espionaje chino alertó de que esta tecnología puede afectar a la seguridad nacional y ser utilizada por potencias extranjeras para amenazar el orden social.

Trump, no obstante, sostuvo que el presidente chino, Xi Jinping, ha dejado claro que Pekín no tiene intención de obstaculizar el desarrollo de la inteligencia artificial.

Crece la preocupación internacional

Las advertencias sobre los posibles efectos de la IA han adquirido una dimensión internacional. El rey Carlos III tiene previsto reunirse en Escocia con representantes de algunas de las principales empresas del sector, mientras que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha reclamado medidas urgentes ante los que considera «riesgos sin precedentes».

Desde el sector tecnológico y de defensa también han aumentado las peticiones para que los gobiernos asuman una mayor responsabilidad en la regulación de estas herramientas.

En Estados Unidos, el debate amenaza además con convertirse en uno de los asuntos relevantes de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre. Trump y buena parte del Partido Republicano se han mostrado hasta ahora contrarios a imponer fuertes restricciones al sector.

Al mismo tiempo, crece la preocupación entre parte de la población por el impacto de los grandes centros de datos, cuyo funcionamiento requiere enormes cantidades de electricidad. Los demócratas reclaman al Congreso nuevas salvaguardas mientras la Administración Trump defiende que Estados Unidos debe seguir acelerando para evitar que China tome la delantera en la carrera por dominar la inteligencia artificial.