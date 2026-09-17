Amnistía señala a 87 altos mandos iraníes por crímenes de lesa humanidad

Ya no se señala únicamente a los agentes que dispararon en la calle. El nuevo informe de Amnistía Internacional enfoca su atención en quienes planificaron y autorizaron la represión de la revuelta de 2022, demandando investigar a 87 altos mandos del régimen, según destacó Infobae.

La organización afirma que las autoridades iraníes llevaron a cabo crímenes de lesa humanidad para sofocar la movilización conocida como Mujer, Vida, Libertad, que se desencadenó tras la muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022. Esta nueva perspectiva señala un cambio de enfoque: ya no se habla solo de abusos, sino de una política de Estado que persigue matar, torturar y hacer desaparecer a personas de forma sistemática.

Un informe que revela la cadena de mando

El documento, que abarca más de mil páginas, detalla cómo se implementó el aparato de seguridad durante la ola de protestas que tuvo lugar entre septiembre y diciembre de 2022. Amnistía concluye que se produjeron, de forma generalizada:

Asesinatos de manifestantes y transeúntes, incluyendo a menores.

Torturas y malos tratos durante la detención.

Violencia sexual y violaciones en instalaciones de reclusión.

Desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias masivas.

Persecuciones por razones políticas, de género, étnicas y religiosas.

La organización no solo relata patrones de violencia. Identifica a 87 responsables que, conforme a su análisis, presentan motivos razonables para ser investigados penalmente por crímenes de lesa humanidad. En esta lista se encuentran:

62 mandos de fuerzas de seguridad (33 de la Guardia Revolucionaria y 27 de la policía nacional FARAJA )

y 27 de la policía nacional ) 25 cargos pertenecientes al Ministerio del Interior , entre ellos gobernadores provinciales y locales.

, entre ellos gobernadores provinciales y locales. 10 altos funcionarios a nivel nacional con poder decisorio en operaciones represivas.

Entre los nombres destacados se encuentran el entonces ministro del Interior Ahmad Vahidi, actual comandante general de la Guardia Revolucionaria, y el viceministro para la policía y seguridad Majid Mirahmadi. Amnistía explica cómo sus órdenes descendían por la cadena de mando hasta unidades específicas en provincias como Kurdistán, Kermanshah y Azerbaiyán Occidental, donde se centra su investigación.

Tabla: quiénes son los 87 señalados

Categoría de cargo Número de personas Estructura principal implicada Mandos de fuerzas de seguridad 62 Guardia Revolucionaria, FARAJA Cargos del Ministerio del Interior 25 Gobernadores y responsables de seguridad Altos mandos nacionales 10 Cúpula de seguridad y gobierno central

De Mahsa Amini a la etiqueta de “crímenes de lesa humanidad”

Esta acusación se basa en cuatro años de recopilación de datos sobre muertes, lesiones, detenciones, así como testimonios de víctimas y sus familias. Diversas organizaciones han estimado centenares de muertes durante la represión de 2022, incluyendo niños, y decenas de miles de detenciones. Amnistía verifica al menos 377 asesinatos de manifestantes y transeúntes, entre los cuales hay 56 menores, en múltiples ciudades. Otros conteos elevan esa cifra.

La calificación de crímenes de lesa humanidad se fundamenta en varios elementos que la organización considera comprobados:

Ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil en múltiples provincias, a lo largo de meses. Coordinación centralizada en las operaciones, con órdenes claras de aplicar la fuerza letal contra los manifestantes. Patrones reiterados de tortura, violencia sexual, desaparición y persecución, que no son fruto de excesos aislados, sino de una política deliberada.

Este no es un diagnóstico aislado. La misión internacional de investigación establecida por la ONU en 2022 para analizar la represión de las protestas ya había indicado la existencia de elementos sólidos sobre crímenes de lesa humanidad en informes de 2024 y 2025. En enero de 2026, dicha misión amplió su mandato para incluir nuevas masacres relacionadas con protestas posteriores.

El frente internacional: ONU, CPI y la batalla por la jurisdicción

El reciente informe de Amnistía no únicamente se centra en el pasado. Está encomendando un llamado a la acción concreta:

Que el Consejo de Seguridad remita la situación de Irán a la Corte Penal Internacional .

remita la situación de Irán a la . Que la Asamblea General establezca un mecanismo penal específico para preparar acusaciones contra los máximos responsables.

Ambos pasos enfrentan, en la práctica, obstáculos políticos. La remisión a la CPI requiere una resolución del Consejo, donde cualquier miembro permanente podría ejercer su veto. Además, Irán tampoco ha ratificado el Estatuto de Roma, lo que limita la jurisdicción del tribunal salvo por esa vía.

Paralelamente, la misión de investigación de la ONU subraya la importancia de recabar pruebas y mantenerlas para “futuros procedimientos judiciales”. La misión solicita:

Recursos orientados a documentar muertes, torturas y desapariciones.

Acceso a testigos y familiares, que frecuentemente están bajo presión en Irán.

Colaboración de otros Estados para proteger a las víctimas y la diáspora.

El escenario internacional se presenta así en un delicado equilibrio: se acumulan informes, listas de nombres y llamados a la rendición de cuentas, pero la realización de procesos penales efectivos aún se ve lejana. Mientras tanto, Teherán refuerza leyes para penalizar el contacto con entidades extranjeras, complicando aún más la labor de activistas y organizaciones.

¿Y ahora qué? Escenarios de evolución y choque político

El informe aparece en un momento crítico, ya que las autoridades iraníes siguen empleando la fuerza contra nuevas protestas, con patrones que las propias misiones de la ONU describen como incluso más letales que los de 2022. La gran incógnita es si la acumulación de pruebas logrará romper el ciclo de impunidad existente.

Algunos posibles movimientos en los próximos meses podrían ser:

Mayor presión diplomática : resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos, debates en la Asamblea General y nuevas sanciones selectivas contra individuos, basadas en la lista de 87.

: resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos, debates en la Asamblea General y nuevas sanciones selectivas contra individuos, basadas en la lista de 87. Acciones judiciales nacionales : tribunales en países europeos y americanos podrían aplicar principios de jurisdicción universal para investigar a altos funcionarios iraníes que visiten su territorio.

: tribunales en países europeos y americanos podrían aplicar principios de jurisdicción universal para investigar a altos funcionarios iraníes que visiten su territorio. Reacciones internas del régimen: desde una total negación y contraataques narrativos, hasta ajustes tácticos que minimicen costes internacionales sin alterar la estructura represiva.

Sin embargo, nada de esto asegura juicios inmediatos contra generales o ministros iraníes. Pero hay un cambio notable: por primera vez, la estructura completa de la represión de 2022 queda claramente esbozada, con nombres, cargos y responsabilidades directas en un documento diseñado para ser utilizado por fiscales y jueces.

Mientras la gran política avanza, la vida cotidiana sigue marcada por el temor. Familias que buscan a sus seres queridos, jóvenes que evitan manifestarse en redes sociales y abogados que operan en silencio. El informe de Amnistía Internacional ilumina a quienes dieron las órdenes; la pregunta es cuánto tardará esa luz en cruzar la puerta de una sala de audiencias.