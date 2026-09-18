En Alemania, Reino Unido o Suecia la nacionalidad no siempre da derecho al voto exterior

El debate sobre el voto exterior en Europa ha cobrado renovada relevancia.

Los casos de Alemania, Reino Unido y Suecia ilustran que tener nacionalidad no garantiza participar en las elecciones. En un continente donde millones de ciudadanos residen fuera de sus fronteras, el derecho a votar se ha convertido en una jungla de normativas, plazos y registros censales que muchos solo comprenden cuando ya es demasiado tarde para ejercer su derecho al sufragio.

Tres modelos distintos para el mismo problema

Estos tres países comparten un concepto fundamental: el derecho al sufragio está ligado a la ciudadanía. Sin embargo, cada país lo aplica de manera particular y, sobre todo, con diferentes restricciones.

Alemania exige nacionalidad, además de residir dentro del país y la naturaleza de las elecciones.

exige nacionalidad, además de residir dentro del país y la naturaleza de las elecciones. Reino Unido ha modificado recientemente sus normativas para los británicos que viven en el exterior.

ha modificado recientemente sus normativas para los británicos que viven en el exterior. Suecia permite el voto desde el extranjero, aunque requiere renovaciones periódicas del censo.

Esto provoca que dos individuos con pasaporte de países equivalentes puedan enfrentar realidades electorales completamente distintas, dependiendo de su lugar de residencia y de cuánto tiempo lleven fuera.

Alemania: ciudadanía sí, pero no en todas las urnas

En Alemania, el derecho al voto está intrínsecamente relacionado con la nacionalidad alemana al participar en elecciones federales y regionales. Vivir muchos años en el país, abonar impuestos o tener una residencia permanente no otorgan automáticamente el derecho a votar a aquellos que no poseen un pasaporte alemán.

Las normas generales se pueden resumir de la siguiente manera:

Bundestag (Parlamento federal) – Exclusivamente para ciudadanos alemanes mayores de 18 años. – Implica un mínimo de residencia en el país para algunas convocatorias.

Parlamentos regionales (Landtage) – También reservados para ciudadanos alemanes. – Ciudadanos de la UE en situación de residencia quedan excluidos, incluso si llevan años integrados.

Municipales y europeas – Aquí encontramos la excepción: ciudadanos de otros países de la UE residiendo en Alemania pueden votar en elecciones municipales y al Parlamento Europeo.

En cuanto al voto exterior, la ciudadanía alemana permite votar en elecciones federales desde el extranjero, aunque los engorrosos procedimientos de registro, la necesidad de solicitar con antelación y los plazos administrativos complican la participación. Alemania apenas otorga capacidad para influir políticamente a extranjeros no comunitarios, incluso si su vida está bien arraigada en el país.

Reino Unido: reforma reciente, expectativas y límites

En el Reino Unido se ha dado uno de los en cambios más discutidos en Europa en relación al voto exterior: la eliminación del anterior límite de 15 años para votar desde el extranjero en elecciones generales. A partir de esta reforma, cualquier ciudadano británico que viva en el exterior puede solicitar el voto por correo o poder sin restricciones temporales, siempre que se registre adecuadamente en el censo electoral local correspondiente.

La estructura básica actual se sustenta en tres aspectos clave:

Universalidad para ciudadanos británicos en elecciones generales , sin limitaciones temporales.

, sin limitaciones temporales. Inscripción obligatoria como “overseas elector” asignado a una circunscripción concreta.

como “overseas elector” asignado a una circunscripción concreta. Dependencia del correo postal o del voto por poder, lo que conlleva riesgos de retrasos y pérdida de papeletas.

No obstante, este modelo británico acarrea varios inconvenientes prácticos:

Es necesario demostrar una dirección anterior en el Reino Unido, lo que complica a quienes emigraron hace años. El voto por correo está sujeto a plazos estrictos, especialmente en países con servicios postales lentos. Las elecciones locales y algunas consultas específicas siguen dependientes de la residencia efectiva en territorio británico.

El resultado es un sistema que, en teoría, se presenta como más accesible, pero donde miles de británicos que residen en el exterior se quejan de que su voto se pierde, ya sea por retrasos o por obstáculos burocráticos.

Suecia: derecho condicionado al censo y al tiempo

Suecia ha emergido como un paradigma de cómo combinar el voto exterior con un control censal eficaz. Un ciudadano sueco que resida en el extranjero sigue teniendo derecho a votar en elecciones al Riksdag (Parlamento nacional) y en las elecciones europeas. Sin embargo, este derecho no es vitalicio.

Las normas fundamentales son claras:

Solo tienen derecho a votar aquellos que:

– sean ciudadanos suecos,

– hayan estado inscritos alguna vez en el Registro de Población,

– hayan cumplido 18 años antes de la fecha de la elección.

Registro electoral:

– permanece automáticamente durante 10 años tras la emigración,

tras la emigración, – luego exige renovaciones voluntarias por tramos de otros 10 años.

El voto exterior se lleva a cabo:

– por correo desde el extranjero, recibiendo los materiales de la autoridad electoral,

– o en embajadas y consulados, con fechas de votación anticipada.

Además, los suecos que viven fuera del país no pueden participar en elecciones municipales ni regionales, a pesar de mantener una fuerte conexión con su lugar de origen. La lógica sueca distingue claramente entre soberanía nacional y gestión local, otorgando voto a la diáspora solamente a nivel nacional.

Tabla comparativa: quién vota y en qué

País Nacionales en el exterior (elecciones nacionales) Extranjeros residentes (elecciones nacionales) Extranjeros UE residentes (municipales) Alemania Sí, con registro y plazos administrativos No Sí, en municipales; no en federales Reino Unido Sí, sin límite de años, con inscripción No en generales Limitado según residencia local Suecia Sí, si han estado en registro y renuevan cada 10 años No Sí, en municipales tras inscripción

Lo que une a estos tres países es una realidad incómoda para muchos ciudadanos: el mero hecho de tener un pasaporte no garantiza, por sí solo, el derecho a votar en todas las elecciones ni en todas las situaciones.

En Alemania, la frontera se establece entre tipos de elecciones y se mantiene cerrada para extranjeros no comunitarios, independientemente de su tiempo de residencia. En el Reino Unido, la apertura hacia el voto exterior se contrapone a un sistema que obliga a la diáspora a sortear numerosas dificultades burocráticas y postales. Mientras, en Suecia, se preserva el derecho al voto exterior, aunque sea sujeto a plazos administrativos que obligan al ciudadano a estar atento para no ser borrado del censo.

En un contexto en que la movilidad ya es parte del día a día europeo, estos modelos reflejan una polarización significativa entre aquellos que argumentan que el voto debe seguir atado al territorio y quienes defienden que debe seguir a la persona donde quiera que viva. Lo que resulta evidente es que, para millones de ciudadanos en Alemania, Reino Unido y Suecia, desentrañar las normas de cada nación se ha vuelto un requisito tan esencial como mantener su pasaporte si anhelan que su voz se escuche en las urnas.

El detalle final, quizás el más revelador, es que muchos solo descubren cómo opera el sistema cuando su sobre de votación llega tarde o, en el peor de los casos, nunca llega.