Rusia vota sin sobresaltos: Putin se encamina a consolidar su control sobre la Duma

Las urnas vuelven a abrirse en Rusia, pero el resultado que aguarda el Kremlin apenas parece esconder incógnitas. La renovación de los 450 escaños de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento, se desarrolla en un escenario político dominado por Vladímir Putin y por Rusia Unida, la formación que sostiene al presidente.

Para las autoridades rusas, se trata de un proceso electoral propio, adaptado a las características del sistema político del país. Sus detractores, en cambio, consideran que la ausencia de una competencia política efectiva impide hablar de unas elecciones plenamente libres y competitivas.

El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, ha defendido esta concepción al señalar que Rusia cuenta con «su propio sistema político» y «su propio proceso político».

Pero estos comicios tienen una importancia especial para el Kremlin. Son los primeros parlamentarios celebrados desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania y pueden servir a las autoridades para presentar el respaldo electoral como una muestra de apoyo popular al presidente y a su política bélica.

Además, cerca de 200 veteranos de la guerra en Ucrania concurren a las elecciones, según las autoridades rusas, en una estrategia que puede facilitar su incorporación a las instituciones y proyectarlos como nuevos referentes políticos.

UNA CAMPAÑA SIN GRANDES SORPRESAS

La campaña electoral ha dejado al descubierto hasta qué punto se ha estrechado el espacio para la confrontación política.

En uno de los debates televisivos emitidos por la televisión estatal, el presentador tuvo que reconocer que ninguno de los candidatos convocados había acudido al programa. Ante las cámaras quedaron seis atriles vacíos.

En otro espacio sí hubo candidatos. Uno de ellos decidió convertir su intervención en una especie de actuación musical para promocionar al Partido Comunista.

El episodio puede parecer anecdótico, pero refleja una campaña en la que la disputa entre las principales fuerzas parlamentarias no gira en torno a cuestiones fundamentales como la continuidad de la guerra o la relación con el Kremlin.

La pasada legislatura dejó una imagen especialmente reveladora. Durante la última sesión parlamentaria de julio, los diputados se levantaron y aplaudieron mientras el presidente de la Duma repetía el lema: «¡Rusia, Putin, victoria!».

El propio líder comunista, Guennadi Ziugánov, presume del elevado grado de coincidencia de los partidos representados en la Cámara cuando se trata de respaldar las iniciativas del Kremlin.

Según Ziugánov, las distintas formaciones parlamentarias aprobaron conjuntamente 170 leyes relacionadas con la llamada «operación militar especial».

Las diferencias ideológicas existen. El Partido Comunista mantiene una posición de izquierda y otras fuerzas defienden planteamientos nacionalistas. Sin embargo, cuando se trata de las grandes decisiones impulsadas por el Kremlin, sus posiciones suelen converger.

Son los denominados partidos «sistémicos», organizaciones que forman parte del entramado institucional ruso y que desarrollan su actividad dentro de los límites establecidos por el sistema político dominante.

YÁBLOKO, FUERA DE LA CARRERA NACIONAL

La situación cambia cuando aparece una formación abiertamente contraria a la guerra.

Yábloko defendía un alto el fuego en Ucrania y era, en julio, el único partido pacifista ruso inscrito para concurrir a los comicios.

Poco después, el Tribunal Supremo ordenó su exclusión de las elecciones nacionales.

La decisión fue interpretada por críticos del Kremlin como una muestra de la escasa tolerancia de las autoridades hacia los discursos contrarios a la guerra. Yábloko mantiene, no obstante, algunos candidatos en procesos electorales locales, aunque varios de ellos han sido detenidos, procesados o apartados de las listas.

Grigori Grishin, uno de sus candidatos, sostiene que la actuación policial responde a directrices políticas.

Asegura que las autoridades pretenden delimitar qué tipo de oposición puede participar en las elecciones y considera que el deseo de poner fin al conflicto tiene respaldo entre una parte importante de la población rusa.

Grishin continúa siendo candidato, aunque ya ha tenido un encontronazo con las autoridades. Según su relato, varios agentes vestidos de paisano acudieron a su vivienda y le llevaron a una comisaría.

El motivo, según la policía, habría sido una publicación en Telegram en la que aparecía la palabra «Navalny», considerada por las autoridades como propaganda extremista.

La referencia al fallecido dirigente opositor Alexéi Navalny continúa siendo especialmente sensible en Rusia. Navalny, uno de los principales adversarios políticos de Putin, murió en prisión en 2024 después de haber sido condenado por distintos delitos, entre ellos cargos relacionados con el extremismo.

ELECCIONES EN LA SOMBRA DE UCRANIA

Mientras los políticos hacen campaña, la guerra continúa condicionando la vida cotidiana.

Las autoridades rusas defienden que los comicios son transparentes y legítimos. La oposición y organizaciones críticas recuerdan, sin embargo, que numerosos dirigentes han sido encarcelados o han abandonado el país.

Uno de los casos más significativos afecta a Grigory Melkonyants, dirigente de Golos, una organización independiente dedicada a la observación electoral. Fue condenado a cinco años de prisión tras ser declarado culpable de colaborar con una organización considerada «indeseable» por las autoridades. Golos terminó siendo clausurada.

Fuera de Moscú, la campaña electoral parece incluso más distante.

En Dmítrov, a unos 80 kilómetros de la capital rusa, la presencia de la guerra resulta más visible que la de las elecciones. Un monumento recuerda a los habitantes de la localidad fallecidos durante la llamada «operación militar especial».

Para algunas familias, la prioridad no está en quién ocupará los escaños de la Duma, sino en el regreso de sus seres queridos.

Olga cuenta que su yerno combate en Ucrania y lamenta el impacto que la guerra está teniendo sobre las familias. Otra residente, Polina, expresa un deseo igualmente básico: vivir en un país sin guerras y sin el temor de que un dron pueda caer cerca de su vivienda.

PRECIOS, COMBUSTIBLE Y UNA ECONOMÍA BAJO PRESIÓN

La guerra también se deja sentir en el bolsillo.

Los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras rusas han contribuido a generar problemas de suministro de combustible, mientras la economía afronta nuevas tensiones.

Iván, un barbero de la zona, resume una de las preocupaciones más repetidas entre los ciudadanos: los ingresos no crecen al mismo ritmo que el coste de la vida.

«Por mucho que ganes, nunca es suficiente», explica. Los precios, asegura, aumentan más rápidamente que los salarios.

Y en ese contexto, la expectativa de que las elecciones parlamentarias puedan provocar una transformación política profunda es reducida.

Grishin establece una diferencia esencial entre el funcionamiento electoral de Rusia y el de las democracias occidentales. A su juicio, en los sistemas occidentales las elecciones permiten sustituir a un Gobierno cuando los ciudadanos retiran su apoyo. En Rusia, sostiene, los comicios sirven más como mecanismo para transmitir señales al poder que para determinar quién gobierna.

«El poder en Rusia nunca ha cambiado por unas elecciones», afirma.

Una frase que resume el escenario ante el que el país acude nuevamente a las urnas: un Parlamento que previsiblemente seguirá alineado con el Kremlin, una oposición con un margen de maniobra cada vez más reducido y una sociedad condicionada por las consecuencias de la guerra.