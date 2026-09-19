Qué logra Trump con el «control militar permanente» de Groenlandia: veto a Rusia y China

La noticia llegó a través de un mensaje en redes sociales, pero su impacto es comparable al de un tratado histórico: Donald Trump afirma haber llegado a un acuerdo con Copenhague y Nuuk que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad de Groenlandia, con la facultad de aumentar su presencia militar y prohibir cualquier base o inversión relevante por parte de países rivales.

Este pacto, que se espera se firme la próxima semana en la Asamblea General de la ONU, se presenta como un acuerdo de “vida infinita”: no tiene fecha de caducidad, garantiza derechos de sobrevuelo y la existencia de bases estadounidenses, incluso si Groenlandia avanzara hacia una mayor autonomía dentro del Reino de Dinamarca.

Aunque el contenido íntegro del acuerdo no ha sido difundido todavía, fuentes estadounidenses aseguran que garantiza a Estados Unidos un papel permanente en la seguridad de Groenlandia y que se prohibirá a cualquier adversario de Washington tener presencia militar o inversiones no autorizadas en la isla.

Qué dice realmente el acuerdo

Aún no se ha divulgado el texto íntegro, pero las informaciones proporcionadas por la Casa Blanca y el Gobierno danés permiten vislumbrar los aspectos más destacados:

Estados Unidos obtiene:

– Acceso permanente a bases y aeródromos en Groenlandia

a bases y aeródromos en Groenlandia – Derechos de sobresvuelo sobre el territorio y sus aguas

sobre el territorio y sus aguas – Posibilidad de ampliar infraestructuras militares donde considere oportuno

Dinamarca y Groenlandia aseguran:

– Reconocimiento explícito de la soberanía danesa sobre la isla

sobre la isla – Respeto a la autonomía política de Groenlandia y su derecho a la autodeterminación

de Groenlandia y su derecho a la autodeterminación – Que cualquier despliegue significativo debe ser coordinado con ambas capitales

El aspecto político más relevante se encuentra en la cláusula de exclusión: ningún país ajeno a la OTAN, teniendo a China y Rusia como destinatarios evidentes, podrá establecer bases, mantener tropas o realizar inversiones estratégicas en la isla sin la autorización previa de Washington. Trump lo resume en su estilo característico: “ningún adversario podrá tener presencia militar en Groenlandia sin nuestro permiso”.

De la idea de comprar Groenlandia a blindar el Ártico

Para entender la profundidad del acuerdo, es necesario retroceder a 2019, cuando Trump sorprendió a todos con una propuesta de compra de Groenlandia a Dinamarca. La respuesta de Mette Frederiksen fue rápida y clara: “Groenlandia no está en venta”. Esta crisis diplomática incluso llevó a cancelar una visita oficial.

Desde entonces, Washington ha intensificado otra estrategia: aprovechar y expandir la red de acuerdos de defensa ya existentes. Desde 1951, Estados Unidos gestiona la base aérea de Thule en el noroeste de la isla, un elemento clave del sistema de alerta temprana de misiles y vigilancia del Ártico. El nuevo acuerdo:

Consolida esa presencia como permanente .

. Eleva a Groenlandia a la categoría de zona de seguridad estratégica norteamericana , en la misma línea que Alaska u otros puntos del círculo ártico.

, en la misma línea que Alaska u otros puntos del círculo ártico. Ofrece más posibilidades para desplegar radares, sistemas antimisiles y, eventualmente, submarinos o aviación estratégica.

Lo realmente novedoso no es solo la presencia en sí misma, sino la combinación de indefinición temporal y veto sobre terceros: el Ártico se posiciona como una región donde Estados Unidos está decidido a establecer las reglas del juego antes de que otros lo hagan.

Impacto geopolítico: OTAN, Rusia y China

Desde el punto de vista militar, esta maniobra responde a tres preocupaciones evidentes:

Rusia – Ha fortalecido su red de bases árticas en la última década. – Considera el norte como una “autopista” para submarinos y bombarderos estratégicos. – Ahora observa cómo Estados Unidos refuerza un punto estratégico del Atlántico Norte que une América del Norte y Europa.

China – Se ve a sí misma como un “Estado casi ártico”. – Ha buscado aumentar su influencia mediante inversiones en puertos, minería y proyectos científicos. – El nuevo acuerdo frena de golpe esa vía en Groenlandia: cualquier “inversión sensible” será evaluada bajo criterios de seguridad.

OTAN – La alianza se ve reforzada, de facto, en su flanco norte. – Podría disminuir las tensiones entre Washington y Copenhague, que se han prolongado por las amenazas de anexión. – Sin embargo, este acuerdo genera incertidumbres entre otros aliados europeos, preocupados por un escenario donde Estados Unidos asuma un papel de decisión directa sobre territorios amigos.

La tabla siguiente sintetiza la nueva dinámica de poder entorno a la isla:

Actor Objetivo principal en Groenlandia Efecto del acuerdo Estados Unidos Blindar seguridad ártica y Atlántico Norte Gana acceso, veto y bases permanentes Dinamarca Mantener soberanía y estabilidad interna Refuerza vínculo con EE UU pero asume dependencia Groenlandia Autonomía y desarrollo económico Consigue garantías de defensa, pierde margen con terceros Rusia Proyección militar en Ártico Ve limitada su capacidad de equilibrar el área China Acceso a recursos y rutas árticas Queda excluida de inversiones estratégicas

Economía, clima y política interna: lo que está en juego

Más allá de la militarización, el acuerdo afecta a aspectos concretos en Groenlandia y Dinamarca:

Recursos naturales

– Groenlandia posee minerales clave (tierras raras, uranio, zinc) y un potencial energético considerable.

– La prohibición de inversiones “sensibles” puede interrumpir proyectos con capital chino o ruso, pero también restringir la diversificación económica de la isla.

– Washington abre la posibilidad a inversiones de sus aliados, centradas en materias estratégicas para la transición energética.

Cambio climático y rutas marítimas

– El deshielo está convirtiendo el Ártico en una ruta alternativa para el comercio mundial.

– Controlar la seguridad de Groenlandia significa tener control sobre parte de las rutas futuras y posibles infraestructuras portuarias.

– El dilema que se presenta será compatibilizar la protección del medio ambiente con una mayor militarización de la región.

Política interna danesa y groenlandesa

– En Copenhague, la oposición demanda garantías sobre límites al despliegue estadounidense y sobre el papel del Parlamento.

– En Nuuk, algunos partidos ven el acuerdo como una herramienta de protección; otros temen quedar atrapados entre las agendas de Washington y Copenhague.

– El debate sobre la independencia vuelve a surgir: más seguridad, pero también más condicionantes externos.

Cómo puede evolucionar este nuevo marco

En los próximos meses, el acuerdo deberá avanzar en tres frentes:

Ratificación parlamentaria – Los órganos legislativos de Dinamarca y Groenlandia deberán aprobar los términos. – Se podrían incluir cláusulas de revisión periódica, límites geográficos o ambientales.

Implementación militar – Estados Unidos tendrá que definir: – el número y tipo de nuevas instalaciones – el despliegue de personal y materiales – el calendario de ampliación de la base de Thule y otros posibles puntos – Cualquier exceso percibido como “ocupación” podría reavivar el descontento social.

Reacción internacional – Moscú y Pekín adaptarán su estrategia ártica. – La UE, con un escaso peso directo en la región, intentará hacerse notar en la regulación de inversiones y en la protección del medio ambiente. – La propia OTAN tendrá que integrar este acuerdo en su doctrina para el norte, evitando duplicaciones y mensajes confusos.

Por otro lado, este acuerdo se convertirá en un tema de debate político en Washington: algunos lo verán como un éxito estratégico de Trump, mientras que otros lo considerarán una delegación excesiva de poder a los militares o un gesto que tensa aún más la relación con Rusia y China.

Curiosidades sobre Groenlandia en clave ligera

Más allá de la tensión geopolítica, Groenlandia presenta detalles que suavizan la imagen de “territorio militarizado”:

La mayor parte de la población reside en pequeñas localidades costeras, alejadas de las grandes instalaciones militares.

La isla cuenta con algunos de los cielos más limpios del planeta, lo que la ha convertido en un referente para estudios sobre contaminación global.

Muchos de sus habitantes viven con una doble perspectiva: reconocen la presencia de Estados Unidos como una fuente de empleo, pero también como un recordatorio de que su futuro se decide desde lejanos despachos.

En esta mezcla de hielo, bases y aspiraciones, Groenlandia pasa de ser un territorio marginal a convertirse en una pieza central del tablero ártico; y el nuevo acuerdo establece el tono de esta partida para años venideros.