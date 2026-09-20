Gabriel Attal quiere refundar Europa y crear unos “Estados Unidos de Europa”

Europa podría afrontar una de las mayores transformaciones de su historia si prosperara el proyecto defendido por Gabriel Attal. El político francés plantea sustituir el actual modelo de la Unión Europea por una estructura mucho más integrada, formada por un reducido grupo de países y dotada de un auténtico poder ejecutivo común.

La idea pasa por crear unos “Estados Unidos de Europa”, una alianza de entre ocho y diez países que compartirían buena parte de sus políticas económicas y sociales. El proyecto incluiría una deuda común, impuestos compartidos y normas laborales similares para todos sus integrantes.

Pero la propuesta va todavía más lejos: Attal defiende que esta nueva Europa tenga un único presidente elegido directamente por los ciudadanos. Se trataría de un cambio de enorme calado respecto al funcionamiento actual de las instituciones comunitarias.

“La UE ha llegado a sus límites”

El ex primer ministro francés considera que la Unión Europea de 27 miembros tiene cada vez más dificultades para responder a un escenario internacional dominado por grandes potencias. En este contexto, sitúa a Estados Unidos y China entre los actores que están ejerciendo una presión creciente sobre Europa.

Su alternativa sería apostar por un núcleo más reducido de Estados dispuestos a avanzar mucho más rápidamente hacia la integración política y económica.

La propuesta incorpora además un elemento especialmente llamativo: el Reino Unido. Pese al Brexit, Attal contempla que Londres pueda formar parte de esta futura estructura europea, lo que supondría replantear buena parte de la relación construida tras la salida británica de la UE.

Un proyecto que tendría que superar una fuerte oposición

La iniciativa, sin embargo, tendría que sortear importantes obstáculos. Algunos gobiernos europeos podrían rechazar la transferencia de nuevas competencias a una autoridad supranacional, mientras que los países más pequeños podrían temer perder peso político frente a las grandes economías del continente.

La creación de una Europa a varias velocidades también abriría un complejo debate sobre qué países quedarían dentro del núcleo de máxima integración y cuáles permanecerían en un segundo nivel.

Mientras tanto, Attal se prepara para una batalla política en Francia. El dirigente, que en 2024 se convirtió en el primer ministro más joven del país, disputa el liderazgo del espacio de centro con el también ex primer ministro Édouard Philippe ante la carrera hacia las presidenciales de 2027.

Su propuesta europea añade así una nueva dimensión a una pugna política que podría marcar el futuro de Francia y, si logra imponerse, también el debate sobre el rumbo que debe tomar Europa.