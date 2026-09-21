La AfD vuelve a sacudir Alemania y deja a Merz ante un nuevo terremoto político

Alemania afronta una nueva noche de fuerte fragmentación política. Las elecciones celebradas este domingo en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Berlín dibujan dos escenarios muy diferentes: mientras Alternativa para Alemania (AfD) se sitúa como primera fuerza en el estado federado del noreste, Die Linke conquista el primer puesto en la capital.

Con el escrutinio avanzado, AfD alcanza aproximadamente el 38,3% de los votos en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, frente al 35,4% del Partido Socialdemócrata (SPD), liderado regionalmente por Manuela Schwesig. La CDU, en cambio, ronda el 4,9%, justo en el límite de la barrera electoral.

El resultado supone un salto considerable para AfD respecto a los comicios de 2021, cuando obtuvo el 16,7% y quedó por detrás del SPD, que entonces alcanzó el 39,6%. Cuatro años después, la formación pretende convertir ese crecimiento en una alternativa de Gobierno.

Al frente de esa operación está Leif-Erik Holm, diputado federal de 56 años y candidato de AfD a presidir el estado. Antiguo profesional de la radio y afiliado al partido desde su fundación en 2013, Holm ha construido su campaña alrededor de una idea central: después de casi tres décadas de gobiernos socialdemócratas, ha llegado el momento de disputar el poder.

De la radio al asalto al Gobierno regional

Holm ha encontrado en los resultados recientes de AfD en el este alemán un argumento para reforzar su campaña. La victoria de la formación en Sajonia-Anhalt ha alimentado la expectativa de que el fenómeno pueda reproducirse en Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

«Si las cosas van bien en Sajonia-Anhalt, aquí también lo notaremos», sostuvo el candidato durante un encuentro con periodistas extranjeros.

Las encuestas han reflejado esa evolución. AfD ha encabezado buena parte de los sondeos desde 2023, aunque el último estudio de ZDF antes de la votación introdujo incertidumbre al situar al SPD ligeramente por delante.

Holm confía especialmente en captar a votantes que normalmente no participan en las elecciones. La dirección del partido ha señalado como referencia los aproximadamente 160.000 abstencionistas que AfD consiguió movilizar en Sajonia-Anhalt.

Durante la campaña, el candidato ha contado además con el respaldo de Ulrich Siegmund, vencedor de las elecciones en ese estado y actualmente inmerso en las negociaciones para formar Gobierno.

Una campaña con mensaje calculado

La estrategia electoral de Holm ha buscado combinar la movilización del electorado tradicional de AfD con una imagen pública más próxima a la de una fuerza de Gobierno.

Los actos de campaña han llevado al candidato por ciudades y pequeñas localidades. Uno de los elementos más visibles han sido los desplazamientos en Simson, las motocicletas fabricadas en la antigua Alemania Oriental, convertidas en un símbolo utilizado por el partido para conectar con parte del electorado del este.

El politólogo Jan Müller, de la Universidad de Rostock, considera que AfD ha replicado buena parte de la fórmula utilizada en Sajonia-Anhalt: presencia constante sobre el terreno y un discurso orientado a presentar al partido como una opción política normalizada.

Ese planteamiento no implica abandonar las principales posiciones programáticas de la formación. AfD plantea endurecer la política migratoria, combatir la inmigración irregular, limitar la acogida de refugiados y reforzar la seguridad interior. También defiende medidas de desregulación y reducciones fiscales.

Entre sus propuestas energéticas figura además el regreso del gas ruso a Alemania, una posición que forma parte de su crítica a la política energética de los últimos Gobiernos.

El debate sobre la extrema derecha vuelve al centro

La estrategia de normalización convive con una controversia que sigue acompañando a AfD.

Holm ha aparecido durante la campaña junto a Siegmund, cuya organización regional en Sajonia-Anhalt está considerada un caso de extremismo de derechas por los servicios de inteligencia de ese estado.

El candidato rechaza esa clasificación.

«Nos parece un error que las autoridades nos clasifiquen como extremistas de derecha», afirmó Holm, quien acusó a esos organismos de estar siendo utilizados políticamente.

El debate sobre la naturaleza de AfD se extiende así a la cuestión fundamental que ahora afronta el estado: ¿puede una formación que gana las elecciones encontrar aliados suficientes para gobernar?

Ganar las elecciones no basta

La respuesta dependerá de la composición definitiva del Parlamento regional y de las alianzas que sean posibles después de la votación.

AfD reclama ya su derecho a intentar formar Gobierno. Su colíder federal, Tino Chrupalla, afirmó que los electores habían otorgado al partido «claramente el mandato de gobernar».

El problema está en los posibles socios.

La mayoría de las fuerzas políticas mantiene su negativa a formar una coalición con AfD. El BSW, que en otros estados ha desempeñado un papel relevante en las negociaciones postelectorales, tampoco habría alcanzado en esta ocasión el 5% necesario para entrar en el Parlamento.

En consecuencia, el resultado abre la puerta a distintas fórmulas de Gobierno, incluida una posible alianza entre fuerzas de izquierda. SPD, Die Linke y Los Verdes tendrían que estudiar si disponen de los escaños suficientes para articular una mayoría.

La victoria de AfD, por tanto, no resuelve quién gobernará Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Lo que sí modifica es el punto de partida de las negociaciones.

Berlín ofrece una respuesta diferente

A cientos de kilómetros, la capital alemana ofrece una fotografía política completamente distinta.

Die Linke se sitúa como primera fuerza con el 25,6%, mientras la CDU obtiene el 18,9% y AfD el 16,1%.

El resultado sitúa en el centro de la escena a Elif Eralp, dirigente de Die Linke y candidata que ha convertido la crisis de vivienda en uno de los ejes de su campaña.

También ha puesto el foco en el transporte público y en la gestión de los servicios urbanos, buscando conectar con los problemas cotidianos de los habitantes de Berlín.

Su estilo político ha provocado comparaciones con Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, hasta el punto de que durante la campaña se popularizó para ella el sobrenombre de «la Mamdani alemana».

Eralp podría convertirse además en la primera alcaldesa de ascendencia turca de Berlín.

En su discurso tras conocerse los primeros resultados, situó la vivienda asequible entre sus principales prioridades y presentó el resultado como una apuesta por un Berlín diferente.

El voto joven entra en escena

Las elecciones también han incorporado una novedad generacional. Por primera vez, los ciudadanos de 16 y 17 años han podido participar en los comicios regionales.

La participación también ha aumentado respecto a anteriores convocatorias. En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, al mediodía había votado el 40,7% del electorado, ocho puntos más que en el mismo momento de las elecciones de 2021.

En Berlín, la participación provisional alcanzaba el 27,9%, 4,5 puntos por encima del registro de 2023 a esa misma hora.

La jornada ha incluido asimismo elecciones municipales, abiertas también a ciudadanos de otros países de la Unión Europea.

Merz recibe otro golpe

Los resultados regionales tienen una lectura que trasciende los límites de ambos estados. La evolución de la CDU vuelve a poner el foco sobre el canciller Friedrich Merz y sobre la estrategia del Gobierno federal.

El mal resultado de los democristianos en Mecklemburgo-Pomerania Occidental llega después de meses de desgaste político. Con la formación rondando el umbral del 5%, el resultado supone una señal especialmente relevante para la dirección nacional del partido.

El propio Merz admitió la gravedad de la situación y calificó el resultado de «desastre». Al mismo tiempo, descartó que la respuesta pueda consistir en regresar a una etapa anterior y defendió la necesidad de reformar Alemania.

«Hay que preparar el país para el futuro. Alemania es capaz de reformarse», sostuvo.

El canciller había dedicado buena parte de los últimos días a la campaña regional y llegó a cancelar su asistencia a la Asamblea General de Naciones Unidas para centrarse en la situación política interna.

Ahora deberá afrontar las consecuencias de unos comicios que vuelven a colocar a AfD en el centro del debate nacional.

El resultado también deja un escenario paradójico: en el este, AfD amplía su espacio electoral y reclama gobernar; en Berlín, Die Linke se convierte en primera fuerza. Entre ambos polos queda una CDU que necesita redefinir su estrategia mientras las negociaciones regionales determinarán si la victoria electoral de AfD puede transformarse realmente en poder ejecutivo.

Más que una simple jornada regional, los comicios dejan sobre la mesa una cuestión de alcance nacional: cómo responderán los partidos tradicionales al crecimiento de AfD y qué nuevas alianzas surgiránen un sistema político alemán cada vez más fragmentado.