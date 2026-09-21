Meloni provoca tensión en la escuela italiana con la prohibición del burka y un límite a los alumnos extranjeros

La reciente declaración de Giorgia Meloni sobre la prohibición del burka en las escuelas, así como la implementación de un límite legal de alumnos extranjeros por aula, ha encendido un intenso debate que abarca temas de identidad, integración y poder político. La propuesta, detallada por Infobae en un reportaje sobre sus planes educativos, surge como respuesta a la percepción de que los niños italianos están convirtiéndose en una minoría en sus propias clases, según ha manifestado la primera ministra.

Durante un evento del movimiento juvenil de Fratelli d’Italia, Meloni afirmó que el próximo Consejo de Ministros examinará una ley que prohibirá el burka y el niqab en los centros educativos y establecerá un número máximo de estudiantes extranjeros por clase. Este conjunto de medidas incluye también la obligación de que los padres de alumnos extranjeros que enfrenten “graves problemas de inserción escolar” aprendan italiano. De esta manera, se refuerza la idea de que la integración está vinculada al idioma y a una noción de igualdad de género que, a juicio del Gobierno, no puede incluir símbolos que oculten el rostro.

Qué propone exactamente el Gobierno

A pesar de que aún no se ha hecho pública la redacción precisa de la norma, el esquema anunciado en las últimas 24–48 horas permite identificar tres puntos clave:

Tope de alumnos extranjeros por aula

Prohibición del burka y niqab en escuelas

Cursos obligatorios de italiano para algunos padres de alumnos extranjeros

Respecto al límite de alumnos extranjeros, Meloni no ha especificado cifras, pero ha reafirmado que “es impensable que los niños italianos se sientan acorralados por ser minoría”. Este mensaje se dirige a aquellas aulas donde una gran parte del alumnado proviene de orígenes migrantes o no tiene un dominio adecuado del idioma.

La prohibición del burka y niqab se justifica en la defensa de que las alumnas deben mostrar su rostro, y que nadie tiene derecho a “decidir que una joven deba ocultarse” en nombre de una tradición. El Gobierno enfatiza que la igualdad entre hombres y mujeres “no es negociable”, ni en las calles ni en las aulas.

Paralelamente, algunos medios italianos apuntan que desde 2010 ya existe una normativa que limita al 30% el número de estudiantes con ciudadanía no italiana por clase, permitiendo ajustes en función del dominio del lenguaje. La novedad ahora radica en convertir ese límite en una ley, endureciendo las restricciones y conectándolo a un discurso más bélico de batalla cultural.

Encaje legal y margen de maniobra

El anuncio se produce en un contexto jurídico complicado:

Italia carece de una ley específica que prohíba el burka en espacios públicos o escuelas. Existe, desde 1975, una normativa que sanciona el uso “sin justificación” de prendas que dificulten la identificación.

En 2008, el tribunal administrativo supremo italiano aclaró que los velos integrales pueden ser portados por motivos religiosos o culturales, siempre que se muestre el rostro cuando se requiera verificar la identidad.

Hacer que el veto al burka se convierta en una norma escolar obligatoria implicará integrar la medida con:

Libertad religiosa

Igualdad de género

Principios de no discriminación

La propia iniciativa, de acuerdo a agencias internacionales, necesitará primero la aprobación del Gobierno y luego del Parlamento en un período aproximado de 60 días antes de poder convertirse en ley. Este proceso podría abrir la puerta a enmiendas, recursos y ajustes técnicos que contribuyan a minimizar el choque con sentencias previas y estándares europeos.

Un movimiento con fuerte carga política y europea

Para entender mejor el paquete escolar, es conveniente observar el mapa político:

La derecha radical italiana experimenta una creciente competencia, con figuras como el exgeneral Roberto Vannacci ganando protagonismo y presionando a Meloni desde la derecha.

ganando protagonismo y presionando a desde la derecha. El anuncio se da en un evento juvenil, dirigido a un público clave para cimentar una narrativa de protección de “lo italiano” frente a la inmigración y el multiculturalismo.

El debate no es nuevo en el contexto europeo:

Francia lleva años con leyes que limitan los símbolos religiosos en las aulas, incluyendo el velo islámico en ciertos espacios.

En el ámbito europeo, se han tratado cuestiones sobre el equilibrio entre seguridad, igualdad y libertad religiosa, con sentencias que respaldan ciertas restricciones siempre que se apliquen de manera general y proporcionada.

Lo que podría convertir a Italia en un caso excepcional es la combinación explícita de:

Tope numérico de alumnos extranjeros por aula

Prohibición concreta del burka y niqab en escuelas

Algunas informaciones sugieren que Italia podría ser el primer país europeo que implemente reglas tan claras acerca del número máximo de estudiantes extranjeros por aula.