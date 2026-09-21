Moscú, bajo una lluvia de drones: un ataque récord deja muertos, heridos y daños en una refinería

Moscú amaneció este domingo bajo una de las mayores oleadas de drones sufridas desde el inicio de la guerra. Las defensas rusas se activaron durante horas ante una ofensiva que, según las autoridades locales, tuvo como escenario principal la capital y su región.

El balance provisional comunicado por las autoridades rusas es de dos muertos y seis heridos, entre ellos dos menores. Una mujer de 44 años y un hombre de avanzada edad murieron en sus viviendas, según informó el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov.

Pero los daños no se limitaron a las zonas residenciales.

Una parte de una refinería de petróleo de Moscú resultó afectada, mientras que otro dron impactó contra un edificio residencial. Los equipos de emergencia permanecieron desplegados durante toda la mañana para atender los distintos puntos donde cayeron restos de los aparatos interceptados.

Más de 1.600 drones en torno a Moscú

El alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, aseguró que desde el sábado las defensas aéreas habían derribado más de 1.600 drones en las inmediaciones de Moscú. De ellos, alrededor de 450 se dirigían directamente hacia la capital.

Sobianin describió la ofensiva como el mayor ataque con drones contra Moscú registrado hasta ahora y acusó a Ucrania de intentar alterar las elecciones parlamentarias rusas, cuya jornada principal coincidía con el domingo.

«El enemigo fracasó», afirmó el alcalde tras informar de que los sistemas de defensa habían logrado repeler la ofensiva.

Zelenski apunta a la maquinaria de guerra rusa

Desde Kiev, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofreció una lectura diferente de la operación. El mandatario afirmó que entre los objetivos alcanzados se encontraban instalaciones vinculadas a la industria petrolera y a la logística rusa.

Zelenski sostuvo que los daños afectan a infraestructuras que generan recursos para mantener el esfuerzo bélico de Moscú y afirmó que en la ofensiva participaron distintos sistemas de fabricación ucraniana.

El presidente también aseguró que otra instalación situada en la región de Vorónezh fue alcanzada.

En un mensaje dirigido a Moscú, Zelenski volvió a reclamar el final de la guerra y defendió la posibilidad de avanzar hacia medidas de desescalada relacionadas con sectores como la energía y la seguridad alimentaria.

Una jornada electoral marcada por el ataque

La ofensiva se produce en un momento especialmente sensible para Rusia: el principal día de sus elecciones parlamentarias. Las autoridades de Moscú han relacionado directamente el ataque con el desarrollo de los comicios, mientras Kiev presenta los objetivos alcanzados como parte de su estrategia contra las infraestructuras que sostienen el esfuerzo militar ruso.

Mientras continúan las labores de emergencia, Moscú intenta recuperar la normalidad tras una madrugada marcada por explosiones, drones y una movilización masiva de sus defensas aéreas.