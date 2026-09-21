Putin arrasa en las legislativas y se acerca a la mayoría constitucional en plena guerra de Ucrania

El partido oficialista Rusia Unida se encamina a una nueva victoria en las elecciones legislativas rusas. Con el 25,21% de los votos escrutados, la formación que encabeza la campaña del presidente Vladímir Putin alcanza el 57,04% de los sufragios, según los primeros datos difundidos por la Comisión Electoral Central (CEC).

El resultado sitúa al partido gobernante en disposición de conservar una amplia mayoría en la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso. Rusia Unida también marcha en cabeza en 181 de las 225 circunscripciones uninominales, lo que podría permitirle aproximarse a la denominada mayoría constitucional, fijada en 301 de los 450 escaños.

La formación oficialista ya dispone de una mayoría holgada en la cámara. En la legislatura anterior contaba con 324 diputados, después de haber recuperado en 2016 el control que había perdido cinco años antes. En 2021 volvió a revalidar esa posición.

El resultado llega en plena guerra

Estos comicios son los primeros celebrados a escala parlamentaria desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania. La guerra se ha convertido en uno de los principales ejes políticos del país y, de confirmarse el resultado, el respaldo obtenido por Rusia Unida reforzaría la posición del Kremlin.

Sin embargo, los datos demoscópicos reflejan una realidad más compleja. Según el Centro Levada, un 59% de los ciudadanos rusos se muestra favorable a un cese de las hostilidades. Al mismo tiempo, la aprobación de Putin se encuentra, según los datos citados en la información original, en su nivel más bajo desde el inicio de la invasión.

Rusia Unida obtiene ahora un porcentaje de voto superior al registrado en las legislativas de 2021, cuando consiguió el 49,82% de los sufragios. Con el escrutinio provisional actual, el partido lograría 125 de los 225 escaños que se asignan mediante listas.

Los comunistas quedan en segundo lugar

El Partido Comunista de Rusia ocupa provisionalmente la segunda posición, con el 13,92% de los votos. Le siguen el Partido Liberal Democrático de Rusia, de perfil ultranacionalista, con un 9,31%, y Nueva Gente, de orientación liberal, que suma un 8,01%.

Rusia Justa se situaría como quinta fuerza con representación parlamentaria al alcanzar el 5,22%, mientras que entre las restantes candidaturas únicamente el Partido de los Pensionistas supera de momento el 2%, con un 2,05%.

La formación opositora Yábloko, considerada el principal partido pacifista ruso, no pudo concurrir mediante sus listas nacionales después de quedar excluida por decisión judicial. De acuerdo con los sondeos citados en la información original, la formación habría podido alcanzar alrededor del 18% de los votos de no haber sido apartada de la contienda, aunque todavía podría conseguir representación a través de algunas circunscripciones.

Fuera de Rusia, el comportamiento electoral fue diferente. Según los sondeos de la organización Vesná, Nueva Gente habría sido la fuerza más votada en los centros habilitados por los consulados rusos, seguida por el Partido Comunista.

La participación supera el 56%

Otro de los datos destacados de la jornada es la participación. La CEC calcula que más del 56% del electorado acudió a las urnas, un porcentaje superior al registrado en las elecciones parlamentarias de 2016 y 2021 y, según la propia información electoral, el más elevado desde la desaparición de la Unión Soviética.

El voto electrónico volvió a ocupar un lugar central en estos comicios. Rusia Unida obtuvo mediante este sistema el 49,06% de los sufragios, frente al 15,42% de Nueva Gente y el 12,26% de los comunistas.

La oposición, sin embargo, cuestiona la transparencia de este mecanismo y ha denunciado que podría facilitar irregularidades.

La oposición denuncia anomalías

Tras conocerse los primeros resultados, el líder de Rusia Unida, Dmitri Medvédev, aseguró que los ciudadanos rusos continúan depositando su confianza en la principal fuerza política del país.

Por su parte, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, sostuvo que el resultado electoral no supondrá cambios en la orientación diplomática de Rusia.

Desde el entorno opositor, Yábloko denunció distintas irregularidades durante la votación. Entre sus principales críticas figura la situación de ciudadanos que, según la formación, no pudieron ejercer el voto mediante papeleta y fueron obligados a utilizar procedimientos telemáticos.

La oposición rusa en el exilio había llamado a los ciudadanos contrarios a la guerra a concentrar sus votos en Yábloko en las circunscripciones uninominales y a respaldar en las listas a aquellas candidaturas capaces de reducir la representación parlamentaria de Rusia Unida.