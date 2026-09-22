Las grandes televisiones de EE.UU. plantan cara a Trump tras el veto a CNN, MS NOW y Politico

Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos han decidido retirar su participación en la cobertura conjunta de los actos públicos de Donald Trump después de que la Casa Blanca prohibiera el acceso de CNN, MS NOW y Politico a determinadas actividades presidenciales.

La decisión supone un nuevo episodio de enfrentamiento entre la Administración Trump y varios de los principales medios de comunicación del país. Las tres empresas afectadas han acudido además a los tribunales para intentar recuperar su acceso y denunciar lo que consideran una interferencia del Gobierno en la actividad periodística.

El conflicto comenzó el pasado viernes, cuando Trump anunció el veto a CNN, MS NOW y Politico como respuesta a la cobertura que estos medios han realizado durante los últimos dos años. El presidente sostiene que sus informaciones forman parte de una campaña de “noticias falsas” contra su Administración.

Como respuesta, CBS, ABC, NBC y Fox han optado por no asumir los turnos de cobertura que habitualmente realizan de manera coordinada con otros medios. Este sistema, conocido como pool, permite que una única organización registre determinados actos presidenciales y distribuya posteriormente las imágenes al resto de cadenas y medios.

La decisión tiene especial relevancia en Washington, donde la cobertura audiovisual de la actividad presidencial constituye una pieza habitual de la información política. La ausencia de este dispositivo afecta tanto al funcionamiento de los medios como a la relación cotidiana entre la prensa y la Casa Blanca.

Una disputa que llega a los tribunales

CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda contra el Gobierno federal para cuestionar el veto. Los medios argumentan que la Administración no puede determinar qué organizaciones tienen derecho a informar sobre la actividad del presidente en función de sus contenidos periodísticos.

En su recurso, los demandantes sostienen que la medida se adoptó sin las garantías procedimentales necesarias y sin establecer previamente unos criterios transparentes para limitar el acceso de los periodistas.

Los tres medios han solicitado al tribunal una medida cautelar que suspenda temporalmente la prohibición. El magistrado encargado del caso ha citado a las partes a una audiencia prevista para este miércoles.

La Primera Enmienda de la Constitución estadounidense protege la libertad de prensa, un principio que se encuentra en el centro de la disputa judicial.

Trump endurece su discurso contra los medios

El presidente volvió a defender este lunes su postura a través de Truth Social. Trump afirmó que su Administración está combatiendo la expansión de las “noticias falsas”, a las que llegó a describir como un problema que se ha extendido “como un cáncer” en Estados Unidos.

También sostuvo que determinadas informaciones representan una amenaza para la seguridad nacional y reclamó que esa situación termine.

En otro mensaje, el mandatario anticipó que, si el tribunal falla en su contra, su Gobierno probablemente recurrirá la decisión.

Trump ha mantenido durante años una relación especialmente conflictiva con determinados medios de comunicación. CNN se encuentra entre sus objetivos habituales, al considerar que algunas de sus informaciones sobre su primera presidencia fueron injustificadamente negativas.

El mandatario también ha criticado recientemente el uso de fuentes militares anónimas en informaciones relacionadas con las dificultades de Estados Unidos en su conflicto con Irán.

Un enfrentamiento con precedentes

La actual disputa no constituye el primer choque entre Trump y los medios por el acceso a la Casa Blanca.

Durante su primer mandato, entre 2017 y 2021, la Administración retiró temporalmente la acreditación al periodista de CNN Jim Acosta. Un tribunal ordenó posteriormente que se le devolviera el acceso.

La Casa Blanca también adoptó medidas contra Associated Press que acabaron siendo revocadas por la justicia.

El caso actual presenta además una particularidad: el juez que intervino entonces para restablecer la acreditación de Acosta es el mismo magistrado que ahora debe decidir sobre la demanda presentada por CNN, MS NOW y Politico.

Trump hizo referencia a esta circunstancia en su red social y recordó que el juez Tim Kelly fue nombrado durante su presidencia.