Trump sacude la ONU: amenaza con «aniquilar» a Irán y promete acabar con la guerra de Ucrania

Donald Trump volvió a convertir la tribuna de Naciones Unidas en un escenario para exhibir músculo político y militar. El presidente de Estados Unidos pronunció un discurso marcado por las amenazas contra Irán, las guerras de Ucrania y Oriente Medio, la situación de Cuba y la creciente importancia estratégica de Groenlandia.

Lejos de rebajar el tono, Trump defendió ante los líderes mundiales la política de fuerza de su Administración y aseguró que Estados Unidos conserva una posición dominante gracias a su poder económico, militar y tecnológico.

«Nuestra tecnología es insuperable y somos líderes en prácticamente todo», afirmó.

Trump pone a Irán contra las cuerdas

El momento más contundente llegó al abordar el conflicto con Irán. Trump defendió las operaciones estadounidenses contra instalaciones iraníes y sostuvo que Washington actuó para impedir el desarrollo de armas de destrucción masiva.

El presidente planteó entonces una disyuntiva extrema: alcanzar un acuerdo con Teherán o responder con una ofensiva devastadora si el régimen iraní vuelve a atacar a otros países.

«Los aniquilo, los llevo al infierno si atacan a los demás», llegó a advertir.

Trump señaló además que un eventual acuerdo con Irán podría llegar después de las elecciones de medio mandato que Estados Unidos celebrará en noviembre.

La dureza del mensaje contrasta con las señales de apertura diplomática lanzadas horas antes por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien confirmó que Washington contempla reunirse con representantes iraníes durante la Asamblea General.

«Lo vamos a resolver rápido»: Trump apunta a Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania también ocupó una parte destacada de la intervención.

Trump aseguró que mantiene contactos con Volodímir Zelenski y Vladímir Putin para buscar una salida al conflicto y afirmó que el acuerdo de paz podría llegar mucho antes de lo que muchos esperan.

«Lo vamos a resolver, sea como sea, y lo vamos a hacer rápido», afirmó el presidente estadounidense.

Trump volvió así a colocar el final de la guerra entre sus principales objetivos internacionales y reclamó públicamente al presidente ruso que ponga fin al conflicto.

Cuba recibe otro golpe desde la tribuna de la ONU

El presidente estadounidense también lanzó un duro mensaje contra La Habana. Trump calificó a Cuba como un Estado fallido y aseguró que su Administración está presionando para provocar un cambio profundo en la isla.

«El régimen acabará cayendo», sostuvo.

La reacción de la delegación cubana no se hizo esperar. Sus representantes abandonaron la sala mientras Trump pronunciaba sus críticas contra el Gobierno de La Habana.

El mandatario aprovechó además para defender la estrategia estadounidense contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico en el Caribe y reclamó una respuesta contundente frente a estos grupos.

Groenlandia se convierte en una pieza clave para Washington

Otro de los grandes asuntos fue Groenlandia. Trump presentó el acuerdo con Dinamarca como un paso decisivo para ampliar la presencia estadounidense en una de las zonas más estratégicas del planeta.

El presidente aseguró que Washington reforzará la seguridad del territorio y avanzó planes para levantar dos nuevas bases militares.

El objetivo, según explicó, es incrementar la capacidad estadounidense en el Ártico y el Atlántico Norte y limitar la penetración de Rusia y China.

Trump vinculó además esta estrategia con el futuro de la OTAN y aseguró que la Alianza Atlántica se encuentra «más fuerte que nunca».

Trump vuelve a cruzarse con la prensa

El tono combativo también apareció fuera del atril.

A su llegada a Naciones Unidas, Trump protagonizó un intercambio con la periodista Kaitlan Collins, de CNN. Entre risas, el presidente reaccionó a su presencia y recordó que la cadena había anunciado que no cubriría su intervención.

El episodio resumió el ambiente que rodeó una intervención en la que Trump volvió a apostar por un mensaje de máxima presión: amenazas contra sus adversarios, promesas de acuerdos rápidos y una defensa abierta del poder militar estadounidense.

Ante la Asamblea General, el presidente quiso dejar una idea central: Washington pretende seguir marcando el ritmo de la política internacional y está dispuesto a utilizar toda su capacidad de presión para conseguirlo.