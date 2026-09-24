El PAM se impone en Marruecos mientras la abstención alcanza cifras récord

El Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) ha salido triunfante de las elecciones legislativas celebradas el miércoles en Marruecos, un proceso marcado por una abstención del 61,98%. Estos datos, proporcionados por el Ministerio del Interior, revelan una participación del 38,02%, la cifra más baja en casi veinte años.

Este resultado permite al PAM colocarse por delante de sus principales aliados en el Gobierno, la Agrupación Nacional de Independientes (RNI) y el Partido Istiqlal. Ahora, la formación vinculada al entorno político del rey Mohamed VI deberá negociar los apoyos necesarios para establecer una mayoría en la Cámara de Representantes.

Un Parlamento con una legitimidad debilitada

Estas elecciones renovaban los 395 escaños de la Cámara de Representantes para los cinco próximos años. Sin embargo, la victoria del PAM llega con una advertencia evidente: casi dos de cada tres electores inscritos se abstuvieron de votar.

Solo hay un precedente reciente comparativo. En 2007, la participación rondaba el 37%, con una abstención cercana al 63%. En 2016, el porcentaje de quienes no acudieron a las urnas alcanzó el 57%. En 2021, cuando el RNI ganó las elecciones, algo más de la mitad del censo votó.

Elecciones legislativas Participación aproximada Abstención 2007 37% 63% 2016 43% 57% 2021 50,4% 49,6% 2026 38,02% 61,98%

Es necesario interpretar estas cifras con una dosis de cautela. No todos los ciudadanos marroquíes con derecho a voto están inscritos en el censo. De alrededor de 28 millones de personas con edad suficiente, cerca de 15,8 millones estaban registrados como electores. La participación oficial se calcula a partir de este grupo.

El desgaste de los partidos

El PAM, el RNI y el Istiqlal han compartido el poder desde 2021. Esta alianza ha permitido al país mantener una línea política estable, pero a su vez ha disminuido la percepción de competencia entre las diferentes opciones. Para muchos votantes, elegir entre una u otra formación no representa un cambio real en las decisiones más importantes a nivel nacional.

El desánimo se hace especialmente visible entre los jóvenes. Aproximadamente solo el 3% de los marroquíes de entre 18 y 24 años está inscrito en el censo, a pesar de ser un grupo considerable en la población. Las protestas impulsadas por la plataforma GENZ212, que abordan cuestiones como la sanidad, la educación y el empleo, han evidenciado la desconexión entre una generación que se siente conectada y unas instituciones que perciben como poco receptivas.

Además, la campaña electoral fue influenciada por la crisis con España y las tensiones relacionadas con Ceuta. La cuestión migratoria volvió a ser un tema central en el debate entre ambos países, mientras Rabat se mantuvo firme en defender sus intereses territoriales y estratégicos. Aunque este asunto puede despertar sentimientos nacionales, no ha logrado motivar a más ciudadanos a que se acerquen a las urnas.

Qué puede ocurrir ahora

El sistema político marroquí une elecciones parlamentarias con la importancia que tiene la monarquía. El rey debe encargar la formación del Gobierno al líder del partido que ha quedado en primer lugar, aunque Mohamed VI sigue conservando amplias competencias en áreas como la política exterior, la defensa, la religión y asuntos estratégicos.

El PAM parte con ventaja, aunque la aritmética parlamentaria le obligará a buscar acuerdos. Las alternativas más viables incluyen:

Mantener la coalición con el RNI y el Istiqlal, aunque redefiniendo el reparto de poder.

Incluir a otros partidos para ampliar la mayoría y disminuir su dependencia de los socios actuales.

Fortalecer la agenda económica y social para abordar el malestar que ha propiciado la abstención.

La urgencia del nuevo Gobierno será transformar esta victoria electoral en habilidad de gestión. Marruecos enfrenta problemas persistentes como el desempleo juvenil, la desigualdad territorial, la presión sobre los servicios públicos y el aumento del costo de vida. Sin soluciones evidentes, el resultado podría consolidar al PAM en el ámbito institucional, pero no hará desaparecer la desafección que se ha expresado en las urnas.

Cabe mencionar que hay una paradoja en los resultados electorales. Los partidos reciben un mandato formal para gobernar, pero lo hacen sobre una base ciudadana que se vuelve cada vez más estrecha. En los próximos cinco años, la estabilidad dependerá tanto de los acuerdos en el parlamento como de la capacidad para recuperar la confianza de quienes han dejado de ver utilidad en el voto.

Marruecos mantiene una participación política limitada pero significativa en su sistema institucional: los ciudadanos votan para elegir al Parlamento, mientras que el Palacio Real establece gran parte de las directrices fundamentales. Sin embargo, en esta ocasión, el dato más impactante no es quién ha ganado, sino el número de personas que ha optado por quedarse en casa.