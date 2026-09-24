Zelenski eleva la presión contra Moscú: “Putin volverá a querer más territorio si no lo detenemos”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, volvió a situar este miércoles el conflicto con Rusia en el centro de su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York. Su mensaje mantuvo una línea clara: Kiev considera imprescindible frenar la ofensiva rusa y aumentar la presión económica y militar sobre Moscú.

Ante los representantes internacionales, Zelenski defendió que Ucrania no combate porque haya elegido la guerra, sino porque pretende conservar su territorio y su soberanía. “No hemos elegido morir, hemos elegido no perder nuestro país”, afirmó, al tiempo que insistió en que el Kremlin debe asumir un coste cada vez mayor por mantener la invasión.

El mandatario ucraniano sostuvo además que la situación en el frente no demuestra una victoria rusa. Como ejemplo, aseguró que las fuerzas de Moscú han sufrido importantes pérdidas y que sus avances territoriales durante este año han sido limitados. Según sus cifras, entre enero y agosto el ejército ruso habría perdido cerca de 249.000 efectivos.

Zelenski también puso el foco en el coste que, según Kiev, está teniendo la ofensiva para Rusia. Aseguró que Moscú apenas ha logrado ocupar unos 1.000 kilómetros cuadrados durante el año y afirmó que cada avance está siendo pagado con un elevado número de bajas. También denunció la participación de combatientes procedentes de otros países aliados de Rusia.

Kiev teme que Moscú amplíe sus objetivos

Durante su discurso, el presidente ucraniano insistió en que el Kremlin no se conformaría con controlar únicamente Donetsk. Según su interpretación de la estrategia rusa, una eventual conquista de esa región sería solo una etapa dentro de un proyecto territorial más amplio.

Zelenski acusó a Vladímir Putin de utilizar sucesivos plazos para justificar la prolongación de la ofensiva y advirtió de que Moscú podría mantener sus aspiraciones sobre otras zonas de Ucrania. También mencionó el riesgo que, a su juicio, representa Rusia para otros países europeos, entre ellos los Estados bálticos, Moldavia y Polonia.

“Putin esta vez fracasará. Pero volverá a dejar claro al mundo que esa región no le basta, quiere más”, sostuvo.

Para el presidente ucraniano, la guerra no afecta únicamente a su país, sino que está aumentando la inestabilidad internacional. Por ello reclamó a la comunidad internacional que reduzca la capacidad rusa para continuar ampliando sus operaciones militares.

Más sanciones y apoyo militar

Zelenski volvió a defender las sanciones económicas como una de las principales herramientas para limitar la capacidad del Kremlin de financiar la guerra. Pidió a los países aliados que reduzcan todavía más sus relaciones comerciales con Rusia y advirtió de que cualquier relajación de las restricciones beneficia, según Kiev, a las élites económicas rusas y prolonga el conflicto.

El mandatario reclamó asimismo nuevas entregas de armamento y mayor cooperación militar. En este contexto, destacó el desarrollo de capacidades ucranianas destinadas a atacar objetivos relacionados con la industria y la infraestructura militar rusa.

Uno de los elementos centrales de su intervención fue la cooperación internacional en materia de drones. Zelenski anunció que Ucrania está ampliando acuerdos con distintos países y destacó una alianza con diez Estados, entre ellos España, destinada a reforzar las capacidades frente a los ataques rusos.

También citó a Finlandia, Australia y Canadá entre los países con los que Kiev está avanzando en nuevos acuerdos.

La amenaza de los misiles y los drones

Zelenski dedicó parte de su intervención a denunciar el uso de armamento iraní por parte de Rusia. Según los datos ofrecidos por el presidente ucraniano, Moscú habría lanzado más de 2.100 misiles de distintos tipos contra Ucrania durante este año.

A ello, añadió, se suma una campaña constante de drones. Para Kiev, estos ataques persiguen no solo objetivos militares, sino también mantener una amenaza permanente sobre la población civil y alterar la vida cotidiana.

El presidente ucraniano aseguró que Rusia busca impedir la normalidad en las ciudades y dificultar incluso que los niños puedan acudir a las escuelas con seguridad.

Zelenski reivindica los avances de Ucrania

El mandatario aprovechó también para reivindicar la evolución de las capacidades militares ucranianas. Recordó que al comienzo de la invasión Rusia no esperaba que los drones fabricados en Ucrania pudieran alcanzar objetivos situados a grandes distancias.

“Cuando Rusia empezó esta guerra no pudo imaginarse que nuestros drones de larga distancia fueran a llegar a Siberia”, afirmó.

Zelenski aseguró igualmente que Ucrania ha conseguido golpear objetivos navales rusos que, en su opinión, inicialmente parecían fuera de su alcance.

Sin embargo, junto a esta reivindicación militar, el presidente ucraniano insistió en la necesidad de recuperar la vía diplomática. Kiev quiere encontrar una salida negociada al conflicto y espera que pueda abrirse una oportunidad para acelerar las conversaciones antes de la llegada del invierno.

El invierno vuelve a aparecer como factor decisivo

El presidente ucraniano reconoció que los próximos meses pueden volver a ser especialmente complicados. Tradicionalmente, las condiciones meteorológicas del invierno han desempeñado un papel relevante en el desarrollo de la guerra y Zelenski aseguró que Ucrania está preparando su estrategia para ese escenario.

Con todo, dejó claro que su objetivo no es afrontar indefinidamente nuevos inviernos en guerra. Por eso reclamó que se utilicen todos los canales diplomáticos disponibles para intentar avanzar hacia un acuerdo.

En el tramo final de su discurso, Zelenski dirigió también su atención hacia China. Consideró que Pekín dispone de capacidad para ejercer influencia sobre Moscú y contribuir a abrir una salida al conflicto.

Su mensaje ante Naciones Unidas terminó con una apelación a la comunidad internacional para mantener los esfuerzos en favor de la paz. Mientras tanto, Ucrania continúa combinando la presión militar, las alianzas internacionales y las sanciones económicas como principales instrumentos para hacer frente a la ofensiva rusa.