Trump exhibe su sintonía con Xi y lanza un mensaje de cooperación desde la Casa Blanca

Donald Trump quiso convertir este jueves la recepción de Xi Jinping en la Casa Blanca en una demostración de cercanía entre Washington y Pekín. Frente al presidente chino y su esposa, Peng Liyuan, el mandatario estadounidense reivindicó la relación personal que ambos han construido durante los últimos años y apostó públicamente por reforzar la cooperación bilateral.

Trump situó el origen de esa relación en 2016, cuando comenzó su primer mandato presidencial, y aseguró que desde entonces ambos dirigentes han desarrollado una amistad basada, según sus palabras, en el respeto mutuo y en los intereses de sus respectivos pueblos.

La visita de Xi también fue presentada por Trump como un acontecimiento de especial relevancia diplomática. El presidente estadounidense recordó que el mandatario chino se convierte en el primer líder de China que realiza dos visitas de Estado a Washington, después del viaje que efectuó en 2015 durante la Administración de Barack Obama.

President Trump and the President of China Deliver Remarks at a State Dinner https://t.co/wfzDhb2QqF — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2026

Un llamamiento a dejar atrás las tensiones

En un momento marcado por las diferencias entre las dos potencias, Trump apostó por poner el acento en los puntos de encuentro. Para reforzar su mensaje, recurrió a un episodio histórico: la alianza que mantuvieron Estados Unidos y China durante la Segunda Guerra Mundial frente a la ocupación japonesa.

El presidente estadounidense utilizó aquel antecedente como referencia para defender una mayor colaboración en el presente. Su mensaje fue directo: si ambos países fueron capaces de unir esfuerzos entonces, Washington y Pekín también pueden trabajar juntos para afrontar el futuro.

Trump cerró su intervención agradeciendo a Xi su visita y calificándola de histórica, al tiempo que reiteró su voluntad de profundizar en la relación bilateral.

La estrategia del mandatario estadounidense vuelve a apoyarse así en una dimensión personal de la diplomacia. Trump suele destacar públicamente su buena relación con Xi y presentar esa conexión como un canal para mantener abierto el diálogo pese a los numerosos puntos de fricción entre ambos Gobiernos.

El encuentro de este jueves es, además, el segundo cara a cara entre Trump y Xi en lo que va de año. Ambos dirigentes ya se reunieron en Pekín el pasado mayo.