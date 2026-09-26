Putin enfría las alarmas sobre una guerra con Europa y condiciona el regreso al diálogo con Kiev

El Kremlin trata de rebajar las especulaciones sobre un posible enfrentamiento directo entre Rusia y Europa. El presidente Vladímir Putin aseguró este viernes que Moscú no está preparando una guerra contra los países europeos, pese a las advertencias formuladas en distintas capitales del continente sobre una eventual amenaza rusa.

Durante su intervención al margen del Foro Internacional de la Cultura, celebrado en San Petersburgo, Putin rechazó que Rusia esté adoptando medidas dirigidas a preparar un conflicto con Europa. Sus palabras respondieron a quienes, según explicó, consideran necesario reforzar los preparativos militares ante un posible ataque ruso.

Al mismo tiempo, el mandatario dejó abierta la posibilidad de modificar la posición de Moscú sobre las conversaciones de paz con Ucrania. Putin afirmó que las propuestas para recuperar el contacto directo entre ambas partes continúan encima de la mesa, aunque señaló que los recientes ataques ucranianos serán tenidos en cuenta antes de decidir los próximos pasos.

El presidente ruso vinculó esta revisión a los ataques registrados el pasado 20 de septiembre, cuando, según las autoridades rusas, alrededor de 1.600 drones ucranianos fueron lanzados contra territorio ruso. La ofensiva coincidió con la última jornada de las elecciones legislativas en Rusia.

Un diálogo que permanece bloqueado

Las negociaciones entre Moscú y Kiev atraviesan una etapa de bloqueo después de varias rondas de contactos impulsadas por Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Los esfuerzos diplomáticos desarrollados durante 2025 permitieron sentar nuevamente a representantes rusos y ucranianos, pero no consiguieron resolver las principales diferencias entre ambas partes. El proceso quedó paralizado posteriormente, coincidiendo con el inicio de la guerra en Oriente Medio en febrero.

Uno de los principales obstáculos continúa siendo la cuestión territorial. Rusia mantiene sus reclamaciones sobre varios territorios ucranianos cuya incorporación a la Federación Rusa no reconoce Kiev.

Por ahora, las posiciones de Moscú y Kiev permanecen alejadas, mientras cualquier eventual reanudación de las negociaciones dependerá de las condiciones que ambas partes estén dispuestas a aceptar.