Trump y Xi rebajan la tensión y abren la puerta a una nueva etapa de diálogo entre EE. UU. y China

La cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping concluyó este viernes en Washington con gestos de cordialidad, compromisos para mantener abierto el diálogo y pocos acuerdos concretos anunciados públicamente. Ambos dirigentes, sin embargo, coincidieron en destacar el tono constructivo de la reunión y dejaron abierta la posibilidad de nuevos encuentros antes de que termine el año.

Trump y la primera dama estadounidense, Melania Trump, recibieron a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, en la Casa Blanca. La visita incluyó un acto de carácter simbólico en los Archivos Nacionales, donde el matrimonio chino pudo contemplar la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos, coincidiendo con los preparativos del 250º aniversario del país.

Durante la jornada, Trump aseguró que las conversaciones habían permitido alcanzar «avances enormes» y calificó el encuentro de «muy positivo» para las dos potencias. También anticipó posibles novedades para los agricultores estadounidenses, vinculadas a las negociaciones comerciales y a un eventual incremento de las exportaciones agrícolas hacia China.

Uno de los principales resultados anunciados fue la continuidad de la tregua en la disputa arancelaria entre Washington y Pekín hasta el 10 de enero. El acuerdo pretende mantener un margen de estabilidad mientras ambos gobiernos afrontan unas negociaciones comerciales que podrían prolongarse durante los próximos meses.

La agenda bilateral también estuvo marcada por la guerra entre Estados Unidos e Irán. China mantiene una relación económica especialmente relevante con Teherán y es uno de los principales compradores del petróleo iraní, en un momento en que Washington ha endurecido las medidas contra las exportaciones energéticas del país.

En este contexto, Xi reclamó cautela a Trump en relación con Taiwán y defendió una salida negociada al conflicto con Irán. Según la agencia estatal Xinhua, el presidente chino pidió a Estados Unidos e Irán que intenten resolver sus diferencias mediante el diálogo y alcancen cuanto antes un acuerdo que permita poner fin a las hostilidades.

Xi también destacó que su visita había permitido incorporar «nuevo contenido» a la relación bilateral y señaló que ambas partes habían coincidido en la necesidad de avanzar hacia una mayor «estabilidad estratégica», basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad.

El encuentro tuvo además varios momentos destinados a reforzar la dimensión protocolaria de la visita. Trump enseñó a Xi algunas de las instalaciones más recientes de la Casa Blanca, entre ellas el nuevo helipuerto y la controvertida construcción de un gran salón de baile.

En los Archivos Nacionales, el presidente estadounidense hizo referencia a la antigüedad de las dos civilizaciones. Mientras señalaba los documentos fundacionales de Estados Unidos, recordó que su país celebra 250 años de historia y comparó esa trayectoria con los miles de años de tradición de China.

La reunión supuso el tercer encuentro bilateral entre Trump y Xi como jefes de Estado. La última visita del mandatario chino a Washington se produjo en 2015.

Ambos dirigentes, además, acordaron mantener el contacto en los próximos meses. Trump anunció que volverán a reunirse en China en noviembre y posteriormente durante la cumbre del G20 que se celebrará en Miami en diciembre. Antes, los líderes de las economías de Asia y el Pacífico tienen prevista la cumbre de APEC, programada para los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen.

La sucesión de encuentros apunta a que Washington y Pekín pretenden mantener abiertos los canales de comunicación mientras intentan gestionar sus diferencias comerciales, estratégicas y geopolíticas.