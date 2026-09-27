Los ayatolás de Irán apuestan por la diplomacia tras el rechazo de Trump

La tensión entre Irán y Estados Unidos está alcanzando un punto crucial. Teherán promueve una solución negociada después de que Donald Trump desestimara su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y detener los enfrentamientos en Oriente Próximo. Reuters informa que aún no se ha comunicado oficialmente a Irán la negativa de Washington a través de los mediadores cataríes.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirma que la reactivación del paso marítimo está sujeta a que Estados Unidos acepte ciertas condiciones. “Solo una solución negociada puede sacarlos de este punto muerto”, destacó en un mensaje difundido en plataformas sociales. Por su parte, Trump describió la propuesta como inaceptable y sostuvo que Teherán busca un acuerdo porque “está perdiendo gravemente”.

Una oferta con plazos y exigencias

La propuesta iraní, presentada durante la reciente Asamblea General de Naciones Unidas, incluye un cronograma específico:

Estados Unidos debería levantar el bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

Washington tendría que desbloquear fondos iraníes que se encuentran congelados.

La Administración estadounidense debería poner fin a las sanciones al petróleo.

Irán reabriría el estrecho de Ormuz en un intervalo de siete días.

Ambas partes se sentarían a negociar aspectos más amplios y a establecer una pausa en los combates regionales.

Sin embargo, este plan no implica una retirada iraní en el ámbito nuclear. Un alto funcionario de Irán, citado por Reuters, ha dejado claro que Teherán no hará concesiones en cuanto al enriquecimiento de uranio ni aceptará la salida del país de sus reservas de uranio altamente enriquecido. Esta postura contradice una de las principales exigencias de Washington.

El estrecho de Ormuz es crucial para el comercio energético global. Antes del conflicto, aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas transitaban por sus aguas. Cualquier interrupción prolongada presionaría los precios, encarecería el transporte y aumentaría el riesgo de inflación en Europa y Asia.

Mensajes contradictorios

La situación actual también pone de manifiesto una disputa sobre el proceso de negociación. Trump ha hecho público su rechazo a la propuesta, pero Irán sostiene que los mediadores no han proporcionado una respuesta formal. Araqchi menciona que Teherán esperará por una postura definitiva antes de determinar sus próximos pasos.

Esta discrepancia deja entrever una pequeña oportunidad diplomática. Aunque la Casa Blanca parece haber desechado la propuesta en los términos presentados, la mediación catarí abre la puerta a posibles cambios. El desafío radica en establecer el orden de las concesiones: Washington busca garantías sobre el programa nuclear y la seguridad regional, mientras que Teherán exige, como prioridad, alivio económico y el fin de la presión militar.

La experiencia reciente no favorece el proceso. Un alto el fuego alcanzado en junio permitió restablecer momentáneamente el tráfico marítimo, solo para colapsar semanas después. Desde ese momento, cada parte interpreta cualquier concesión como un signo potencial de debilidad por parte de la otra.

El riesgo para los mercados

Cortar o restringir el estrecho de Ormuz afecta a más países que a los directamente involucrados en el conflicto. Las economías de Europa dependen de un mercado energético estable, mientras que los importadores de Asia podrían enfrentar costos más altos si las rutas necesitan desviarse.

Los principales efectos que se podrían anticipar son:

Aumento del precio del petróleo, si el mercado descuenta una interrupción prolongada. Incremento del coste de los fletes y seguros marítimos, debido al mayor riesgo en la región. Presión sobre la inflación, especialmente en los sectores de transporte y alimentación. Tensión incrementada entre Estados Unidos y sus aliados, quienes necesitan asegurar la libre circulación. Mayor capacidad de negociación para Irán, siempre y cuando maneje de forma efectiva el acceso al estrecho.

La evolución de la situación dependerá de si los mediadores logran convertir la propuesta en un acuerdo progresivo. Una estrategia provisional podría desvincular la reapertura del tráfico de las conversaciones nucleares, aunque Irán ya ha advertido que no abandonará sus derechos atómicos.

Por el momento, Teherán sostiene su postura diplomática sin renunciar a sus condiciones previas. Trump mantiene una postura firme y solicita un pacto diferente. Entre ambos, queda un canal indirecto y una vía marítima estratégica, con muy poco margen para que un error de cálculo cierre nuevamente las puertas a la negociación.

En este escenario complicado, el estrecho de Ormuz se erige como algo más que un simple punto de paso comercial: se convierte en la intersección donde la diplomacia, la energía y la potencia militar de las naciones se entrelazan a diario.