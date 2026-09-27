Por qué en Lisboa y Madrid -a diferencia de Londres, París, Roma o Berlín- gana la derecha y pinchan los progres

Hay quien sostiene que lo de Madrid es puro sentido comun.

Nada más. Berlín acaba de incorporarse al selecto grupo de grandes capitales europeas donde la izquierda logra una posición predominante.

La victoria de Die Linke, según informa 20minutos, contrasta con el avance de la derecha y la ultraderecha en diversas regiones de Alemania. Este resultado vuelve a colocar a Madrid y Lisboa como excepciones en el panorama político de la Unión Europea.

En Berlín, Die Linke logró aproximadamente el 25,7% de los votos.

Por su parte, la CDU se situó en el 18,8%, mientras que AfD alcanzó el 16,3%. Los Verdes obtuvieron el 14,3% y el SPD cerró con el 12,1%.

La candidata de la izquierda, Elif Eralp, deberá entablar negociaciones con los ecologistas y socialdemócratas si aspira a formar un nuevo gobierno.

Una pauta urbana con excepciones

El resultado de Berlín se inscribe dentro de una tendencia que se observa en varias capitales. Londres, París, Roma, Ámsterdam, Varsovia, Viena y Bruselas han elegido en diferentes momentos alcaldes o mayorías de carácter izquierdista.

Aunque no siempre se trata de la misma familia política, la izquierda tiende a encontrar en las grandes ciudades un terreno más propicio que en áreas rurales o en las periferias industriales.

La demografía juega un papel clave. Las capitales se caracterizan por:

Una población más joven y en movimiento.

Un mayor número de universitarios y profesionales cualificados.

Una presencia notable de residentes extranjeros.

Hogares menos convencionales.

Sectores económicos relacionados con servicios, cultura y nuevas tecnologías.

Este perfil no es un determinante del voto, pero sí ayuda a entender por qué las prioridades urbanas suelen centrarse en temas como la vivienda, el transporte público, la igualdad, la diversidad y la regulación del alquiler. En estos debates, los partidos progresistas suelen partir con una ventaja inicial.

Berlín es, además, un caso destacado. La ciudad cuenta con una sólida tradición de izquierda, una red asociativa muy activa y una historia política marcada por su división y posterior reunificación. El crecimiento de Die Linke no implica que toda Alemania se haya movido en la misma dirección. De hecho, en las elecciones concurrentes en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, AfD fue la fuerza más votada, consiguiendo cerca del 38% de los votos.

La contradicción es inevitable: la izquierda triunfa en la capital mientras la ultraderecha avanza en el este del país. El voto urbano y el territorial transitan caminos divergentes.

Madrid y Lisboa, dos capitales fuera del patrón

La excepción ibérica se concentra en dos ciudades, aunque sus trayectorias son desiguales. Madrid está bajo el gobierno del Partido Popular desde 2019, salvo por el interludio de Manuela Carmena entre 2015 y 2019. Antes y después de esa etapa, el PP ha mantenido una posición muy fuerte en el Ayuntamiento.

La continuidad en Madrid es poco habitual entre las grandes capitales europeas. Desde 1991, la derecha ha estado al mando casi todo el tiempo. Aunque la alternancia con Ahora Madrid rompió momentáneamente este patrón, el electorado capitalino volvió a decantarse por el PP, consolidando así una identidad política más conservadora a diferencia de otras metrópolis occidentales.

En Lisboa ha existido una mayor alternancia entre el centroizquierda y el centroderecha. Sin embargo, la capital portuguesa también ha conocido un alejamiento del predominio progresista que se observa en otras ciudades. La crisis de la vivienda es un factor que explica parte de este cambio. El notable aumento de los alquileres y la presión turística han llevado a la expulsión de muchos residentes, mientras que los sectores de altos ingresos han ganado protagonismo en el centro urbano.

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Vivienda, renta e identidad política

La cuestión de la vivienda puede alterar la lógica electoral habitual en las capitales. En Madrid y Lisboa, el aumento de precios en el sector residencial afecta principalmente a los jóvenes, pero también ha fortalecido la influencia electoral de propietarios y grupos de mayores ingresos en ciertas áreas. Esto ha dado lugar a una ciudad dividida: barrios con población joven y precaria coexisten con distritos donde predominan propietarios de mayor edad y poder adquisitivo.

En Madrid, esta fragmentación no ha impedido que el PP se mantenga al frente de la gestión municipal. La administración de la movilidad, la fiscalidad local, la seguridad y la relación con el Gobierno central han convertido las elecciones municipales en una contienda de dimensión nacional. El votante no solo se pronuncia sobre el Ayuntamiento: también expresa su postura respecto al modelo territorial y la política estatal.

Lisboa, en cambio, presenta una dinámica diferente. La presión generada por el turismo, la llegada de residentes foráneos con mayor capacidad económica y la escasez de vivienda accesible han cambiado el panorama urbano. La cuestión no se limita a los servicios públicos; también influye en quiénes pueden seguir residiendo en la ciudad y qué sectores terminan dominando sus barrios.

El futuro dependerá de tres factores:

El precio de la vivienda, que puede motivar a los jóvenes a apoyar a la izquierda. La seguridad y la inmigración, cuestiones que favorecen a la derecha cuando dominan el debate electoral. La eficacia en la gestión, que resulta crucial al comparar las promesas con los resultados.

El mapa político europeo, entonces, no dibuja una línea clara entre ciudades de izquierdas y territorios de derechas. Berlín evidencia que una capital puede respaldar a Die Linke mientras su entorno regional se inclina hacia AfD. Madrid y Lisboa, por su parte, muestran la otra cara de la moneda: dos capitales con problemas urbanos semejantes que se mantienen en manos de la derecha.

En las grandes urbes europeas, los colores políticos pueden cambiar rápidamente. Sin embargo, en Madrid, la excepcionalidad parece haberse consolidado: forma parte de una cultura electoral arraigada, palpable en cada elección y complicada de alterar, incluso cuando la agenda urbana se torna más social.

Entre alquileres desorbitados, coaliciones frágiles y votantes cada vez más móviles, las capitales europeas seguirán siendo el laboratorio donde se detectan los cambios políticos más significativos del continente.