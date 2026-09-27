Meloni veta el burka en Italia y pone un límite del 30% por clase, a los alumnos extranjeros que no hablen el dominio

El Gobierno de Giorgia Meloni ha puesto en marcha un decreto que modifica las normas de convivencia en las aulas de Italia.

Esta nueva regulación prohíbe el uso del burka y del niqab, y además establece un porcentaje máximo del 30% para alumnos que tengan un escaso dominio del italiano.

La BBC enmarca esta medida dentro de una estrategia más extensa para la integración y el control de la inmigración, promovida por la coalición conservadora que preside Meloni.

La norma llega en un momento en el que se inicia un intenso debate sobre la mejor manera de distribuir a los estudiantes que enfrentan dificultades lingüísticas. Desde Roma se argumenta que las aulas que albergan un elevado número de alumnos recién llegados presentan mayores retos para su progreso académico. Sin embargo, quienes critican esta decisión temen que se termine creando una separación entre menores según su origen, aunque el Gobierno se defiende asegurando que este límite es de carácter lingüístico y no étnico.

Qué establece el decreto

La prohibición se aplica al burka, que cubre por completo el cuerpo y el rostro, y al niqab, que permite ver solo los ojos. Sin embargo, el hiyab no entra en esta restricción, ya que deja visible el rostro. La medida se extiende tanto a las actividades lectivas como a las extraescolares, así como a los encuentros entre las instituciones educativas y las familias, exceptuando motivos específicos relacionados con la salud o la seguridad.

El incumplimiento de esta norma puede acarrear multas que oscilan entre los 200 y los 1.000 euros. En el caso de que la persona que lleve la prenda prohibida sea menor, la responsabilidad recaerá sobre sus padres. Además, el texto contempla sanciones para aquellas familias que no asistan a los cursos de italiano requeridos en situaciones de dificultades graves para la integración escolar.

El segundo eje de la normativa establece un límite del 30% en ciertos primeros cursos de:

Educación primaria.

Secundaria inferior.

Secundaria superior.

Esta regla no se aplica automáticamente a todos los estudiantes extranjeros que ingresen a las aulas. En el caso de la educación primaria, se refiere a menores sin nacionalidad italiana que no hayan nacido en el país o que no hayan asistido al menos dos años de educación infantil en Italia. Para secundaria, se enfoca en aquellos que carecen de ciudadanía italiana y no han completado satisfactoriamente tres años en el sistema educativo del país.

Las oficinas escolares territoriales serán las encargadas de distribuir a estos alumnos entre los centros educativos cercanos para prevenir concentraciones excesivas. Si la demanda impide mantener el porcentaje establecido, las autoridades podrán dar su autorización para excepciones que garanticen el derecho a la educación.

Una medida con antecedentes

Este límite del 30% no es una novedad absoluta. Italia contaba desde 2010 con una directriz ministerial parecida, aunque con mucha más flexibilidad. En ese momento, las escuelas podían sobrepasar el porcentaje si el alumnado extranjero demostraba un adecuado dominio del idioma o había nacido en Italia. Con el nuevo decreto, esta directriz se convierte en una regla más rígida, vinculada a criterios específicos de escolarización y habilidades lingüísticas.

Giuseppe Valditara, el ministro de Educación, ha defendido que el objetivo es facilitar el aprendizaje del italiano y evitar que algunas aulas asuman una carga desproporcionada de alumnos. Además, el Gobierno se propone que los padres participen en cursos gratuitos cuando sus hijos tengan serias dificultades para adaptarse.

El calendario de aplicación genera incertidumbre. Aunque el decreto entra en vigor de manera inmediata, el Parlamento debe ratificarlo en un plazo de 60 días. Por otro lado, las informaciones indican que la implementación del límite se llevará a cabo a partir del curso académico 2027-2028. Durante su tramitación, tanto los criterios como las excepciones pueden sufrir modificaciones.

Integración o segregación

El Gobierno presenta este paquete como una defensa de la igualdad y de la autoridad en el ámbito escolar. Meloni ha afirmado que ninguna niña debe ocultar su rostro por imposición de la familia o tradición. Para sus aliados, la identificación facial facilita una mejor relación entre docentes, alumnos y sus familias.

La discusión en torno al reparto de los alumnos con dificultades lingüísticas es más complicada. Separar a los estudiantes puede aliviar la presión inicial en aquellas escuelas que tienen un alto número de recién llegados, pero también puede llevar a la creación de trayectorias educativas diferenciadas. La experiencia de cada municipio será crucial, ya que no se puede comparar la distribución de estudiantes en áreas urbanas con una alta concentración de escuelas, con lo que ocurre en localidades con pocos centros educativos.

La aplicación práctica de esta norma requerirá respuestas a diversas interrogantes:

¿Quién determinará el dominio suficiente del italiano? ¿Qué recursos recibirán las escuelas que alberguen a un mayor número de alumnos desplazados? ¿Cómo se evitará que la nacionalidad se convierta, en la práctica, en un filtro educativo? ¿Qué pasará con aquellas familias que no puedan asistir a los cursos de idiomas?

Además, esta norma se presenta en un país donde la presencia de alumnos de origen extranjero es habitual en el sistema educativo. Muchos de ellos han nacido en Italia, aunque todavía no cuenten con la ciudadanía. Por ello, el criterio jurídico y el social no siempre están alineados.

El decreto refuerza la imagen política de Fratelli d’Italia y brinda a Meloni una medida visible en un tema que toca aspectos de inmigración, identidad y seguridad. Ahora será el Parlamento el encargado de decidir si la propuesta permanece sin cambios. En las aulas, el éxito de esta normativa dependerá más de la calidad del cuerpo docente, de los cursos de idioma y de la capacidad de los municipios para repartir al alumnado, asegurando que nadie quede excluido.

Como curiosidad, vale la pena señalar que el burka y el niqab no son la misma prenda: el primero cubre también el cuerpo e incluye una rejilla para ver, mientras que el segundo deja al descubierto los ojos. El hiyab, en contraste, cubre el cabello, pero no el rostro.