Por qué el nuevo pacto fronterizo entre Pakistán y China enfurece a India

El Himalaya vuelve a ser protagonista de una intensa disputa diplomática entre tres importantes potencias asiáticas. Pakistán y China han formalizado un nuevo mecanismo destinado a gestionar su frontera, mientras que India rechaza la validez legal de esa línea divisoria. Según la BBC, el conflicto tiene su origen en una zona remota que Nueva Delhi reclama como parte de su territorio.

Este acuerdo llega tras décadas marcadas por la discordia. Por su parte, Islamabad y Pekín presentan la nueva comisión como un paso significativo hacia una mejor gestión de la frontera, promoviendo reconocimientos conjuntos y facilitando el comercio entre ambos. India, sin embargo, sostiene que Pakistán no tiene autoridad para negociar sobre un territorio que considera indio.

El punto de fricción: el valle de Shaksgam

La comisión tiene repercusiones en la frontera que separa China del territorio administrado por Pakistán en el norte de Jammu y Cachemira. Uno de los puntos centrales de este conflicto es el valle de Shaksgam, un área montañosa de aproximadamente 5.180 kilómetros cuadrados que India incluye en su reivindicación sobre Ladakh.

La controversia legal originó en 1963. Durante ese año, Pakistán y China firmaron un acuerdo fronterizo mediante el cual Islamabad cedió a Pekín el control del valle de Shaksgam. Sin embargo, India nunca otorgó su reconocimiento a este pacto. Su postura es clara: Pakistán puede administrar la zona, pero carece de la legitimidad necesaria para transferirla, dado que Nueva Delhi la considera territorio indio bajo ocupación.

Esta cuestión va más allá de lo histórico. También influye en la manera en que cada país busca afianzar su posición en el terreno. Para India, cualquier acuerdo bilateral que defina esa área como una frontera internacional puede dar una falsa sensación de normalidad jurídica. En contraste, para Pakistán y China, este pacto ratifica una frontera que ambos han estado gestionando durante décadas.

La respuesta india no se hizo esperar. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Randhir Jaiswal, expresó: “No hay frontera entre Pakistán y China” y describió la comisión como desprovista de fundamento legal. Así mismo, Nueva Delhi reiteró que Jammu y Cachemira, junto con Ladakh, son parte de India.

Una comisión con efectos prácticos

Este nuevo organismo no se limita a una simple declaración política. Su agenda abarca varios aspectos concretos:

Gestión de la frontera y coordinación entre autoridades.

Trabajos conjuntos de delimitación y reconocimientos.

Optimización de los flujos comerciales.

Fomento de la conectividad y contacto entre las poblaciones fronterizas.

Islamabad ve este mecanismo como un hito para fortalecer la cooperación bilateral. Por su parte, Pekín también obtiene beneficios: estabiliza su frontera occidental, facilita los vínculos con Pakistán y asegura un corredor estratégico que conecta la región china de Xinjiang con el puerto de Gwadar en Pakistán.

Este corredor forma parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el ambicioso programa chino de infraestructuras. Aunque el acuerdo fronterizo no soluciona la disputa territorial de forma definitiva, podría propiciar nuevos proyectos relacionados con el transporte, el comercio y la seguridad en una área de acceso complicado.

India teme quedar presionada en dos frentes

La geografía juega un papel crucial en el malestar de Nueva Delhi. India enfrenta un conflicto fronterizo con China en el este de Ladakh y otro con Pakistán en Jammu y Cachemira. La colaboración entre estos dos adversarios añade presión en una región donde los tres países comparten intereses militares y estratégicos.

La inquietud de India no se limita al contenido del pacto. Tiene que ver también con el precedente que establece. Si China y Pakistán logran consolidar mecanismos de control, vigilancia y conectividad en territorios que India reclama, Nueva Delhi teme que la realidad sobre el terreno gane peso frente a sus argumentos jurídicos.

La relación entre India y China ya arrastra un clima de desconfianza. Los enfrentamientos del 2020 en el valle de Galwan resultaron en decenas de muertos y provocaron una intensa movilización militar en ambos lados de la frontera. A pesar de que se lograron acuerdos parciales para mitigar la tensión posteriormente, la normalización política se mantiene muy limitada.

Por otro lado, India y Pakistán siguen en conflicto por Cachemira. La frontera de facto, conocida como Línea de Control, separa las áreas administradas por ambos países, aunque ninguno acepta plenamente las reivindicaciones territoriales del otro.

Qué puede ocurrir ahora

Es probable que el conflicto persista en el ámbito diplomático antes que en el militar. India puede intensificar sus protestas oficiales y mostrarse contraria a cualquier proyecto que, a su juicio, modifique el estatus de los territorios en disputa. También podría aumentar su vigilancia y la presencia de sus fuerzas en Ladakh.

Mientras tanto, Pakistán y China poseen razones para mantener activa la comisión. Para Islamabad, esto supone un respaldo político frente a India. Para Pekín, brinda una estructura sólida para salvaguardar sus intereses económicos y estratégicos en Xinjiang, así como en el corredor hacia el océano Índico.

El principal riesgo es que una medida administrativa se convierta en un nuevo hecho consumado. Las fronteras del Himalaya siguen sin contar con una solución política que sea aceptada por todos, y cualquier obra, patrulla o reconocimiento cartográfico podría desencadenar una respuesta por parte de los otros dos países.

Por el momento, el pacto no altera automáticamente el control territorial. Sin embargo, sí transforma el discurso y la coordinación mediante los cuales Pakistán y China gestionan una frontera que India considera inexistente. En el Himalaya, esa disparidad entre administrar una línea y reconocerla puede ser suficiente para incrementar la tensión.

Como curiosidad, el valle de Shaksgam es uno de los lugares más inaccesibles de la Tierra: sus montañas, glaciares y pasos elevados hacen que la disputa se desarrolle tanto en mapas y documentos diplomáticos como en un terreno donde apenas residen comunidades permanentes.