Trump se pone duro y rechaza el plan iraní para reabrir Ormuz en siete días

La confrontación entre Donald Trump e Irán vuelve a situar el petróleo y la diplomacia en una encrucijada.

Según BBC News Mundo, Teherán ofreció reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico comercial en un plazo de siete días. Sin embargo, el presidente estadounidense desestimó esta oferta, considerándola insuficiente.

La propuesta fue presentada a través de mediadores cataríes en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, manifestó que el plan comenzaría una vez que Washington aceptara las condiciones impuestas por Teherán. Trump, por su parte, reafirmó que Estados Unidos ejerce un «control total» sobre este paso estratégico y que la oferta no resultaba aceptable.

Un acuerdo condicionado a varias concesiones

Irán no propuso una reapertura del estrecho sin ciertos términos. Su propuesta requería una desescalada significativa y acciones económicas por parte de Estados Unidos. Aunque Araqchi no especificó todos los detalles, las informaciones disponibles sugieren varios puntos clave:

Finalización de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano .

. Levantamiento del bloqueo naval estadounidense en puertos iraníes.

Alivio de las sanciones que restringen las exportaciones de petróleo.

Liberación de activos iraníes que se encuentran congelados en el extranjero.

Reanudación de las negociaciones sobre el programa nuclear.

El cronograma preveía varios días de acciones recíprocas. La reapertura del estrecho sería efectiva al concluir el séptimo día, mientras que las conversaciones nucleares darían inicio posteriormente. Esta estrategia intentaba convertir una crisis militar en un proceso de negociación escalonado, aunque también implicaba que Washington tuviera que ofrecer concesiones antes de poder verificar completamente el cumplimiento por parte de Irán.

Trump ha desechado esa posibilidad de intercambio. “Rechazo su acuerdo”, comentó ante la prensa, de acuerdo con la cobertura difundida este sábado. El mandatario sostuvo que Teherán necesita reanudar la navegación, ya que su economía atraviesa dificultades. Esta interpretación convierte la reapertura del estrecho en un instrumento de presión y no en un gesto de concesión diplomática.

El estrecho que condiciona al mercado mundial

Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico. A través de sus aguas circula una parte crucial del petróleo y del gas que requiere el mundo. Antes del conflicto, el tráfico en esta vía representaba cerca de una quinta parte de las exportaciones globales de estos recursos.

Cualquier restricción genera un aumento en los costos de transporte, encarece los seguros y obliga a las empresas a buscar rutas alternativas. El efecto no se limita a los países del Golfo. Europa y Asia también sienten su impacto a través de los precios del crudo, el gas natural licuado y productos refinados.

Según Reuters, el tránsito comercial no se ha detenido del todo. En días recientes, cerca de 60 buques transitaron por el estrecho, la cifra más alta desde principios de julio según un funcionario estadounidense. Sin embargo, este flujo reducido no equivale a una normalización real. Las compañías todavía analizan los riesgos militares antes de decidir el envío de petroleros y cargueros.

La incertidumbre también está afectando a los mercados financieros. Un cierre prolongado podría aumentar la inflación y complicar las decisiones de los bancos centrales, que buscan contener los precios. En los países importadores, el encarecimiento del combustible se trasladaría rápidamente al transporte, la electricidad y los alimentos.

La diplomacia, atrapada entre dos calendarios

El rechazo de Trump no pone fin a los contactos indirectos. Tanto Washington como Teherán han mantenido conversaciones a través de mediadores, aunque sus objetivos continúan distantes. Irán busca aliviar el estrangulamiento económico y frenar las operaciones militares, mientras Estados Unidos exige garantías sobre la seguridad regional y el programa nuclear.

El antecedente más reciente tampoco invita a ser optimista. Un memorando signado meses atrás en Islamabad logró una breve disminución de la tensión, pero finalmente se deterioró. El nuevo plan iraní busca acelerar este modelo: siete días para restaurar la navegación y abrir posteriormente la negociación sobre el asunto nuclear.

La dificultad radica en la secuencia de acciones. Teherán exige compromisos estadounidenses antes de permitir la reapertura de Ormuz. Trump parece demandar resultados previos y una propuesta más amplia. Además, cualquier alto el fuego debería abarcar múltiples escenarios regionales, incluyendo a Líbano, lo cual aumenta el número de actores que pueden bloquear el proceso.

La evolución inmediata dependerá de tres factores:

Si los mediadores cataríes logran presentar una versión revisada del plan. Si Washington está dispuesto a negociar sobre el bloqueo y las sanciones petroleras. Si el tráfico marítimo continúa sin incidentes significativos.

Una reapertura limitada podría reducir la presión sobre la energía, pero no solucionaría la crisis de fondo. Para que el tránsito sea normal, las empresas navieras requerirían garantías verificables y estabilidad durante varias semanas, no solo una declaración política.

Por el momento, el estrecho continúa siendo la principal herramienta de presión de Teherán y uno de los puntos más delicados en la estrategia estadounidense. Mientras ambas partes discuten quién debe dar el primer paso, cada petrolero que atraviesa Ormuz se convierte en un indicador sobre el futuro de la guerra y de la economía global.

El nombre del estrecho proviene de Ormuz, un antiguo reino de la región, y su tamaño permite que un espacio marítimo relativamente pequeño tenga repercusiones en los precios, las rutas comerciales y las decisiones políticas a nivel mundial.