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Londres eleva el tono ante la reivindicación argentina

Reino Unido lanza una contundente advertencia por las Malvinas: «Argentina no tiene capacidad para tomarlas»

El ministro de Defensa británico asegura que Londres está preparado para defender el archipiélago ante una eventual acción militar y recuerda que la situación actual «no es 1982»

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Wes Streeting Wikipedia
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Londres endurece su mensaje sobre las Malvinas. El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, ha asegurado que Argentina no dispone actualmente de los medios necesarios para intentar recuperar militarmente el archipiélago y ha dejado claro que Reino Unido mantiene capacidad suficiente para defenderlo.

«Esto no es 1982», ha declarado Streeting en una entrevista con The Sun on Sunday, en la que ha respondido directamente a la posibilidad de que Buenos Aires pudiera intentar una acción militar sobre las islas.

El ministro británico ha sido especialmente contundente al valorar las reivindicaciones del presidente argentino, Javier Milei, quien ha vuelto a defender públicamente la soberanía argentina sobre las Malvinas. Streeting considera que las declaraciones de Buenos Aires reproducen una reclamación histórica que Londres rechaza.

El mensaje británico no deja margen a la duda. Preguntado sobre si Reino Unido estaría en condiciones de proteger militarmente las islas ante un eventual despliegue de buques argentinos, el ministro respondió con un rotundo «sí».

La cuestión volvió a cobrar protagonismo después de la intervención de Milei ante la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente argentino reclamó nuevamente la soberanía de su país sobre el archipiélago y criticó a la ONU por, según sus palabras, no prestar suficiente atención a la reivindicación argentina.

Una herida abierta desde 1982

Cuatro décadas después de la guerra, la soberanía de las Malvinas continúa enfrentando las posiciones de Argentina y Reino Unido. El conflicto comenzó el 2 de abril de 1982, cuando la dictadura argentina ordenó la ocupación del archipiélago.

La respuesta británica desembocó en una guerra que se prolongó durante poco más de dos meses. Murieron 255 militares británicos y unos 650 combatientes argentinos, antes de que las fuerzas argentinas se retiraran tras el despliegue militar británico.

Desde entonces, Buenos Aires mantiene su reclamación de soberanía, mientras Londres sostiene el control del archipiélago y defiende la voluntad de sus habitantes de permanecer vinculados al Reino Unido.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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