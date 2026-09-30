El copiloto musulmán apuñala al piloto hindú, para estrellar el avión en Israel y es reducido a golpes por los pasajeros

El copiloto del vuelo FZ1073 de flydubai, que cubría este miércoles la ruta entre Dubái y Tel Aviv con unas 150 personas a bordo, apuñaló a su compañero en plena cabina de mando.

El agresor es musulmñan de origen omaní y el agredido procede de la India.

El avión se desplomó 5.200 metros en apenas dos minutos antes de que los pasajeros redujeran al agresor y otros tripulantes fuera de servicio recuperasen el control.

La aeronave aterrizó de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sostiene que el atacante intentó estrellar el aparato.

Hay vuelos que se recuerdan por las turbulencias, por el retraso o por el bocadillo de la bandeja. El FZ1073 se recordará por un cuchillo. Porque lo que debía ser un trayecto rutinario de poco más de tres horas sobre el desierto arábigo se convirtió, en cuestión de segundos, en el peor guion imaginable: el enemigo no estaba entre el pasaje. Estaba a los mandos.

El avión despega de Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurión. Nada hace presagiar lo que viene. Hasta que, en algún punto sobre territorio saudí, la cabina se convierte en un ring.

Dos minutos de caída libre

Uno de los pilotos saca un arma blanca y ataca a su compañero. El que empuña el cuchillo deja de pilotar y el que sangra ya no puede hacerlo. El resultado es el que registran los radares: una pérdida de altitud de 17.400 pies —unos 5.200 metros— en menos de dos minutos. El avión lanza la señal de emergencia. Dentro, el suelo empieza a inclinarse y los vasos de plástico ruedan por el pasillo.

Es entonces cuando entran en escena los que nunca deberían tener que hacerlo: los pasajeros. Un grupo de viajeros se abalanza sobre el agresor, lo saca a golpes del puesto de mando y lo inmoviliza. Tripulantes de la propia compañía que viajaban fuera de servicio se sientan a los mandos, estabilizan el aparato y ponen rumbo al aeropuerto más cercano. Tabuk, a pocos minutos de vuelo, se convierte en el refugio.

Los dos pilotos acaban en el hospital. El apuñalado, en estado grave. El agresor, detenido por las autoridades saudíes, que aún no han presentado cargos.

La versión de Jerusalén

Desde Israel, el relato es mucho más crudo que el comunicado de la aerolínea. Netanyahu asegura que el atacante «intentó estrellar el avión», y convoca de inmediato una reunión de seguridad con el ministro de Defensa, Israel Katz. Este último va más allá y lo califica sin rodeos de «intento de atentado terrorista yihadista».

Fuentes del Gobierno israelí citadas por la prensa internacional identifican al agresor como el copiloto, un ciudadano omaní, y apuntan a que los pasajeros que lo redujeron eran, en buena parte, israelíes que regresaban a casa. La hipótesis que maneja Jerusalén da escalofríos: que el objetivo fuera lanzar el avión contra el propio aeropuerto Ben Gurión, la principal puerta de entrada del país.

Si se confirma, sería un salto cualitativo en la amenaza contra la aviación civil: no un secuestrador que irrumpe en la cabina, sino un terrorista que ya estaba dentro, con uniforme, galones y acceso legítimo a los mandos.

El silencio de la aerolínea

flydubai, por su parte, prefiere la prudencia hasta el extremo. Habla de «un incidente en la cabina de mando», asegura que «las razones y los motivos» siguen «sujetos a una investigación formal» y pide a todas las partes que eviten «especulaciones prematuras». Un lenguaje de despacho que contrasta con la sangre en la cabina.

Quedan preguntas de peso. Cómo pasó un cuchillo los controles de seguridad de una tripulación. Qué sabían los responsables de la compañía sobre el piloto. Y si hubo alguna señal previa que nadie quiso o supo ver. Las autoridades saudíes, emiratíes e israelíes tienen ahora en sus manos una investigación con demasiadas derivadas diplomáticas.

El fantasma de Germanwings

El caso reabre una herida que la aviación nunca ha terminado de cerrar. En marzo de 2015, el copiloto Andreas Lubitz se encerró en la cabina de un Airbus de Germanwings y lo estrelló deliberadamente contra los Alpes franceses. Murieron las 150 personas a bordo. Desde entonces, la industria vive con una pregunta incómoda: ¿quién vigila a quien vigila los mandos?

Tras aquella tragedia, muchas aerolíneas impusieron la norma de que nunca haya una sola persona en la cabina. El FZ1073 demuestra que ni siquiera dos bastan cuando uno de ellos está decidido a matar.

El remate

Esta vez, la tragedia se quedó en susto gracias a un puñado de viajeros que decidieron no esperar sentados a que otro resolviera el problema. Pasajeros convertidos en héroes a la fuerza, con el cinturón desabrochado y el corazón en la garganta. La aviación comercial presume de ser el medio de transporte más seguro del mundo, y lo es. Pero el miércoles, sobre el desierto saudí, la última barrera de seguridad no fue un protocolo ni una puerta blindada. Fueron las manos de la gente de la fila de al lado.

Terror on Dubai flight flydubai with 180 passengers including 27 children. Copilot is wrestled to to ground after stabbing the pilot 🚨 “I’m going to bomb the plane, Death to America, Death to Trump – Allahu Akbar”🚨 pic.twitter.com/2jTzXCmlWQ — One Objective (@OneObjective_) September 30, 2026

Una caída brusca y una intervención decisiva

Los datos de seguimiento del vuelo indican que el avión descendió de aproximadamente 10.300 metros a cerca de 5.000 en un breve lapso de tiempo. Esta maniobra generó pánico entre los pasajeros y activó los protocolos de emergencia.

Testimonios iniciales apuntan a que el piloto herido quedó incapacitado tras el apuñalamiento. Pasajeros que se encontraban en las primeras filas y miembros de la tripulación ingresaron a la cabina para contener al agresor. Algunos relatos mencionan que varios ciudadanos israelíes ayudaron a inmovilizarlo, mientras otros miembros de la tripulación lograban estabilizar la aeronave.

El aeropuerto de Tabuk confirmó que tanto el comandante como el copiloto sufrieron heridas y recibieron atención médica. Hasta el momento, no se han reportado lesionados entre los pasajeros, quienes fueron desembarcados tras el aterrizaje.

La secuencia de eventos conocida hasta ahora es la siguiente:

El vuelo partió de Dubái con destino Tel Aviv.

Dentro de la cabina de mando ocurrió una pelea.

Un piloto resultó apuñalado.

La aeronave perdió altitud y emitió una alerta.

Pasajeros y tripulantes redujeron al presunto agresor.

El avión aterrizó de emergencia en Tabuk.

Las autoridades saudíes arrestaron al sospechoso.

flydubai ha enviado otra aeronave para trasladar a los pasajeros hacia Israel. La aerolínea asegura que todos se encuentran localizados y a salvo, aunque no ha especificado lo que desencadenó la pelea ni ha confirmado públicamente la nacionalidad del copiloto.

https://twitter.com/NoaMagid/status/2105239598179762665

Israel eleva la alerta, pero evita cerrar la investigación

Este incidente ha provocado consultas de seguridad en Israel. El primer ministro lo definió como “grave incidente de seguridad”, mientras que el ministro de Defensa, Israel Katz, aludió a un posible intento de atentado yihadista. Esta valoración proviene de las autoridades israelíes y todavía no implica una conclusión judicial.

Otros funcionarios israelíes han caracterizado el suceso como un episodio interno entre los miembros de la tripulación, rechazando en un principio calificarlo como un secuestro convencional. Esta distinción es clave: no se trataría de un ataque externo, sino de una amenaza surgida en el interior de la propia cabina.

La investigación pasa ahora a manos de Arabia Saudí, donde aterrizó el avión y fue detenido el sospechoso. Los investigadores deberán esclarecer varios puntos:

Qué arma utilizó el copiloto y cómo llegó a poseerla.

Si el ataque fue premeditado o respondió a una disputa personal.

Qué controles aplicó la aerolínea antes del embarque.

Quién ejerció el control efectivo del avión durante la emergencia.

Si la pérdida de altitud fue resultado de una acción intencionada o del forcejeo en la cabina.

El contexto regional agrega una capa de sensibilidad al asunto. La ruta conecta Emiratos Árabes Unidos e Israel, naciones que normalizaron sus relaciones en 2020, cruzando un espacio aéreo caracterizado por conflictos, alertas militares y un alto nivel de vigilancia. Un incidente de estas características podría obligar a revisar los protocolos de cooperación entre aerolíneas, aeropuertos y autoridades de diferentes países.

Qué puede ocurrir ahora

La prioridad inmediata será concluir la investigación saudí y tomar declaración a los pilotos, la tripulación y los pasajeros que presenciaron el suceso. Israel también intentará determinar si existió una motivación terrorista o si se trató de un acto aislado sin relación con ninguna organización.

La compañía enfrentará además una evaluación operativa. Aunque el avión aterrizó sin víctimas entre los pasajeros, lo sucedido plantea preguntas sobre el acceso a la cabina, la respuesta ante una agresión entre pilotos y el tiempo requerido para recuperar el control de una aeronave en pleno vuelo.

Este caso también tendrá repercusiones psicológicas. Los pasajeros vivieron una caída abrupta, una pelea en la cabina y un aterrizaje de emergencia en un país diferente al previsto. Para muchos de ellos, el vuelo no concluirá al llegar a Tel Aviv; las experiencias les acompañarán durante semanas en forma de declaraciones, investigaciones y preguntas sobre cómo un conflicto entre dos pilotos pudo poner en peligro a todos a bordo.

Como dato interesante, los aviones comerciales son capaces de mantenerse estables durante una emergencia gracias a sistemas automáticos. Sin embargo, esos sistemas no sustituyen a la tripulación: alguien debe tomar decisiones sobre la trayectoria, gestionar la comunicación y preparar el aterrizaje, incluso cuando la cabina se convierte en el escenario más peligroso del avión.