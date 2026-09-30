Corea del Norte niega cualquier responsabilidad en la explosión de una mina que hirió a tres soldados surcoreanos

Corea del Norte rechazó las acusaciones de Corea del Sur que atribuyen a Pyongyang la responsabilidad por la explosión de una mina que dejó tres militares surcoreanos heridos en la Zona Desmilitarizada (DMZ), frontera que separa a ambos países.

Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, calificó de «mezquina y sucia» la denuncia formulada por Seúl. Sus declaraciones fueron difundidas este martes por la agencia estatal norcoreana KCNA.

El enfrentamiento diplomático se produjo después de que Corea del Sur acusara al régimen de Pyongyang de incumplir el acuerdo de armisticio vigente desde el final de la Guerra de Corea. El ministro de Defensa surcoreano, Kang Shin-chul, aseguró ante el Parlamento que Seúl adoptará las medidas que considere necesarias al considerar que Corea del Norte está detrás del incidente.

La explosión se produjo el pasado 21 de septiembre dentro de la DMZ y provocó heridas a tres soldados. Uno de ellos sufrió la amputación de un pie. La zona fronteriza, de aproximadamente cuatro kilómetros de anchura y cerca de 250 kilómetros de longitud, es considerada una de las áreas con mayor concentración de minas del planeta.

Hallan una mina norcoreana cerca del punto de la explosión

La investigación llevada a cabo por militares surcoreanos junto con el Comando de Naciones Unidas permitió localizar el martes una mina antipersonal de fabricación norcoreana en las proximidades del lugar donde se produjo la explosión.

Sin embargo, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur precisó que el artefacto encontrado presenta características distintas a las descritas inicialmente por los soldados que participaron en la operación cuando ocurrió el estallido.

La presencia de minas en esta franja fronteriza se remonta en gran medida a la Guerra de Corea, que se desarrolló entre 1950 y 1953. Se estima que alrededor de 800.000 artefactos explosivos permanecen enterrados en distintos puntos de la zona.

El conflicto terminó con un armisticio, pero nunca se firmó un tratado de paz definitivo. Por este motivo, Corea del Norte y Corea del Sur continúan técnicamente en estado de guerra, mientras la DMZ permanece como uno de los principales puntos de tensión militar de la península.