Por qué había dos pilotos adicionales en el vuelo a Israel durante el intento de derribo

El vuelo FZ1073 de Flydubai, que se dirigía a Tel Aviv, terminó siendo desviado a Arabia Saudí después de que el copiloto agrediera presuntamente al comandante e intentara tomar el control del avión. La desgracia no ocurrió debido a la presencia de dos pilotos adicionales que se encontraban en la parte trasera del avión.

No estaban allí por un aviso de seguridad ni porque la aerolínea previera un incidente. Su inclusión respondía a una planificación operativa.

Las circunstancias de la región podían exigir cambios en la ruta y extender el trayecto. En caso de que el avión necesitara rodear áreas específicas, los pilotos originales podrían haber sobrepasado el límite legal de horas de servicio antes del vuelo de regreso.

El esquema contemplaba su sustitución si la duración de la operación lo requería. Esta práctica es común en ciertas rutas largas o sujetas a alteraciones y terminó siendo crucial por un motivo completamente diferente.

Una reserva diseñada para la jornada siguiente

De acuerdo con la información disponible, los cuatro pilotos formaban parte de Flydubai. Dos ocupaban los puestos habituales en la cabina, mientras que los otros dos viajaban como pasajeros. Su función inicial no era intervenir durante el trayecto a Israel, sino estar listos para cubrir un vuelo posterior o relevar a sus compañeros si la situación lo exigía.

La planificación se justificaba desde una perspectiva laboral y de seguridad aérea:

Prevenir que la tripulación excediera sus límites reglamentarios de actividad.

Mantener disponible el vuelo de regreso ante eventuales desvíos.

Permitir alteraciones de ruta por motivos meteorológicos, militares o diplomáticos.

Asegurar que la empresa contara con pilotos descansados para la siguiente etapa.

La presencia de los dos relevos no está relacionada, según los primeros rumores, con una amenaza específica contra el vuelo. Su ubicación en la cabina de pasajeros fue consecuencia de la organización del servicio, no de una acción especial de protección.

El ataque y la recuperación del control

El incidente ocurrió mientras el avión se aproximaba a Israel. Según informes, el copiloto atacó al comandante con un objeto punzante y, en consecuencia, intentó controlar la aeronave. Las autoridades israelíes están investigando el episodio como un posible ataque terrorista, aunque aún se examinan las motivaciones y detalles específicos.

El avión descendió drásticamente en un breve lapso. La tripulación y varios pasajeros intervinieron para someter al supuesto agresor. El comandante resultó herido y ambos pilotos de la cabina requirieron atención médica tras el aterrizaje.

Fue entonces cuando los dos pilotos que se encontraban en la parte trasera dejaron de ser una reserva para el vuelo siguiente y se convirtieron en la única opción inmediata para mantener el control del avión. Uno de ellos ingresó a la cabina y ayudó a estabilizar la aeronave. Más tarde, ambos contribuyeron en la maniobra que culminó en un aterrizaje en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudí.

La secuencia de los hechos revela por qué su presencia fue tan crucial:

El comandante y el copiloto quedaron incapacitados tras el altercado. Pasajeros y tripulantes lograron reducir al presunto atacante. Uno de los pilotos adicionales accedió a los mandos. El avión cambió de dirección y llevó a cabo un aterrizaje de emergencia. Arabia Saudí detuvo al copiloto señalado y trasladó a los heridos a un hospital.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió la lucha del piloto atacado para evitar una catástrofe. Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, describió el suceso como un intento de ataque yihadista, una valoración política fundamentada en datos preliminares. La investigación tendrá el reto de determinar si hubo alguna motivación ideológica, un intento deliberado de secuestro o alguna otra causa.

Lo que todavía no está claro

Las autoridades no han divulgado aún toda la secuencia de lo ocurrido dentro de la cabina. También permanece incierto el perfil del copiloto ni el motivo exacto detrás del ataque. Las primeras informaciones apuntan a que se trata de un ciudadano omaní, mientras que el comandante herido, Smit Machchhar, es de nacionalidad india.

Este caso ha suscitado interrogantes sobre los protocolos de acceso a la cabina, la respuesta de la tripulación y el papel de los pasajeros en situaciones de emergencia. La investigación saudí tendrá que reconstruir los minutos en los que el avión descendió y determinar quién tomó cada decisión.

La presencia de dos pilotos de reserva no impidió el ataque. Sin embargo, permitió que, cuando los ocupantes de la cabina quedaron fuera de combate, existieran profesionales capacitados para pilotar el avión. Una decisión rutinaria de planificación se convirtió en el elemento clave que facilitó un aterrizaje seguro.

A pesar de la tensión del acontecimiento, hay un matiz curioso: los dos pilotos que salvaron el vuelo no estaban allí para actuar en él, sino para cubrir el siguiente. El azar de sus asientos transformó una previsión de horarios en una respuesta de emergencia.