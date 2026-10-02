Netanyahu afirma que el copiloto de Flydubai pretendía provocar una tragedia similar al 11-S

Un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv vivió este miércoles una situación extrema después de que el copiloto, de nacionalidad omaní, atacara con un arma blanca al comandante en plena navegación. El enfrentamiento obligó a desviar el avión, que llegó a perder varios kilómetros de altitud antes de recuperar el control y aterrizar de emergencia en Arabia Saudí.

El incidente tuvo lugar a bordo del vuelo FZ1073, que transportaba a 174 personas. Según el relato ofrecido por el Gobierno israelí, el copiloto habría abandonado su puesto, agredido al comandante Smit Machchhar e intentado manipular los instrumentos de la cabina.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó en declaraciones a Fox News que el comportamiento del copiloto apunta a un intento deliberado de provocar el accidente. Según Netanyahu, el hombre habría pedido que lo mataran después de ser reducido.

El mandatario llegó a comparar la gravedad potencial de lo ocurrido con los atentados del 11 de septiembre, aunque reconoció que la investigación todavía no ha alcanzado conclusiones definitivas sobre las intenciones del copiloto.

Un pasajero tomó los mandos durante el descenso

La situación se volvió especialmente crítica cuando el comandante, pese a las heridas sufridas durante el ataque, consiguió abrir la puerta de la cabina. Varios pasajeros accedieron entonces al interior y ayudaron a inmovilizar al agresor.

Entre ellos se encontraba Yaniv Hayún, un israelí de 50 años que viajaba con su familia. Tras colaborar en la reducción del copiloto, Hayún se colocó frente a los controles y consiguió actuar sobre los mandos para detener el descenso del aparato.

Reuters ha confirmado que Hayún y otros tres pasajeros participaron en la neutralización del atacante. El propio pasajero ha explicado que nunca había pilotado un avión y que algunos conocimientos sobre situaciones de emergencia los había adquirido viendo el programa de televisión Desastres Aéreos.

Posteriormente, una tripulación de reserva asumió el control de la aeronave, que terminó aterrizando de emergencia en Tabuk, Arabia Saudí.

Netanyahu recibió posteriormente a Hayún y elogió públicamente su actuación. Durante el encuentro, el pasajero explicó que trabaja como fontanero. El primer ministro aprovechó la circunstancia para bromear sobre su profesión y aseguró que, en esta ocasión, había conseguido «desatascar» un problema de enormes dimensiones.

El comandante permanece hospitalizado

El piloto Smit Machchhar también tuvo un papel decisivo durante la emergencia. A pesar de las lesiones provocadas por el ataque, logró desbloquear la puerta de la cabina y permitió que los pasajeros intervinieran.

El comandante continúa ingresado en un hospital de Arabia Saudí y, según la información disponible, permanece estable.

La actuación de los pasajeros también ha sido reconocida por las autoridades israelíes. El presidente Isaac Herzog ha anunciado que propondrá para la Medalla Presidencial al Heroísmo Civil a cinco personas que participaron en la respuesta al incidente: Tali Manes, Yaniv Hayún, Shota Musaieb, Zvika Manes y Asaf Rajuan.

Hayún, Manes y Rajuan accedieron a la cabina y ayudaron a controlar al copiloto, mientras que Musaieb, médico de profesión, prestó asistencia al comandante herido. Manes fue además quien detectó inicialmente el enfrentamiento entre los miembros de la tripulación y alertó de lo que estaba ocurriendo.

Herzog ha destacado que los pasajeros pusieron en riesgo su propia seguridad para proteger al resto de las personas que viajaban en el avión.

Las autoridades aún investigan las causas

Israel ha descrito el episodio como un posible acto de terrorismo de carácter yihadista. Netanyahu, por su parte, ha asegurado que el copiloto había sido objeto de «adoctrinamiento islamista radical».

Sin embargo, esas afirmaciones todavía no constituyen una conclusión definitiva de la investigación. Flydubai ha adoptado una postura más prudente y ha reclamado que se eviten especulaciones hasta disponer de todos los datos.

La compañía únicamente ha confirmado que se produjo un altercado dentro de la cabina y que el avión tuvo que ser desviado hacia Arabia Saudí. Además, ha suspendido temporalmente sus conexiones con Israel mientras se esclarecen las circunstancias del suceso.

El sospechoso permanece detenido en Arabia Saudí. Las pesquisas cuentan con la participación de diferentes autoridades y todavía deben determinar qué motivó el ataque, si existió algún plan previo y si el copiloto mantenía vínculos con alguna organización.

Netanyahu también ha señalado que deberá aclararse cómo un ciudadano omaní terminó formando parte de la tripulación de un vuelo con destino a Israel. Emiratos Árabes Unidos, según el primer ministro israelí, está colaborando con la investigación.

Por ahora, el episodio deja abiertas numerosas preguntas sobre lo sucedido en la cabina, mientras las autoridades tratan de reconstruir minuto a minuto una emergencia que puso en peligro a las 174 personas que viajaban a bordo.