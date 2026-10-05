Corea del Norte desafía a Occidente con su nuevo misil guiado por IA: asegura que “no hay forma de esquivarlo”

Corea del Norte ha puesto sobre la mesa una nueva carta militar con la que pretende demostrar hasta dónde llegan sus avances tecnológicos. El régimen de Kim Jong-un asegura haber desarrollado un misil equipado con inteligencia artificial capaz de modificar su trayectoria durante el vuelo y que, según su propia versión, sería extremadamente difícil de interceptar.

La demostración tuvo lugar durante la madrugada del sábado en las proximidades de Wonsan, en la costa oriental norcoreana. El proyectil recorrió más de 700 kilómetros antes de alcanzar su objetivo, según los datos facilitados por el Ejército de Corea del Sur.

Pero el elemento que Pyongyang presenta como revolucionario está en el sistema de guiado. Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano, afirmó que la tecnología permite al misil cambiar su trayectoria mientras vuela a baja altitud, una capacidad que complicaría, según el régimen, la respuesta de los sistemas defensivos enemigos.

Kim Jong-un reivindica el poder de sus armas

Kim Jong-un no tardó en utilizar el lanzamiento para reivindicar la preparación de sus fuerzas estratégicas. Tras la prueba, el líder norcoreano destacó la capacidad de sus militares y defendió que el país debe continuar desarrollando sus sistemas ofensivos.

El mensaje de Pyongyang fue contundente: mantener una presión constante para que sus adversarios reconozcan la capacidad y el alcance de sus armas estratégicas.

Sin embargo, la respuesta de Corea del Sur fue muy diferente.

Seúl contradice a Pyongyang: “Puede ser interceptado”

El Ministerio de Defensa surcoreano negó que el nuevo misil sea una amenaza imposible de neutralizar. Según Seúl, las fuerzas surcoreanas y estadounidenses mantienen una capacidad de defensa conjunta suficiente para detectar y, llegado el caso, interceptar el proyectil utilizado en la prueba.

Las autoridades surcoreanas también acusaron a Pyongyang de incrementar las tensiones en la península y recordaron que sus lanzamientos de misiles vulneran las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Pyongyang revela dónde cayó el misil

La prueba dejó además otro detalle que ha llamado la atención de los expertos. La agencia estatal norcoreana KCNA publicó las coordenadas exactas del lugar donde, según el régimen, impactó el proyectil.

La precisión con la que fueron difundidos esos datos ha sido interpretada por algunos analistas como una muestra de confianza de Pyongyang en los resultados obtenidos durante el ensayo.

El investigador Hong Min, del Instituto Coreano para la Unificación Nacional, destacó especialmente el nivel de detalle de las coordenadas. Según su interpretación, la información publicada por Corea del Norte permitiría situar el punto señalado con una precisión de aproximadamente 30 centímetros.

La incógnita ahora es cuánto hay de avance tecnológico real y cuánto de propaganda militar en las afirmaciones de Pyongyang. Mientras Corea del Norte presenta su nuevo misil como un salto adelante en armamento guiado por inteligencia artificial, Seúl sostiene que sus sistemas defensivos siguen teniendo capacidad para hacerle frente.