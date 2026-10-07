Detienen al exjefe del espionaje alemán por vender secretos a una potencia extranjera

La Fiscalía Federal de Alemania ha ordenado la detención de August Hanning, exdirector del Servicio Federal de Inteligencia (BND), por presunta traición, espionaje y obtención de información clasificada destinada a una potencia extranjera. Hanning, de 80 años, encabezó la agencia de inteligencia exterior germana entre 1998 y 2005 y, tras dejar el cargo, se dedicó a la consultoría privada.

Según el ministerio público, Hanning mantuvo durante años un contacto estrecho con un representante de otro servicio de inteligencia extranjero y le transmitió información política, en parte basada en material que le había facilitado su antiguo jefe de gabinete, Manfred D. En al menos una ocasión, utilizó documentación secreta para redactar un análisis destinado a un oficial de un servicio de inteligencia foráneo, aunque aún no está claro si el informe llegó a su destinatario.

La red de filtraciones: 2.000 documentos vendidos

El otro detenido, identificado solo como Manfred D., fue jefe de oficina de Hanning y permaneció en el BND hasta marzo de 2026, ocupando después el mismo puesto con los sucesores de Hanning entre 2012 y 2026. Los investigadores sostienen que, a partir de un acuerdo alcanzado en 2010, Manfred D. comenzó a entregar de forma continuada a Hanning información valiosa del BND a cambio de una remuneración económica.

Con el tiempo, le habría proporcionado alrededor de 2.000 documentos, muchos de ellos con clasificación de uso exclusivo interno del servicio de inteligencia, incluyendo briefings ejecutivos y datos altamente sensibles. Manfred D. está acusado de complicidad en intento de traición y espionaje traidor; Hanning, de espionaje constitutivo de traición, revelación de secretos de Estado, intento de alta traición y actividad como agente de un servicio de inteligencia extranjero.

Dónde y cómo fueron arrestados

Hanning fue detenido el martes en su domicilio de Nordwalde, cerca de Münster, en el oeste de Alemania, mientras que Manfred D. fue arrestado en Baviera, en el sur del país. Ambos deberán comparecer ante un juez, que decidirá sobre la posible imposición de prisión preventiva. La pena máxima por traición en Alemania puede llegar hasta la cadena perpetua, aunque las penas concretas dependen de los delitos que finalmente se acrediten.

El caso salió a la luz por un secuestro familiar

La investigación contra Hanning no nació en el ámbito del espionaje, sino como derivación de un caso paralelo: el secuestro de dos menores orquestado en 2023 por Christina Block, heredera de una cadena alemana de restaurantes de carne, en medio de una disputa por la custodia. Durante registros relacionados con ese asunto en septiembre de 2025, los agentes localizaron un dispositivo de almacenamiento electrónico con información confidencial, entre ella documentos recientes del BND.

Ese hallazgo llevó a la Fiscalía Federal a abrir en mayo de 2026 una investigación encubierta contra Hanning y Manfred D., que culminó con los arrestos de esta semana. Hanning ha negado su implicación en el intento de secuestro de los niños, pero los documentos encontrados en su propiedad activaron la alerta por posible filtración de secretos de Estado.

Un escándalo de proporciones históricas

Nunca antes un cargo de la talla de Hanning había sido acusado de traición en Alemania, y el caso está siendo calificado por medios y analistas como uno de los mayores escándalos de espionaje en el país desde la Guerra Fría. Las autoridades no han revelado oficialmente qué país o países están en el centro de la trama, aunque varios medios apuntan a que no se trata de Rusia y algunos citan a Azerbaiyán como posible destinatario de parte de la información.

El BND ya había protagonizado otro sonado caso de espionaje en 2023, cuando un alto cargo, Carsten L., fue acusado de filtrar secretos de Estado sobre la guerra en Ucrania y el grupo Wagner a Rusia a cambio de unos 450.000 dólares; su juicio sigue en curso. El nuevo episodio coloca de nuevo bajo lupa a los servicios de inteligencia alemanes en un momento en que Berlín debate ampliar sus competencias en materia de seguridad.