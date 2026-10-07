La OMS exige explicaciones a Rusia tras la muerte de una técnica en un laboratorio de peste neumónica

La Organización Mundial de la Salud ha solicitado a Rusia información adicional sobre la muerte de una empleada de un centro científico especializado en el estudio de la peste, situado en Siberia. El fallecimiento ha provocado numerosas especulaciones después de que varios medios informaran de que la trabajadora podría haber enfermado tras desarrollar su actividad en el laboratorio.

Por el momento, no existe confirmación de que la peste neumónica fuera la causa de la muerte. Las autoridades rusas mantienen abierta la investigación y han asegurado que ninguna de las personas que tuvo contacto con la técnica ha dado positivo en los análisis realizados para detectar esta enfermedad.

Moscú también ha señalado que las pruebas no encontraron “ningún microorganismo asociado a las actividades profesionales del paciente”. La causa exacta del fallecimiento continúa, por tanto, sin esclarecerse.

Una forma especialmente grave de peste

La peste neumónica afecta a los pulmones y está considerada la variante más agresiva de esta enfermedad infecciosa. Puede provocar dificultad respiratoria, dolor torácico y tos, en ocasiones acompañada de sangre.

La enfermedad también puede presentarse en otras dos formas:

Peste bubónica: afecta principalmente a los ganglios linfáticos.

Peste septicémica: se extiende por el torrente sanguíneo.

La variante neumónica puede aparecer como consecuencia de una infección inicial de otro tipo o transmitirse directamente entre personas a través de las gotículas expulsadas al toser. Este contagio suele requerir un contacto estrecho.

Según los datos manejados por expertos, cada año se registran en el mundo entre 1.000 y 3.000 casos de peste en sus distintas formas. La mayoría corresponden a la variante bubónica y se concentran en África central, aunque también se han detectado infecciones en países como Rusia, India, China y Estados Unidos.

Una bacteria que sigue presente

La peste está causada por la bacteria Yersinia pestis, que permanece en poblaciones de pequeños mamíferos y puede transmitirse a los humanos a través de pulgas infectadas o del contacto con animales portadores.

El profesor Piero Olliaro, de la Universidad de Oxford, recuerda que la bacteria no ha desaparecido y que se han identificado reservorios en América, Eurasia y África. Alrededor de 200 especies de roedores pueden albergarla, lo que explica que sigan produciéndose casos aislados.

La peste neumónica también ocupa un lugar central en la historia de las epidemias. Se considera que fue una de las principales formas de la enfermedad durante la Peste Negra, la pandemia que provocó millones de muertes en Europa durante el siglo XIV.

Por qué se estudia en laboratorios

La noticia ha reavivado el debate sobre la investigación de agentes infecciosos peligrosos. La doctora Zania Stamataki, de la Universidad de Birmingham, sostiene que estos estudios son necesarios para mejorar el diagnóstico, desarrollar vacunas y vigilar la posible resistencia de la bacteria a los antibióticos.

La experta subraya que la peste continúa siendo endémica entre poblaciones de roedores de distintas regiones del mundo y que cada año se producen infecciones humanas, incluidos brotes de peste neumónica. Mantener muestras del microorganismo y analizar su comportamiento permite preparar respuestas ante futuras emergencias sanitarias.

Tratamiento rápido

La peste neumónica puede evolucionar con rapidez. Su periodo de incubación puede ser de apenas 24 horas y, sin diagnóstico ni tratamiento, la infección puede resultar mortal en la mayoría de los casos.

La principal herramienta terapéutica son los antibióticos, cuya eficacia aumenta considerablemente cuando se administran en las primeras fases de la enfermedad. Las personas consideradas de alto riesgo también pueden recibir medicación preventiva y ser sometidas a medidas de aislamiento o vigilancia.

El profesor Malick Gibani, del Imperial College de Londres, califica la peste neumónica como una amenaza grave para la salud pública, aunque destaca que es tratable si la intervención médica se produce a tiempo.

Mientras prosiguen las pesquisas en Rusia, Estados Unidos también sigue el caso. El presidente Donald Trump afirmó que Washington lo estaba examinando “con mucha atención”, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, descartó por ahora cualquier motivo de alarma.