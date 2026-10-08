Israel se paraliza en silencio mientras Gaza vuelve a arder: el 7-O que no cierra

Al romper el alba de este miércoles, Israel se detuvo. En el solar donde hace exactamente tres años milicianos de Hamás irrumpieron en el festival Nova, decenas de familiares inclinaron la cabeza a las 06:29 hora local —el minuto exacto en que comenzó la masacre— entre retratos de los asesinados y coronas de flores. No muy lejos, en el kibutz Kfar Aza, junto a la franja de Gaza, otro grupo de dolientes asistió en silencio a la bajada de la bandera mientras un toque de corneta marcaba el instante.

Pero el duelo no logró acallar del todo el estruendo de la guerra. Mientras se celebraban las ceremonias, fuentes gazatíes informaron de al menos dos fallecidos en bombardeos israelíes durante la noche, en un territorio que, pese a un alto el fuego vigente desde el año pasado, sigue convertido en un paisaje de ruinas. La yuxtaposición de luto y violencia resume la paradoja de este aniversario: recordar a las 1.221 víctimas y los 251 secuestrados del 7 de octubre de 2023 —el día más sangriento en la historia del país— sin poder cerrar del todo el ciclo de hostilidades que desencadenó.

Conmemoraciones en todo el país y un acto masivo en Tel Aviv

Las actividades oficiales comenzaron el lunes en Jerusalén, con la presencia del primer ministro Benjamin Netanyahu, siguiendo el calendario hebreo fijado por el Gobierno. A lo largo del miércoles, se multiplicaron los actos en comunidades golpeadas, intersecciones y refugios donde se vivieron los peores momentos del ataque. Por la noche, miles de personas —se habla de unas 50.000— se concentraron en una plaza de Tel Aviv en un encuentro convocado por familiares de víctimas y rehenes, con llamamientos a una investigación independiente sobre lo ocurrido el 7-O, uno de los temas más sensibles de la campaña.

Seguridad máxima ante la amenaza de nuevos ataques

Este año, las conmemoraciones se desarrollan bajo un dispositivo de seguridad reforzado. El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió el martes de que el ejército estaba en alerta por información de inteligencia sobre posibles operaciones de Hamás con motivo del aniversario. La tensión se suma a la ya alta por la cercanía de las elecciones generales del 27 de octubre, las primeras desde los ataques, y a una semana del intento fallido de atacar un avión con destino a Tel Aviv.

El 7-O como eje de una campaña electoral que desgasta a Netanyahu

La sombra del 7 de octubre planea sobre una contienda que las encuestas presentan complicada para Netanyahu, quien en los últimos tres años dirigió la ofensiva masiva sobre Gaza y amplió los frentes hacia Líbano e Irán. Uno de sus principales rivales, el ex primer ministro Naftali Bennett, aprovechó su presencia en Nova para lanzar un duro mensaje: calificó lo sucedido como un “fracaso colosal del Estado de Israel” y reclamó reconstruir el país fortaleciéndolo, en alusión directa a las críticas sobre la capacidad de prevención del Gobierno.

Mientras Israel guarda memoria, la región sigue en movimiento: duelos íntimos junto a la música que ya no suena, banderas a media asta y, al otro lado de la frontera, nuevas explosiones que recuerdan que, tres años después, el 7-O aún no ha terminado.