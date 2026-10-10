Mohamed VI reclama a Sánchez que le devuelva ya a los MENAs marroquíes: «La cooperación migratoria con España ha llegado a su límite»

La relación entre España y Marruecos ha vuelto a centrarse en el tema de la migración. Durante su discurso inaugural de la nueva legislatura, Mohamed VI criticó las regulaciones españolas y exigió progresos en la repatriación de menores marroquíes, conforme a lo que informa El Debate.

El monarca manifestó que la colaboración entre ambos países ha dado frutos en la lucha contra la inmigración irregular, pero consideró que el modelo vigente ha llegado a un punto álgido. Además, acusó a algunos sectores políticos y mediáticos españoles de instrumentalizar la situación, y dejó claro que Rabat no cederá ante presiones, amenazas o chantajes.

Un mensaje con destino a Madrid

Mohamed VI responsabilizó las complicaciones a ciertas leyes españolas y decisiones judiciales que tildó de obsoletas y desconectadas de la realidad. Según su perspectiva, este marco obstaculiza la repatriación de menores y de personas que, a su juicio, utilizan el sistema de asilo de manera fraudulenta.

Aunque no mencionó directamente a Pedro Sánchez, su mensaje sitúa al Gobierno español ante un desafío sensible: Marruecos exige que se avance en el retorno de los menores, mientras que España tiene que seguir procedimientos individuales y asegurar la protección de cada niño involucrado.

La disputa no es meramente una diferencia de criterios legales. Rabat ve las normativas españolas como un impedimento tanto político como operativo. Por su parte, Madrid no tiene la capacidad de realizar devoluciones automáticas. La legislación exige una evaluación individual de cada menor, así como la comprobación de su identidad y la aseguración de que el regreso sea lo más beneficioso para ellos.

Las peticiones desde Marruecos se pueden resumir en tres puntos clave:

Agilizar el retorno de los menores no acompañados.

Revisar el marco de cooperación en materia migratoria.

Impedir que España utilice la colaboración bilateral como herramienta de presión.

El trasfondo de Ceuta

Este discurso se produce tras la crisis migratoria que afectó a Ceuta el pasado verano. Miles de personas cruzaron desde Marruecos a la ciudad autónoma. Aunque la mayoría regresó o fue devuelta, un número de menores permaneció bajo la tutela española.

Este episodio ha reavivado un viejo debate: hasta qué punto la cooperación con Rabat se encuentra ligada a la gestión de las fronteras. Marruecos controla uno de los accesos terrestres más importantes a la Unión Europea, y España depende de esta colaboración para frenar las entradas irregulares, luchar contra las redes de tráfico de personas y coordinar las devoluciones.

Rabat es consciente de esta influencia. No obstante, también necesita mantener una relación sólida con España por cuestiones económicas, comerciales y de seguridad. Por ello, el discurso del rey mezcla críticas con el reconocimiento de los avances en su asociación.

La advertencia más significativa del monarca fue de carácter político: la asociación con España, subrayó, es fruto de una decisión soberana y de un compromiso voluntario. No debe quedar sujeta a chantajes ni a presiones públicas.

La respuesta que se espera de Sánchez

En este contexto, el Gobierno español se enfrenta a una negociación con poco margen para movimientos audaces. Si decide acelerar los retornos sin garantías, podría verse expuesto a recursos judiciales y a críticas por parte de organizaciones que defienden los derechos de la infancia. Por otro lado, si no logra avances, la oposición podría acusarle de no saber gestionar la crisis.

El desarrollo de la situación dependerá de varios factores:

Identificación de los menores. Marruecos necesita colaborar para confirmar nacionalidades, direcciones y lazos familiares. Tramitación individual. Cada expediente requiere evaluar las condiciones del retorno y asegurar una red familiar segura. Coordinación institucional. Es crucial que las comunidades autónomas, la Administración central y Rabat compartan información de manera efectiva. Clima político. Las declaraciones públicas pueden complicar acuerdos técnicos que necesitan operar con discreción.

El escenario más probable es que se abra un espacio para negociaciones bilaterales, con el fin de establecer un procedimiento específico. Este mecanismo podría acelerar los expedientes, pero no eliminaría las garantías requeridas por la legislación española ni las obligaciones internacionales.

Un modelo bajo presión

Marruecos ha anunciado su intención de plantear una nueva estrategia migratoria a sus socios. Esta idea es coherente con una realidad clara: los acuerdos que se basan únicamente en el control de fronteras responden a las crisis, pero no abordan sus causas.

El aumento de los desplazamientos, la actividad de las redes delictivas y la presión sobre Ceuta y Melilla obligan a España y Marruecos a revisar sus herramientas de cooperación. Esta colaboración abarca también aspectos como la seguridad, el comercio, la energía y la lucha contra el terrorismo. Un incremento en la migración podría afectar el resto de su relación.

El mensaje de Mohamed VI marca un aumento en la tensión, pero no implica una ruptura definitiva. El rey reconoció los logros en la asociación y sugirió sustituir el modelo actual por otro enfoque. La cuestión crucial será si ambos gobiernos pueden transformar esta propuesta en un acuerdo efectivo o si continuarán en un tira y afloja público.

Marruecos demanda agilidad. España, por su parte, debe responder con resultados, pero siempre respetando la legalidad. En este delicado equilibrio se jugará la próxima etapa de una relación que se rige por la frontera, pero que también abarca mucho más que eso.

Por otro lado, es relevante señalar que los menores no acompañados no son un grupo homogéneo: algunos tienen vínculos familiares localizables, otros carecen completamente de documentación y muchos han seguido rutas muy diversas antes de llegar a Ceuta. Esta realidad ilustra por qué una repatriación general puede parecer sencilla en un discurso, pero en la práctica resulta ser un proceso mucho más complicado.