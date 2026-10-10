Trump carga contra Zelenski y reclama un nuevo presidente para Ucrania tras su acuerdo con Putin

El enfrentamiento entre Donald Trump y Volodímir Zelenski vuelve a subir de tono. El presidente de Estados Unidos ha reclamado un cambio de liderazgo en Ucrania y ha acusado a su homólogo de impedir avances hacia el final de la guerra, en medio de la polémica por el entendimiento alcanzado con Vladímir Putin para facilitar la exportación de diésel ruso.

Trump expresó su postura ante los medios de comunicación en la base militar de Andrews, en Maryland. Durante su intervención, defendió que Ucrania necesita un nuevo dirigente capaz de negociar con Moscú y puso en duda la disposición de Zelenski a alcanzar un pacto.

A juicio del mandatario estadounidense, el presidente ucraniano ha tenido distintas oportunidades para poner fin al conflicto, pero no las ha aprovechado. Sus declaraciones suponen un nuevo episodio de tensión entre ambos líderes, cuyas diferencias se centran tanto en la estrategia militar como en las condiciones para una eventual negociación con Rusia.

Trump cuestiona los ataques ucranianos contra las refinerías rusas

Las críticas de la Casa Blanca también se han dirigido contra las operaciones militares de Ucrania sobre instalaciones petroleras rusas. Kiev ha recurrido de forma reiterada a estos ataques con el objetivo de perjudicar la capacidad energética de Moscú y dificultar el sostenimiento de su ofensiva militar.

La decisión de aliviar las restricciones al combustible ruso también provoca el rechazo de Zelenski y de la Unión Europea

Trump sostiene que estas acciones tienen consecuencias que van más allá del campo de batalla y pueden afectar al suministro.

internacional de combustible. Según explicó, Washington ha advertido a Zelenski de que no ataque las refinerías rusas, pero Ucrania ha continuado con este tipo de operaciones.

El presidente estadounidense considera que Kiev debería abandonar esa estrategia y ha acusado a su dirigente de contribuir a generar dificultades para otros países, incluidos los agricultores estadounidenses.

Por su parte, el Gobierno ucraniano mantiene una posición contraria a las concesiones económicas que puedan beneficiar a Rusia mientras continúe la invasión.

Zelenski denuncia que Moscú sale beneficiado

El presidente de Ucrania ha criticado la decisión de flexibilizar las restricciones que afectan a las exportaciones rusas de diésel. Para Zelenski, esta medida representa una ventaja para el Kremlin, ya que podría incrementar sus ingresos y proporcionarle más recursos para prolongar las operaciones militares.

El dirigente ucraniano también ha advertido de que el acuerdo puede reducir la presión internacional sobre Moscú y agravar las consecuencias de la guerra, tanto para Ucrania como para el resto del mundo.

La controversia refleja la distancia entre las prioridades de Washington y Kiev: mientras Trump insiste en la necesidad de alcanzar un entendimiento y proteger el suministro energético, Zelenski considera que aliviar las sanciones puede favorecer al país que inició la invasión.

El pacto energético con Rusia desata críticas en Europa

Trump ha presentado su entendimiento con Putin como un acuerdo de gran importancia para el mercado energético. Según el anuncio de la Casa Blanca recogido en la información, el compromiso contempla la llegada inmediata de más de 300.000 toneladas de diésel ruso al mercado estadounidense e internacional, además de otros envíos previstos para noviembre y un suministro adicional posterior.

La iniciativa también ha recibido el rechazo de la Unión Europea. Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, ha advertido de que suspender las sanciones sobre el combustible ruso permitiría a Moscú obtener más ingresos para financiar la guerra.

Kallas ha defendido que no es el momento de reducir la presión económica sobre el Kremlin y ha asegurado que Europa mantendrá su postura frente a Rusia.

La responsable europea ha vinculado su advertencia a la continuidad de los ataques rusos contra Ucrania, que, según sus declaraciones, causaron la muerte de más de 80 civiles en dos días. También ha denunciado una intensificación de las operaciones híbridas rusas contra países europeos, incluidos Estados miembros de la UE y aliados de la OTAN.

El acuerdo energético abre así un nuevo frente de discrepancia entre Estados Unidos, Ucrania y sus socios europeos, en un momento en el que las condiciones para poner fin a la guerra siguen siendo motivo de confrontación diplomática.