Los hutíes advierten a aerolíneas y a pasajeros que no utilicen los aeropuertos de Arabia Saudí tras el ataque mortal en Riad

El aeropuerto internacional Rey Jalid de Riad se ha convertido en el núcleo de una creciente tensión entre Arabia Saudí y los hutíes yemeníes. Según la información divulgada por CNN, el ataque ocurrido el sábado dejó al menos 12 muertos y centenares de heridos, con las autoridades saudíes que posteriormente elevaron la cifra a 309 personas heridas.

El impacto del ataque afectó a una terminal de pasajeros, lo que llevó a la paralización de las operaciones. Los vuelos con destino a la capital fueron desviados o cancelados, y el aeropuerto solicitó a los viajeros que se pusieran en contacto directo con sus aerolíneas antes de desplazarse. Esta interrupción impacta significativamente en una infraestructura vital para Arabia Saudí, tanto por su función económica como por sus rutas internacionales.

Una advertencia clara al transporte aéreo

Los hutíes han lanzado una advertencia a las aerolíneas y a los pasajeros, instando a no utilizar los aeropuertos saudíes. Para el grupo, el espacio aéreo de Arabia Saudí es considerado un área de operaciones militares. Además, han amenazado con llevar a cabo más acciones mientras continúe la ofensiva saudí contra sus posiciones en Yemen.

Esta advertencia se produce tras múltiples ataques en un corto periodo de tiempo:

El aeropuerto Rey Jalid ha sufrido al menos tres incidentes en la última semana.

Los ataques previos resultaron en cuatro muertes, incluyendo a un piloto, de acuerdo a fuentes oficiales saudíes.

Dañaron aviones comerciales y causaron decenas de heridos.

Otras instalaciones aeroportuarias, como la de Abha, también fueron blanco de ataques.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, describió el aviso a las aerolíneas como una advertencia categórica. De acuerdo al grupo, operar en el espacio aéreo saudí pone a los aviones civiles en riesgo mientras permanezca activo el conflicto. Por su parte, las autoridades saudíes atribuyen estos ataques a los hutíes, calificándolos de agresiones contra la población civil.

La responsabilidad del ataque el sábado no ha sido asumida inmediatamente por los hutíes. Sin embargo, la coalición militar liderada por Arabia Saudí los ha señalado directamente. La secuencia de ataques junto con las declaraciones anteriores del grupo colocan al aeropuerto en el epicentro de la actual confrontación.

Las aerolíneas cancelan vuelos

La incertidumbre generada ha tenido un impacto inmediato en la aviación regional. Varios operadores aéreos han suspendido sus conexiones con Riad y otras ciudades saudíes. Aerolíneas como Kuwait Airways, Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates, Air India, flydubai, Air Arabia, Lufthansa y Pakistan International Airlines han tomado esta decisión.

La plataforma FlightAware registró cientos de cancelaciones en torno al aeropuerto durante el sábado. Flightradar24 mostró que los vuelos hacia Riad fueron desviados o permanecieron suspendidos durante varias horas.

Esto plantea tres desafíos específicos para las compañías aéreas:

Seguridad de las rutas: los misiles dirigidos contra una terminal civil incrementan el riesgo para los pasajeros y las tripulaciones. Gestión operativa: los desvíos complican las escalas, el manejo de equipajes y las conexiones internacionales. Coste económico: las cancelaciones se producen en un periodo de intensa actividad empresarial en la capital saudí.

Las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, España y otros países han recomendado evitar el aeropuerto. Las autoridades de aviación saudíes mantienen la suspensión mientras revisan los daños y determinan cuándo podrán reanudarse los vuelos de forma segura.

Un conflicto que trasciende fronteras

La escalada en el conflicto refleja la expansión regional de la guerra de Yemen. Los hutíes, respaldados por Irán, han utilizado misiles y drones contra objetivos saudíes en fases previas del conflicto. Riad, por su parte, apoya al Gobierno yemení reconocido internacionalmente y ha intensificado sus operaciones contra este movimiento armado.

Durante años, los ataques se habían centrado en infraestructuras militares, energéticas y en la zona fronteriza. La reciente ofensiva contra el aeropuerto de Riad introduce una nueva dimensión al conflicto: afecta directamente a la población civil, al turismo, a la inversión extranjera y a la percepción de seguridad que busca proyectar el reino.

El riesgo se extiende también a la economía. La capital saudí se prepara para reuniones internacionales en el ámbito energético y mantiene una agenda de importantes proyectos de inversión. Una interrupción prolongada del tráfico aéreo podría complicar la llegada de delegaciones, empresarios y trabajadores extranjeros.

El desarrollo de la situación dependerá de la respuesta saudí y de la capacidad de los hutíes para llevar a cabo ataques a larga distancia. Si Riad decide ampliar su campaña militar en Yemen, el grupo podría intentar atacar nuevamente aeropuertos, instalaciones petroleras o centros urbanos. De mantenerse las cancelaciones por parte de las aerolíneas, los hutíes habrán alcanzado un objetivo estratégico sin necesidad de cerrar toda la red aérea de manera permanente.

Mientras tanto, los pasajeros se enfrentan a una realidad fluctuante. Las aerolíneas sugieren a los viajeros que verifiquen el estado de sus vuelos antes de dirigirse a cualquier terminal y que estén atentos a nuevas informaciones. En Riad, el estruendo de los desvíos y las cancelaciones ha sustituido, al menos por ahora, al habitual ritmo frenético de uno de los aeropuertos más significativos del Golfo.

El Rey Jalid, diseñado para conectar la capital saudí con el resto del mundo, se ha convertido en un emblema visible de un conflicto que ya no respeta fronteras y que impacta directamente en la vida diaria de quienes buscan volar.