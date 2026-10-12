Alerta en el Vaticano: el papa León XIV pasará por el quirófano en los próximos días

El Vaticano se prepara para una intervención quirúrgica del papa León XIV después de que unas pruebas médicas revelaran la presencia de un nódulo en uno de sus pulmones. El propio pontífice confirmó la noticia este domingo durante el rezo del Ángelus, celebrado ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro.

Con un mensaje dirigido a transmitir tranquilidad, el Papa explicó que la lesión se encuentra localizada y fue identificada de manera precoz. Tras valorar los resultados de los exámenes, los profesionales sanitarios que lo atienden le recomendaron someterse a una operación, una opción que ha decidido aceptar.

Al finalizar su intervención pública, León XIV quiso agradecer las muestras de afecto recibidas y pidió a los peregrinos que lo acompañen con sus oraciones durante los próximos días.

Por su parte, Matteo Bruni, portavoz de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, comunicó que la cirugía está prevista para comienzos de la próxima semana. Según las previsiones médicas trasladadas por el Vaticano, el periodo de recuperación podría prolongarse durante unos siete días.

Una agenda internacional que, por ahora, se mantiene

Pese a la intervención anunciada, el pontífice aseguró que su viaje previsto para noviembre a Uruguay, Argentina y Perú continúa en pie. La confirmación llega en un momento en el que su estado de salud ha despertado el interés de los fieles y de la comunidad internacional.

León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, llegó al pontificado en 2025, tras la muerte de Francisco. Se convirtió así en el primer estadounidense en ocupar la máxima responsabilidad de la Iglesia católica y en el papa número 267, según la numeración tradicional de la Santa Sede.

Antes de su elección, desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral en Perú, donde ejerció como misionero y trabajó con sectores vulnerables de la población. Su labor también estuvo marcada por los esfuerzos para promover el diálogo y acercar a distintas comunidades.

¿Qué implica detectar un nódulo pulmonar?

Los nódulos pulmonares son pequeñas formaciones de tejido que suelen descubrirse de manera incidental mediante pruebas de imagen, como radiografías o tomografías computarizadas del tórax.

En muchos casos, estas lesiones no producen síntomas y pueden tener causas benignas. Sin embargo, su evaluación depende de factores como el tamaño, el aspecto, la evolución y los antecedentes clínicos del paciente. Por ese motivo, los especialistas pueden recomendar controles adicionales o una intervención, según las características de cada caso.

Por el momento, la información difundida sobre la salud de León XIV apunta a que el hallazgo se produjo en una etapa temprana. La evolución posterior a la operación permitirá conocer más detalles sobre su recuperación.