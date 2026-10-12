Arabia Saudí enfrenta un reto militar complicado tras el ataque hutí al aeropuerto de Riad

El ataque al aeropuerto internacional de Riad ha trasladado la guerra de Yemen al corazón de Arabia Saudí.

Los hutíes han evidenciado su capacidad para alcanzar una infraestructura civil de vital importancia, mientras que el Gobierno saudí se encuentra ante la difícil tarea de reaccionar sin poner en riesgo sus metas económicas ni provocar un enfrentamiento mayor con Irán.

De acuerdo con lo difundido por CNN, el misil impactó en el aeropuerto internacional Rey Jalid, un símbolo del desarrollo económico que promueve el príncipe heredero Mohammed bin Salman.

El ataque ha dejado al menos 12 muertos y más de 300 heridos, según las cifras oficiales saudíes. En las horas posteriores, otro proyectil alcanzó el complejo del aeropuerto, causando más heridos.

La aviación civil se vio obligada a suspender temporalmente las operaciones y desviar vuelos. Este cierre tiene repercusiones en una ciudad de alrededor de ocho millones de habitantes y pone en entredicho la imagen de Riad como un núcleo económico, turístico y de transporte internacional. Además, el aeropuerto ya había soportado varios asaltos durante la misma semana; en esos incidentes, cuatro personas perdieron la vida y un avión comercial resultó seriamente dañado.

Una represalia con opciones limitadas

La coalición militar liderada por Arabia Saudí ha calificado el ataque de “crimen de guerra” y ha prometido actuar con contundencia. Sin embargo, el margen de maniobra que tiene Riad es bastante reducido.

Llevar a cabo una campaña aérea masiva contra los hutíes podría calmar la presión interna, aunque también podría resultar en más víctimas civiles y nuevos ataques dirigidos a ciudades, aeropuertos o instalaciones energéticas en territorio saudí. La experiencia acumulada en la guerra de Yemen deja claro que la superioridad aérea por sí sola no es suficiente para desactivar a un grupo que posee la capacidad de operar con misiles balísticos, misiles de crucero y drones.

Las principales opciones que tiene Riad son:

Aumentar los bombardeos sobre centros de mando, depósitos y plataformas de lanzamiento en Yemen.

Fortalecer la defensa aérea y mejorar la protección de aeropuertos, puertos y plantas energéticas.

Buscar una respuesta conjunta con Estados Unidos y otros aliados.

Establecer canales indirectos con los hutíes para evitar que la situación se deteriore.

Combinar presión militar y diplomática, evitando ataques directos a objetivos iraníes.

La última de estas opciones es especialmente complicada. Los hutíes reciben apoyo político, técnico y militar de Irán, pero también tienen la capacidad de tomar decisiones de forma independiente. Un ataque saudí a instalaciones asociadas a Teherán podría convertir una crisis de carácter bilateral en un conflicto regional.

El aeropuerto como objetivo estratégico

El Rey Jalid no dispone de instalaciones militares significativas. Su valor radica, precisamente, en su función civil y simbólica. Golpearlo permite a los hutíes afectar la actividad económica de la capital con un coste relativamente bajo y atraer la atención del ámbito internacional.

Además, los hutíes han advertido a aerolíneas, empleados y viajeros de no utilizar los aeropuertos saudíes ni el espacio aéreo del país, salvo en el caso de los aeródromos de La Meca y Medina. Esta amenaza busca extender el impacto del ataque: no solo ocasionar daños, sino también provocar incertidumbre, cancelaciones y gastos para las aerolíneas.

Los hutíes afirman haber atacado también el aeropuerto de Dammam, en la provincia oriental, así como dos instalaciones de Saudi Aramco. Esta área es crucial para la producción y las exportaciones de hidrocarburos del reino. Si se repiten estos ataques en infraestructuras energéticas, el efecto irá más allá de Arabia Saudí e impactará en los mercados globales.

Riesgo Posible efecto Nuevos asaltos contra aeropuertos Cancelaciones, desvíos y pérdida de confianza Daños en instalaciones petroleras Presión sobre los precios de la energía Represalia aérea saudí Más víctimas y ampliación del conflicto Participación iraní directa Crisis regional de mayor envergadura Fallo en la defensa aérea Inseguridades sobre la seguridad de las inversiones

Una guerra que vuelve a cruzar la frontera

Este ataque se produce tras una reciente escalada entre los hutíes y las fuerzas del Gobierno yemení, que cuentan con el respaldo de Riad. Los enfrentamientos han socavado los esfuerzos por mantener la calma en la frontera, recordando al mundo que una guerra que Arabia Saudí intentaba controlar a través de negociaciones vuelve a estar presente.

Riad comenzó su intervención militar en Yemen en 2015 con el objetivo de apoyar al Gobierno reconocido internacionalmente frente a los hutíes. Tras años de bombardeos, incursiones transfronterizas y una severa crisis humanitaria, ambas partes lograron reducir la intensidad del conflicto y explorar soluciones políticas. Lamentablemente, la tregua no abordó los problemas de fondo ni eliminó la capacidad militar de los hutíes.

Ahora, la presión sobre Arabia Saudí se intensifica. El reino debe demostrar su capacidad para proteger a su población y sus infraestructuras, sin descuidar los grandes proyectos vinculados a Visión 2030. Cualquier indicio de inseguridad complica la organización de congresos, competiciones deportivas y encuentros empresariales.

La conferencia internacional sobre energía programada en Riad prosiguió a pesar del cierre del aeropuerto. Este gesto pretende transmitir una imagen de normalidad, aunque la sucesión de ataques dificulta lograrla. La pregunta crucial ya no es si Arabia Saudí responderá, sino hasta qué punto llegará esa respuesta y si podrá detener a los hutíes sin provocar una guerra mayor.

Entre sirenas, vuelos desviados y terminales vacías, el aeropuerto de Riad se ha convertido en el escenario más evidente de un conflicto que vuelve a amenazar la estabilidad de toda la península arábiga. Los aeropuertos saudíes presentan una inquietante paradoja: son accesos al país, pero al mismo tiempo, objetivos capaces de paralizar la economía en cuestión de minutos.