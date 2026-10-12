Zelenski responde a Trump y pone una condición para celebrar elecciones en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó las presiones de Donald Trump para renovar el liderazgo político de su país y defendió que la decisión sobre quién debe ocupar la jefatura del Estado corresponde exclusivamente a los ciudadanos ucranianos. Sus declaraciones, realizadas en una entrevista con la cadena estadounidense ABC este domingo, llegan después de que el presidente de Estados Unidos cuestionara la continuidad de Zelenski al frente del Gobierno.

Durante la conversación, el dirigente ucraniano explicó que su equipo trasladó a representantes de la Administración Trump una propuesta para hacer posible la celebración de elecciones, suspendidas desde el inicio de la invasión rusa en 2022. Según Zelenski, cualquier avance en esa dirección requeriría un compromiso previo de Moscú para detener las hostilidades.

El presidente ucraniano propuso solicitar al Kremlin una tregua completa de dos meses. «Díganle a Putin que nos conceda 60 días de alto el fuego total y organizaremos elecciones», planteó. También aseguró que aceptaría el resultado que decidiera la ciudadanía.

Sin embargo, el marco constitucional de Ucrania impide celebrar elecciones nacionales mientras permanezca vigente la ley marcial decretada por la guerra, lo que mantiene el proceso electoral condicionado a las circunstancias de seguridad y al ordenamiento legal del país.

Trump cuestiona el liderazgo de Kiev

Las palabras de Zelenski se producen después de que Trump criticara los ataques ucranianos contra instalaciones de refinado de petróleo en Rusia y afirmara que Ucrania necesita un nuevo presidente. El comentario añadió presión a una relación marcada por las diferencias sobre cómo poner fin al conflicto y sobre las condiciones de una eventual negociación con Moscú.

El intercambio coincide, además, con los movimientos anunciados por Washington para facilitar la compra de grandes cantidades de diésel ruso y flexibilizar determinadas sanciones contra Rusia. La iniciativa fue presentada en un contexto de preocupación por el coste de los combustibles y antes de las elecciones legislativas estadounidenses previstas para el 3 de noviembre.

Zelenski cuestionó que se responsabilice a Ucrania del encarecimiento de la energía y atribuyó la presión sobre los precios a la escalada bélica en Oriente Medio, donde la guerra contra Irán y otros enfrentamientos regionales han incrementado la incertidumbre sobre el suministro energético.

Kiev insiste en mantener el respaldo de Estados Unidos

Pese al cruce de declaraciones, el presidente ucraniano afirmó que sigue confiando en la participación estadounidense para alcanzar una salida al conflicto. En la entrevista con el programa This Week, sostuvo que el compromiso de Trump y de su equipo para frenar las acciones militares rusas continúa siendo un elemento fundamental para avanzar hacia el final de la guerra.

Zelenski también subrayó la importancia de preservar la coordinación entre Washington y sus aliados europeos. A su juicio, mantener una posición conjunta entre Estados Unidos y Europa resulta esencial para respaldar a Ucrania y afrontar las negociaciones sobre el futuro del conflicto.

Por ahora, la posibilidad de celebrar elecciones sigue vinculada a dos cuestiones centrales: las condiciones de seguridad que permitan desarrollar una campaña y una votación en todo el país, y la existencia de un marco legal que autorice la convocatoria. La propuesta de una tregua de 60 días sitúa el alto el fuego en el centro del debate entre Kiev, Washington y Moscú.