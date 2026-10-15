Starlink deja a Kiev más expuesto tras el último ataque ruso

Recientemente, la última ofensiva rusa ha generado un dilema para Ucrania: por un lado, ha causado daños tangibles en sus redes de energía y comunicaciones, y por el otro, ha revelado una dependencia tecnológica que puede cambiar de manera drástica. Según un informe de BBC Mundo, este ataque forma parte de una estrategia destinada a hacer insostenibles las condiciones de vida en las ciudades ucranianas.

El impacto se sintió cuando SpaceX decidió imponer una restricción de velocidad en ciertos terminales militares que están conectados a Starlink. Esta medida, que limitó inicialmente la velocidad a unos 160 kilómetros por hora, interrumpió las operaciones de drones dedicados a ataque, logística, reconocimiento y defensa aérea. Lo preocupante es que Kiev no fue notificada con antelación, según lo indicado por responsables ucranianos en declaraciones a medios británicos.

Un ataque con dos frentes

En las últimas horas, Rusia realizó un lanzamiento masivo de 39 misiles balísticos y de crucero, además de 128 drones, según la Fuerza Aérea ucraniana. Desde Kiev se informó que fueron derribados cuatro misiles y 115 drones, aunque varios de los proyectiles sí lograron alcanzar sus objetivos.

Las ofensivas han perjudicado a instalaciones energéticas y de comunicaciones en distintas regiones. En total, alrededor de 600.000 personas se quedaron sin electricidad. Volodímir Zelenski describió esta ofensiva como una de las más significativas desde el inicio del conflicto, denunciando daños en cerca de 30 instalaciones energéticas.

Este ataque tiene una implicación militar crucial. No solo se busca destruir centrales y subestaciones, sino también debilitar los sistemas que permiten a Ucrania detectar amenazas, coordinar las unidades y dirigir drones a larga distancia. De este modo, se ejerce una presión tanto sobre la retaguardia como sobre el frente.

La estrategia se centra en tres metas:

Provocar cortes de energía en la temporada invernal.

Abrumar las defensas aéreas con oleadas de drones y misiles.

Mermar la capacidad de respuesta de Ucrania con rapidez y precisión.

La población se enfrenta así a un dilema que supera los daños físicos. Cada corte de luz afecta al transporte, los hospitales, las comunicaciones y la industria, además de incrementar el coste político de un conflicto prolongado.

Starlink, una ventaja convertida en vulnerabilidad

Desde el inicio de la invasión, Starlink se ha consolidado como un elemento vital para la defensa ucraniana. Sus terminales permiten mantener las comunicaciones en áreas que han sido devastadas por Rusia o donde intenta bloquear las redes tradicionales.

La conexión también es clave para el control de drones. Estos aparatos se utilizan para observar posiciones, corregir ataques, transportar suministros y rastrear drones rusos. Los interceptores ucranianos dependen cada vez más de conexiones estables para localizar y atacar objetivos rápidamente.

La limitación de velocidad impuesta por SpaceX afecta directamente esos sistemas móviles. Cuando un terminal sobrepasa el límite establecido, pierde la conexión. Fuentes ucranianas han indicado que algunas unidades experimentaron interrupciones incluso a velocidades más bajas.

Elon Musk ha argumentado que Starlink está diseñado para usos civiles o defensivos, subrayando que una compañía comercial no debe ser utilizada para acciones ofensivas. Este argumento revela el problema estructural que enfrenta Kiev: una parte crucial de su capacidad militar depende de una empresa privada estadounidense, muy cercana a Trump y de decisiones que no controla.

La distinción entre Starlink y Starshield añade más confusión. SpaceX presenta Starlink como una red civil, mientras que Starshield se orienta hacia clientes gubernamentales y militares. No obstante, en el terreno, ambas capacidades están integradas en una misma arquitectura tecnológica.

Qué puede ocurrir ahora

Kiev estará buscando explicaciones de SpaceX, así como de Washington y sus aliados europeos. También intensificará la búsqueda de alternativas: redes de radio más resistentes, satélites de origen europeo, sistemas propios de comunicación y terminales de otros proveedores.

El inconveniente es que no se prevén soluciones inmediatas. Starlink proporciona una cobertura, disponibilidad y facilidad de uso que son difíciles de igualar en un contexto bélico. Además, Rusia continuará intentando obstaculizar las comunicaciones, localizar los terminales y atacar los nodos energéticos que sostienen la red.

Moscú puede beneficiarse de la incertidumbre sin necesidad de inutilizar completamente Starlink. Con obligar a Ucrania a actuar con mayor precaución, retrasar misiones y reservar los sistemas conectados para momentos críticos puede ser suficiente. En una guerra de desgaste, la pérdida de ritmo puede tener efectos acumulativos significativos.

La ofensiva también subraya una tendencia en la que Rusia combina ataques masivos a infraestructuras con presión electrónica y tecnológica. Aunque Ucrania aún conserva capacidad para derribar la mayoría de los drones, cada error de coordinación aumenta el riesgo para las ciudades.

Desde el frente, una red de satélites puede parecer desapercibida. Sin embargo, cuando se ralentiza, el impacto es evidente en el cielo: los drones llegan tarde, los interceptores pierden objetivos y cada alarma cuenta con un margen cada vez más reducido.