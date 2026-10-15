Trump considera el uso de la «madre de todas las bombas» contra Irán

La posibilidad de que Donald Trump dé luz verde a una nueva ofensiva contra Irán ha alcanzado un nivel alarmante. De acuerdo con CNN, el Pentágono ha diseñado proyectos que contemplan el uso de la GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, comúnmente conocida como MOAB o «madre de todas las bombas», con el objetivo de atacar instalaciones energéticas y objetivos relacionados con el programa nuclear iraní.

Esta información proviene de varias fuentes en el gobierno estadounidense que están al tanto de las conversaciones internas. Hasta el momento, no hay una decisión concluida sobre la ejecución del ataque. La Casa Blanca mantiene todas las vías abiertas mientras Trump analiza si lanzar las operaciones previo o posterior a las elecciones legislativas de medio término.

Este escenario marca un punto de inflexión en la crisis. La MOAB, considerada la mayor bomba convencional del arsenal estadounidense, causaría un impacto significativo tanto en el ámbito militar como en el político y psicológico al ser usada contra Irán. Además, aumentaría el riesgo de que Teherán respondiera contra fuerzas estadounidenses, aliados en la región o rutas energéticas clave.

Una bomba diseñada para devastar superficies

La MOAB tiene un peso aproximado de 9,8 toneladas y opera mediante un sistema de guiado por GPS. Su diseño está orientado a generar una vasta onda expansiva sobre un área extensa, no a penetrar instalaciones subterráneas. En teoría, su capacidad destructiva podría arrasar una superficie similar a varios barrios de una ciudad.

Sin embargo, este diseño plantea un dilema central. El objetivo principal de Washington sería dañar estructuras nucleares que están resguardadas bajo capas de roca y hormigón. Entre estas se incluye el conocido complejo de Pickaxe Mountain. Fuentes citadas por CNN expresan dudas sobre la capacidad de la bomba para destruir instalaciones de esa naturaleza debidamente fortificadas.

El debate militar se centra en tres posibles metas:

Atacar instalaciones nucleares iraníes.

Dañar la infraestructura energética y mermar los ingresos de Teherán.

Utilizar la explosión como una forma de presión psicológica.

La tercera alternativa parece ser la más factible desde el enfoque estratégico. Una detonado de la MOAB evidenciaría la capacidad de escalada, pero no aseguraría la aniquilación del programa nuclear iraní ni forzaría al Gobierno de Teherán a rendirse.

Un precedente que pesa en la balanza

Estados Unidos empleó la MOAB por primera vez en combate en 2017, durante el primer mandato de Trump, contra una red de túneles del Estado Islámico en Afganistán. En aquella ocasión, el blanco se hallaba en una zona montañosa y poco poblada, un escenario radicalmente distinto al de las instalaciones energéticas y nucleares de Irán.

El posible uso de esta bomba en Irán tendría repercusiones mucho más complicadas. Muchas de las instalaciones atacadas están ubicadas cerca de áreas pobladas o infraestructuras esenciales. Un ataque a plantas eléctricas, refinerías o instalaciones portuarias podría impactar a la población civil y alterar los mercados internacionales de petróleo y gas.

Además, tales operaciones obligarían a Washington a manejar múltiples frentes:

Evitar represalias iraníes contra bases estadounidenses en Oriente Próximo. Proteger a Israel y a otros aliados en la región. Prevenir una interrupción prolongada del tráfico marítimo en el golfo Pérsico. Contener un aumento en los precios de la energía. Mantener, al menos formalmente, las opciones de diálogo abierto.

El factor de las elecciones

Trump ha manifestado que no llevará a cabo nuevas acciones contra Irán antes de las elecciones de medio término. Sin embargo, varios de sus asesores han admitido confidencialmente que esta postura podría cambiar. Los planes incluso contemplan la posibilidad de lanzar una operación antes de una posible retirada o reorganización de las fuerzas estadounidenses en la zona de influencia del Mando Central.

La inmediatez de las elecciones convierte la amenaza militar en un argumento político. Trump podría usar la MOAB como una herramienta de presión sin necesariamente ordenar su lanzamiento. También puede aprovechar la preparación de ataques para negociar desde una posición de poder.

No obstante, esta estrategia tiene sus límites. Si Irán percibe las advertencias como el preludio de un ataque inminente, podría acelerar su programa nuclear, tornar más duras sus exigencias diplomáticas o reaccionar a través de aliados armados en la región. La escalada podría, entonces, dejar de depender únicamente de las decisiones de Washington.

El propio Pentágono ha evitado ofrecer detalles sobre las operaciones. La Administración sostiene que está preparando múltiples escenarios para cumplir con las órdenes del presidente. Esta táctica permite mantener la ambigüedad, un recurso habitual en estrategias de disuasión, aunque no elimina el riesgo de cometer errores de cálculo.

La MOAB cuenta con la capacidad de arrasar una amplia superficie y proyectar una imagen contundente. Sin embargo, por sí sola, no resolvería el dilema que Washington busca afrontar. Si las instalaciones nucleares siguen operativas bajo tierra, el ataque podría convertirse en una espectacular demostración con un resultado estratégico limitado.

En tal caso, la bomba podría servir más para alterar el rumbo de una crisis que para ganar una guerra. El estallido de la explosión podría allanar el camino para una negociación o desencadenar una serie de represalias. El desarrollo de los acontecimientos dependerá de si Trump prefiere el impacto inmediato ante su base electoral o el costo de una confrontación prolongada.

Curiosamente, la MOAB no es un arma nuclear, a pesar de su apodo. Su poder proviene de una formidable carga explosiva convencional y de una detonación aérea que amplifica la onda expansiva. Su nombre popular surgió como una referencia en los medios; no obstante, sus efectos pueden cambiar el paisaje durante años.