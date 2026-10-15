Trump lanza un mensaje de apoyo al papa León XIV tras confirmarse que padece cáncer de pulmón

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó públicamente su apoyo al papa León XIV después de que una intervención quirúrgica confirmara que el pontífice padece un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón. El mandatario expresó su deseo de que el líder de la Iglesia católica se recupere cuanto antes y trasladó un mensaje de ánimo en medio de la preocupación por su estado de salud.

Trump realizó estas declaraciones el miércoles 14 de octubre, durante un encuentro con periodistas en Arizona. «Quiero ver que el papa León se recupere», afirmó el presidente, quien reconoció la gravedad de la enfermedad, aunque se mostró esperanzado respecto a las perspectivas de recuperación.

«Es algo muy serio, siempre que tienes cáncer, pero el pronóstico parece ser bueno», añadió el mandatario, que también deseó al pontífice una pronta mejoría. Sus palabras se suman a las muestras de solidaridad procedentes de distintos ámbitos políticos y religiosos tras conocerse el diagnóstico.

Una operación sin complicaciones en Roma

León XIV, de 71 años, fue intervenido el martes 13 de octubre en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma. Durante la operación, el equipo médico le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica quirúrgica asistida por vídeo.

Según informó la Santa Sede, la intervención concluyó satisfactoriamente y no se registraron complicaciones. El examen del tejido extraído confirmó la presencia de un adenocarcinoma pulmonar, un tumor maligno cuyo alcance y posibles necesidades terapéuticas deberán evaluarse con estudios adicionales.

El propio pontífice había anunciado días antes que los médicos habían detectado un nódulo pulmonar localizado y que, siguiendo sus recomendaciones, se sometería a una operación para retirarlo.

El Vaticano confirma una evolución favorable

El último parte médico difundido el miércoles señaló que el papa había pasado una noche tranquila y que su recuperación avanzaba dentro de los parámetros previstos para este tipo de intervención.

Los resultados de los análisis de sangre y de la radiografía de tórax se encontraban dentro de los valores esperados. Además, León XIV había comenzado a caminar por su habitación, retomado su alimentación habitual y realizado ejercicios de fisioterapia respiratoria.

Pese a estas señales positivas, los médicos deberán completar el análisis del tejido extraído para determinar si la cirugía será suficiente o si el pontífice necesitará tratamientos complementarios, como quimioterapia o radioterapia. Por ahora, el Vaticano no ha confirmado que vaya a someterse a ninguna terapia adicional.

Una semana de hospitalización y una agenda en pausa

La previsión comunicada por la Santa Sede es que León XIV permanezca ingresado aproximadamente una semana. Sus actividades públicas han quedado suspendidas hasta el 20 de octubre, mientras el equipo médico supervisa su evolución.

La situación también genera interrogantes sobre su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre. Por el momento, no se ha anunciado oficialmente una modificación de ese calendario, aunque su realización dependerá de cómo avance la recuperación y de las recomendaciones de los especialistas.

La atención internacional permanece centrada en la evolución del primer papa nacido en Estados Unidos, cuya enfermedad ha provocado numerosas muestras de apoyo. En este contexto, las palabras de Trump constituyen un gesto público de solidaridad, mientras la prioridad inmediata del Vaticano es garantizar la recuperación del pontífice y determinar los próximos pasos de su tratamiento.