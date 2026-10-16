Esta diputada socialista marroquí amenaza: «Sabemos cuándo vamos con el Gobierno español a negociar la entrega de Ceuta y Melilla»

La reciente visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla ha reavivado un conflicto que nunca llegó a desaparecer del todo.

Así lo ha expresado la diputada marroquí Nabila Mounib, quien aseguró que su país sabe cuándo es el momento de «dialogar con España» sobre la entrega de estas dos ciudades.

La representante del Partido Socialista Unificado también incluyó en sus demandas a las islas Chafarinas.

Su mensaje no es una simple reivindicación territorial sino una advertencia sobre un posible conflicto bélico con España.

Aunque su tono es más enérgico que el de una simple queja diplomática, eso no implica que sea una decisión oficial del Gobierno marroquí.

Una reivindicación calculada e inventada

Mounib afirmó que Ceuta y Melilla “pertenecen a Marruecos” y que su país está preparado para defenderlas “con toda nuestra fuerza”, aunque siempre “con inteligencia”. Sin embargo, descartó el uso de la violencia, abogando por esperar a que se presenten las condiciones políticas y diplomáticas adecuadas para iniciar un diálogo con Madrid.

La elección de las palabras es fundamental. La diputada no se refirió a una acción inmediata ni a un ultimátum, sino a oportunidades, presión y negociación. De este modo, logra mantener viva la cuestión territorial ante la opinión pública marroquí, a la vez que evita cerrar las puertas a la cooperación con España y la Unión Europea.

El contexto también ayuda a comprender esta escalada. La visita de los Reyes a las dos ciudades autónomas ha generado críticas en Marruecos. La Alianza Izquierda, de la cual forma parte Mounib, acusó a España de «intentar legitimar» lo que consideran una ocupación y vinculó la colaboración con Madrid y Bruselas a un reconocimiento de las aspiraciones marroquíes.

Pero estas reivindicaciones no tienen ningún asidero histórico.

Tanto Ceuta como Melilla son españolas desde antes de la existencia del Reino de Marruecos.

Todavía más risible es el reclamo sobre las islas Chafarinas, consideradas como terra nullius -tierra de nadie- hasta 1848, cuando fueron ocupadas por España.

La posición de España

En ocasiones anteriores, Madrid ha respondido con claridad. José Manuel Albares ha reiterado que Ceuta y Melilla son ciudades españolas y europeas, asegurando que en sus diálogos con el ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, nunca se ha contemplado negociar la integridad territorial de España.

Esta diferencia establece las bases del conflicto. Para España, no existe una controversia bilateral que requiera una cesión. No obstante, algunos sectores nacionalistas marroquíes ven la cuestión como parte de un proyecto territorial más ambicioso. Esta distancia entre ambas posturas complica la posibilidad de un diálogo real sobre la soberanía en el corto plazo.

A pesar de ello, la relación bilateral seguirá requiriendo atención. Marruecos es un socio clave para España en áreas como la inmigración, seguridad, comercio y lucha contra el terrorismo. Además, Ceuta y Melilla funcionan como puntos críticos en esta relación: cualquier gesto político puede influir en los controles fronterizos, la cooperación policial y la presión migratoria.